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大陸外長秦剛下台後…

聯合新聞網／ 獨家報導
取自大陸外交部官網
取自大陸外交部官網

【文．邢雲】

消失一個月的中共外長秦剛有「下落」了。大陸國家主席習近平發布8號主席令，「免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。」至於秦剛犯了什麼錯？國務委員職位還保留？為何前外長王毅返任而不是拔擢其他人？劇本充滿可能性，但唯一確定的是，史上任期最短的中共外長，秦剛外交生涯算是玩完了。

秦剛犯什麼錯是外界最想知的事，因不同錯誤可能引致不同處分，最嚴重的是政治鬥爭和間諜罪，典型案例如2013年9月被判無期徒刑的前重慶市委書記薄熙來案。

薄熙來除犯下嚴重貪腐、其副市長王立軍、妻谷開來涉嫌殺人外，最重要的是直接挑戰前後任總書記胡錦濤，習近平。「革命不是請客吃飯」、「對敵人絕不心慈手軟」，是中共的原則，但這種情形與秦剛八竿子打不上。

最可能還是婚外情 。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太主任葛來儀說，秦剛可能因私生子在美出生，讓習近平失去對他的信任，「這事件給習近平帶來很大負面影響，顯示習近平不一定在事涉國安問題上做正確決定。」《亞洲協會》（Asia Society）副主任羅素（Daniel Russel）也這麼看：「這次件被視為高層識人不明，很難堪。」

但不管怎說，秦剛若犯的是「婚外情」，下一步就仍有機會東山再起，只不過，難在外交生涯中再展長才。

以人大常委會公告看，秦剛免除的是「兼任外交部長」，玄外之音是，秦剛主要職位「國務委員」還保留，仍享「副國級待遇」。

因此第一種可能，秦剛「因事賈禍」但罪行嚴重程度還不需中紀委出面，人大常委會可拔除「國務委員」職位而不拔，顯示有轉寰空間，外長由王毅兼任，只因外事倥傯，耽誤不得。

第二種可能是事件仍在調查，至今調查報告未出爐。依中共慣例，一旦調查完成對外公布，若涉案，中紀委必先出面，再送司法定奪，下一步必然就是宣布拔除國務委員，更嚴重就是開除黨籍、鋃鐺入獄了。至今，中共外交部官網「外交部長」欄目還在更新中，港媒稱，秦剛相關活動及談話若「全面刪除」，就表明秦剛絕非沒事。

王毅以中央外辦主任身份兼外長，也是為調查結果留後路，不是等待秦剛回任，而是讓事件明朗後，為進一步人事佈局做打算。

以目前大陸外交新星看，同為中央委員的中聯部長劉建超未來出任外長可能性大，劉建超比秦剛大兩歲，在外交部新聞司當過發言人，曾任駐菲大使，也曾任浙江省委紀委書記，2018年出任中央外辦副主任，由他襄助王毅應是順理成章。

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