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守住淡水河口 就守住台北？萬一共軍狂轟大直癱瘓指揮中心！

聯合新聞網／ 獨家報導
圖／國防部提供
圖／國防部提供

【文．宋秉忠】

此次漢光演習的想定將淡水河口的台北港當成敵我攻防的關鍵，軍方說，中共進犯部隊搶灘後，必奪台北港做為「行政下卸」的港口，但前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平上校提醒，如果我方開戰後失去空優、海優，要防止共軍登陸台北港就成為空想。

周宇平指出，兩岸開戰，共軍必然首攻台北，在取得空海優後，必然要在淡水河口奪取港口，作為行政下卸，否則，即使共軍派兵登陸但無法運送重裝備與彈藥，憑國軍火力定能殲滅登陸共軍。

行政下卸是必要的但方式很多，周宇平指出，當共軍具備對台空優時，空投即是選項，松山機場、河濱公園都是可利用的範圍，人、機、彈、補皆可裝卸，台北港從中共海軍的角度看，只不過是一個點而已。

軍方說，就台海防衛作戰而言，灘岸是共軍最不利的作戰位置，也是國軍最易發揮的作戰區域，據周宇平表示，共軍能登陸的只有兩個旅的陸戰隊，要搶灘上岸，沒那麼簡單；就算國軍不打，共軍僅是把所有裝備搬上岸，都需要很複雜的計畫，何況國軍會集中全力攻擊。

周宇平強調，保衛台北必須要有空優，沒空優海優，反登陸只是空想；失去空海優後，共軍登陸只是時間問題，共軍只會想：如何極大化登陸效益、盡速奪取要點以利後援登陸；現在「漢光演習」只演示台北港一個點，但用兵貴在神速，共軍也可能從白沙灣登陸，讓國軍防不勝防。

周宇平指出，前參謀總長李喜明曾帶著每個作戰區指揮官搭直升機，自空中評估中共可能登台的「紅色海灘」，再派陸戰隊實際檢驗是否可順利登陸；李喜明即認為「行政下卸」非常複雜，中共想占領台灣，必定失敗。

但陸戰隊反登陸機具有限，周宇平還是強調海空優的重要性，或許陸軍會講它還有刺針飛彈，但共軍登陸將會是多點突破，不會讓我們上演「甕中捉鱉」的戲碼。

另有軍方官員認為，中共拚命造艦並積極建造航母，但沒有全力建造大型兩棲登陸艦，因此推論，共軍若進犯台灣西岸，機艦會是一波接一波過來；所以，國軍將攻擊重點擺在兩棲登陸艦，設想共軍無法籨灘岸登陸建立灘頭堡，後續艦隻無法行政下卸，共軍就無法占領台灣。

而據周宇平表示，共軍要在短時間輸送大兵力當然有困難，所以除了台北港之外的其他港口會是共軍另外的登陸重點，我們不要老把共軍當行伍，事實上，國軍自己的反登陸載具沒有共軍多，而共軍登陸方式也不見得是傳統的。

演習時，國軍在戰術運用是這麼想：在共軍犯台行動已明，且掌握其兩棲登陸部隊主力指向後，國軍即可於共軍船團主要航道布雷，逼其改變航向，進入我方預想的殲敵地區，導致其登陸行動陷於不利態勢。

但據周宇平表示，在國軍海空雷達遭到破壞後，我們要靠什麼布雷，還有共軍也會掃雷；至於迫敵改變航道，進入台北港殲敵區，難道我方會在淡水河口布雷嗎？

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