撿到槍 侯友宜外交出擊刻不容緩

【文．獨家報導主筆室】

民進黨總統參選人賴清德行事高調，談話浮誇終於招致拜登政府關切，並透過《金融時報》釋出警訊，但賴清德頻踩地雷並不等同國民黨參選人侯友宜自動加分，在撿到槍後，侯友宜必須同時發動凌厲攻勢，才可能在外交領域，特別是對美關係論述取得絕對優勢，各界蓄勢待發，殷盼他吹響進攻號角。

掌握先機 發動外交攻勢

許多藍營具有外交背景人士關注侯友宜競選團隊的外交策略與行動，並願積極參與，一位重量級人士形容，他們處於「被動積極」狀態，而侯友宜核心團隊全力投入選戰同時，或許更應嚴肅思考調整運作模式，集合更多有力人士，擴大打擊面，發揮整體戰力，否則時機稍縱即逝。

目前在總統選舉民調中暫居領先的賴清德無法擺脫「務實台獨工作者」的標籤，日前又妄言「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，毫不掩飾台獨是其終極目標，造成美方懷疑他偏離蔡英文總統對兩岸關係的審慎路線，並可能帶來更多的「意外」，因此透過《金融時報》訪問8位美台官員及學者專家，表達華府的高度關切。

《金融時報》的報導再度掀起「疑賴論」爭議，對賴清德的選情當然是負面指標，賴清德與民進黨必然將利用下個月中旬出席巴拉圭總統潘尼亞就職大典，同時過境美國「口試」的機會予以釐清，事實上，賴清德最近也不斷向美國表態、輸誠，言必稱遵循蔡英文的兩岸政策路線。

在民調中仍處於劣勢的侯友宜團隊及國民黨專注於「安內」、「藍白合」，分散了對民進黨的攻擊力道。如對於賴清德的「走入白宮」論只要求賴清德面對質疑必須回應，未能加強批判賴清德的台獨立場不利美中台關係及台海安全。

許多不願具名專家不諱言指出，學術界、智庫與媒體反應的速度與強度都超過侯友宜團隊。

廣納人才 發揮整體戰力

賴清德預定8月中旬過境美國，據報導，侯友宜將於9月訪美，美國顯然是兵家必爭之地，若侯友宜能在美國戰場取得優勢，平息外界對他在國際外交政策論述貧乏、空洞的質疑，將對他的選情大大加分。換而言之，侯友宜與國民黨必須雙管齊下，讓「疑賴論」效應繼續發酵擴大，同時取得美方的背書。

據了解，國民黨正積極安排侯友宜訪美事宜，除了訪問地點，美方官員層次等重要問題外，侯友宜必須要針對在維持台海現狀及美台堅定友好關係原則下，如何處理兩岸關係、提升美台共同利益等核心問題，提出令美方認同的論述，這些需要集合各方專業、經驗與智慧方能竟全功。

國民黨的兩岸與外交人才濟濟，在攸關台海和平安全的2024年大選中，相信他們願意無條件貢獻心力，就等疾呼團結下架民進黨的侯友宜競選團隊廣納百川，眾志成城。