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侯友宜何不考慮全台語？

聯合新聞網／ 獨家報導
侯友宜不需因大選而戒慎恐懼，將自己本土的真實一面展現出來，最有可能得民心。 取自侯友宜臉書
侯友宜不需因大選而戒慎恐懼，將自己本土的真實一面展現出來，最有可能得民心。 取自侯友宜臉書

【文．孟廣芩】

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜自517被徵召以來，民調一路下滑，最後落得「侯老三」窘境。除了國民黨內部紛爭不斷，幾乎將侯友宜的支持度打殘外，他個人畫地自限、固步自封謹小慎微，令外界見之覺得「那太不像侯友宜」也難辭其咎。

侯友宜的主要對手如民進黨的賴清德（現任副總統）、民眾黨的柯文哲（前台北市長、現任台灣民眾黨主席），面對外界提問，姑且不論回應內容好壞、適當與否，至少展現出從容、自信的態度，這點於政治傳播上，利於獲得選民肯定。

古往今來，殘暴乖戾又自負的領導者失人心，但庸弱的主政者也不會得到支持與認同，侯友宜為何讓人覺得「底氣不足」？是政策論述不明確？徵召過程有爭議？這些都是原因，但都非主因，試問賴清德、柯文哲有提出明確的國政方針？恐怕沒有。

侯友宜在警界服務數十年，他初次競選新北市長到爭取連任，舉手投足之間皆有老刑警的霸氣跟「氣口」（閩南語，指說話的語氣及措辭），講話明快、做事果斷是侯友宜能得支持的原因。然而，邁入2024總統大選的侯友宜卻像是被戴上緊箍咒，萬事小心翼翼，越小心便越錯，越錯就越小心，形成惡性循環，到最後侯友宜「連話都不會講」，只能「侯侯做代誌」，面對講求新穎、求新又求變的時代，侯友宜吃了大虧。

侯友宜私下是談笑風生，常以一段閩南語分享自己擔任刑警的經驗，逗得旁人是哈哈大笑。況且，侯友宜曾任內政部警政署長，受過立法院的立委諸公們洗禮，如何應對進退政治攻防早嫻熟於心，如今顯得左支右絀，只能說是自己鎖住自己。

古有言「詩以言志，文以載道」，語言載資訊。如何有效傳達訊息也是政治人物的人格特質之一。侯友宜論述國政、談論兩岸及國際關係，如用國語不夠通順，不妨考慮全程使用台語，用自己擅長的方式，選擇專精的語言向所有選民傳達參選理念。侯友宜全用台語講，至少有幾點好處：

第一點，侯友宜個人講得順暢，才有可能「把話說清楚」，進一步讓人知道侯友宜倘若擔任總統的優點、優勢在哪裡。

第二點，侯友宜是嘉義人，台語口音是相當道地的南部腔，鄉土語言伴隨親切感，能逐漸拉近與南部選民的距離。

第三點，侯友宜全講台語，是種類網路迷因的操作。年輕人看完、聽完覺得有趣，會自發性剪輯成短影音，協助到處轉發，這樣將起到幫助侯友宜宣傳的作用。

侯友宜非常本土是事實，國語不夠字正腔圓是事實，但他一生公職為國家、社會服務也是不能否認的事實，能否擔任總統應取決於對處理國政的能力與智慧、運用最優秀的人才執政，看看蔡英文總統高學歷卻說出「冷氣還不錯」這類晉惠帝之語。

侯友宜不需因大選而戒慎恐懼，將自己本土的真實一面展現出來，最有可能得民心。選舉最怕畫虎不成反類犬，一昧勉強做不擅長的事，反而自陷困境，難以突破。

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