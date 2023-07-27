大陸最新寵物 年輕人瘋養「芒果核」梳毛好療癒

【文．陸懷恩】

繼先前流行養電子寵物、養紙殼小狗、遛紙箱狗後，大陸年輕人近期再掀「養芒果核」新風潮，將吃完的芒果核曬乾後，天天梳毛護理，毛茸茸的觸感宛如飼養貓狗，療癒、紓壓又不費工，還有不少年輕人大搞創意，為其著色、變型，在網上連載「飼養芒果核」成長日記分享訣竅，引起網上熱議。

湖北「長江日報集團」新媒體《九派新聞》報導，近期不少大陸年輕人在社群平台曬出「養芒果核」經歷，貼文中不約而同提到，芒果核曬乾後「毛茸茸」的，如同飼養貓狗；也有人稱，芒果核洗乾淨後「觸感很舒服」，摸起來很紓壓。但此舉卻引來批評「不務正業」，如同另類「躺平族」。

一名芒果核劉姓女「飼主」說，養芒果核過程，並非吃完就拿去曬那麼簡單，首先得揉搓沖洗掉多餘的果肉，再用牙刷將果核刷到沒黃色，接著在吹風機烘乾的同時，要刷毛避免粘連，最後在太陽下正反面暴曬，使其乾燥避免發霉。

有的年輕人為「飼養」的芒果核打扮搞創意。 引自大陸微博

針對「不務正業」批評，劉姓女飼主說，養芒果核跟之前大學生宿舍養狗是一樣的，「好聽點叫精神寄託，不好聽就是閒。」目前她飼養2個芒果核，分別取名「大毛」、「二毛」，也將飼養過程記錄下來，寫成「芒果核日記」，目前更新到第11篇。

對養果核新風潮，網民持正反兩面意見都有。有網友說，「比養貓狗便宜多了，讓我想起之前的養蛙」、「開心就好，又不妨礙別人，也不違法」、「抱歉，廣西的芒果幾乎沒有核」、「工作太少，或者是吃得太飽」、「要求好高，還要曬太陽。」

圖為先前大陸年輕人曾流行養「紙殼小狗」。 引自大陸微博

上海《新民周刊》認為，正所謂一代人有一代人的生活方式，一代人有一代人的文玩核桃，玩點新奇的也無傷大雅。而養芒果核和養紙狗共同處在於「陪伴感」。「養芒果核也具社交屬性。人是需要社交的，每當出現一種新奇玩法，大家往往會樂意分享身邊的朋友，或發佈在社交平台上，得到一些與人交流和被人關注的快樂。」