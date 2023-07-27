2線2星警官寢室上吊輕生亡 妻子取回遺書情緒潰堤

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聯合新聞網／ 獨家報導
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【文．劉銳】

台北市警察局信義分局交通組一名53歲施姓警務員，於今（26）日早上被發現陳屍於分局內寢室，已明顯死亡。警方經初步調查後，已排除外力介入的可能性，但詳細死因仍待進一步相驗釐清。

據了解，施姓警務員在台北市警察局服務多年，曾於士林分局文林派出所擔任副所長。今年3月，他調至信義分局交通組，負責重要的交通疏導勤務。

警方接獲施警務員妻子的報案，指稱在早上9點15分前後無法聯絡到丈夫，表現異常。得知情況後，於9點30分前後，施警務員的同事迅速趕往寢室查看，卻不幸地發現他已經身故，現場更留有一封遺書。

台北市警察局信義分局已聯繫施警務員的家屬，他的妻子在上午緊急趕至分局取回遺書時，難掩悲傷的情緒。警方將全力協助處理相關治喪事宜，以支持家屬度過這個艱難時刻。

對於這悲痛的事件，台北市警察局向施姓警務員的家人及親友致以深切的哀悼，並表示將全力展開進一步調查，確保案件相關事宜得以妥善處理。警局也將提供協助和支援，以幫助同仁和家屬渡過這段艱難的時期。

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