【文．孫榮富】

兩岸關係是影響二○二四大選的重中之重，「九二共識」又是維持兩岸和平的定海神針，但近日許多白、綠陣營的政治人物針對九二共識的了解從「不解」到「曲解」，其中，尤以民進黨最為誇張，實在太過低估台灣選民的智慧。「九二共識」豈容不安好心的政治人物加以扭曲？

例如，民進黨立委王定宇表示：中共的「官方立場」，只有「一中」，沒有「各表」，這個一中就是中華人民共和國。王定宇立委不知道的是：依據中華民國憲法，當然只有一個中國，但不是中華人民共和國，這就是中華民國政府的「官方立場」，這是雙方協商政府代表的「立場」不是「共識」！請別胡搞政治話術詐騙選民。

民進黨立委王定宇又說：北京發布第三份「對台白皮書」，連中華民國都是台獨，更遑論台灣以及維持現狀。事實上，依照中華民國憲法增修條文的第十條：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」也就是，中華民國涵蓋了自由地區與大陸地區。中華民國怎麼會變成是台獨？民進黨立法委員王定宇不懂憲法嗎？

至於，什麼是維持現狀？難道是民進黨政府口中：維持中華民國台灣的「準戰爭」現狀嗎？蔡英文總統曾說自己是「中華民國台灣」的總統，是這樣嗎？我國根本大法名稱就是：中華民國憲法，何來中華民國台灣？這就是：台灣最大根源問題，也就是民進黨的國家認同錯亂！

附和民進黨政治人物：中華民國台灣的「準戰爭」現狀，就是將台灣選民當作笨蛋！就是巴不得兩岸發生戰爭的壞蛋！正確地說：「堅持一個中國」與「謀求國家統一」，是符合中華民國憲法的規範，是當時兩岸雙方政府代表所談判的交集內容，這才是雙方的「共識」，這才是真正原汁原味的「九二共識」！（作者為新黨輿情中心副主任，著有《最大公約數》）