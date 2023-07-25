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台灣能抵抗共軍犯台？前駐台美軍這麼說

聯合新聞網／ 獨家報導
擷取自Teddy Lai 賴泰迪YT頻道
擷取自Teddy Lai 賴泰迪YT頻道

【文．宋秉忠】

台灣軍民有能力抵抗中共武力犯台？一位一位曾在2021年來台訓練國軍的美國前特種部隊成員Brandon Sanchez認為，國軍習慣服從，又愛面子，訓練都按事前訂定的腳本進行，缺乏實戰體驗；而且，30歲以下台灣人還沒有做好為保衛家園而拚命的心理準備。

Brandon Sanchez於2015至2022年在美國陸軍服役，並於2021年來台訓練國軍，日前在接受美國網紅採訪時指出，國軍和美國的差異是在思維和行動方式上，美軍給每個官兵自行做決定的權力，因此，行動較靈活，能根據戰場情況即時做出反應；但國軍卻習慣聽命行事，訓練時，叫國軍士兵走三步，轉身，向前看，他們就照做。

Brandon Sanchez舉例，訓練時，有時候會拿到三個月前的衛星影像，但當到達訓練場時，卻發生原本可以用來隱蔽的田地不見了，這時，美軍會調整行動而拒絕前進，但包括國軍在內的盟軍，卻還是照著計畫前進，不改變。

美國人認為美軍會盲目服從，但Brandon Sanchez反駁說，美軍會經常質疑權威，當任務按層級向下交付時，軍士官都會調整，簡單說，上級的命令是攻占山頭，但怎麼做是由部隊自行決定。

Brandon Sanchez親眼所見，國軍確實習慣盲目服從命令，演習時，「靜止、準備行動、動員、行動、完成任務、休息」，所有步驟都按腳本走。

Brandon Sanchez幾乎沒看過國軍即興式的訓練，演習從來都沒有設定「若某名士兵或某名重要軍官突然陣亡，部隊要如何調整」，也因此，國軍的夜戰能力比美軍差。

Brandon Sanchez曾在美國訓練過印尼軍隊，在28天的訓練期間，有15天是連續不分晝夜進行實戰訓練；印尼軍隊在訓練中被迫離開本國的舒適圈，到美國基地受訓，首先他們必需學會用英語溝通，但經過15天不分晝夜的實戰訓練，原先夜戰能力較差的印尼軍隊最後還是能成功完成訓練目標。

Brandon Sanchez希望國軍也能進行同樣的訓練，能親身體會到疲憊、缺糧、缺水的情境；Brandon Sanchez在一次訓練中就突然面對「200多人斷水」的課目，連續行軍中卻沒水，想到「接下來三天沒水刮鬍子」，這種壓力和磨擦，國軍要在訓練時學會如何克服。

Brandon Sanchez指出，如果訓練都沒有失敗經驗，就不會有真正的成功，如果訓練有腳本，進行非常順利，但真正開戰時，國軍該怎麼辦？

至於台灣是否準備好面對與中國大陸的潛在衝突？Brandon Sanchez認為，這不單只是國軍戰力的問題，而是台灣民眾要做好準備，也就是要有強烈的台灣認同，相信「不會在自己的國土上被打敗」，若有民氣的支持，國軍才有希望戰勝入侵者。

那麼，台灣人願意冒生命危險捍衛台灣？Brandon Sanchez認為，30歲以上的台灣人會願意，但30歳以下的台灣人還沒做好心理準備。

美國會幫台灣打仗？Brandon Sanchez認為，美國願意做的就像在烏克蘭那樣，在後方運送物資、提供情報，若美軍出現在（台海）前線，那戰爭就變成美國的戰爭。

Brandon Sanchez因為已經娶了台灣太太，所以，台海一旦開戰，他表示，願意以平民身分到台灣參戰。

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