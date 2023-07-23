美中關係的灰犀牛 賴清德訪美

【文．記者邢雲】

副總統賴清德8月15日前往巴拉圭，出席中南美唯一友邦總統潘尼亞的就職典禮，途中將過境美國。美國國務卿布林肯昨在國務院證實了賴清德「尋例」過境美國，並提到「台灣副總統」過境美國已10次，這次是第11次，「中國沒理由挑釁」。但橫亙中美之間既衝突又合作的當下，中美對「務實台獨工作者」的行動似存更多較勁，令人想起中共外事辦主任王毅日前跟布林肯說的，要阻止影響中美關係的「灰犀牛」。

過去台灣正副元首出訪，通常行前一週公布，但這次賴清德訪美提早到7月18日宣布，原因可能是「以時間換取空間」，放緩美中對此角力。

為什麼要這樣做？對民進黨來說，賴清德訪美對明年大選很重要，訪美成功可表明獲得美方支持，可接續蔡8年來營造「親密無間」的美台關係，提前釋出消息，證明民進黨謹慎以待。

預料總統府的動作是先與美國達成共識，因此，在美國國務院尚未發布官方消息前，布林肯利用國務院談話先行釋出，以達到台美官方同步效果，但動作背後正是預見北京可能的反彈。

首先，布林肯提及賴清德訪美，顯示美國願意接待，並視之為明年大選「期中面試」。一來，美國人確實擔心賴清德的「台獨論」毀掉蔡英文的「中華民國台灣論」，如此形同毀掉美國長期堅持的「一中」政策，傷害美國國家利益；二來，美國好不容易透過白宮首長營造與北京合作氛圍，以備舊金山APEC的「拜習會」，不希望因此功虧一簣。賴清德在《華爾街日報》發表「和平四支柱」，也期盼美國放心。

取自賴清德臉書

其次，中共外交部發言人毛寧這次表態跟過去不同。過去台灣正副元首訪美，中共外交部答案不離三句：「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」、「敦促美方恪守一中原則和中美3公報」、「堅決反對美方和台灣當局進行任何形式官方往來」。今年4月蔡英文訪美，毛寧多說了一句：「不安排美政要和官員同蔡會面或接觸」。但眾所周知，「蔡麥會」未公開，蔡的行程都受阻，顯然中方關心的不是美國怎麼說，而是美國檯下怎麼做。

毛寧這次說了關鍵字：「中方堅決反對『台獨分裂分子』以任何名義、任何理由竄美，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」現在問題來了，北京對「台獨」有嚴懲法律規定，去年8月台灣民族黨副主席楊智淵已因「從事台獨分裂，涉嫌分裂國家」遭逮捕起訴，目前在溫州審理；「台獨金主」也遭行政處罰，甚至斷絕與陸企業交易。「台獨」既上升為法律，北京如何對賴清德「輕輕放下」？

王毅日前在雅加達東協外長會議時，以3種動物向布林肯期許雙邊關係，「堅決阻止『灰犀牛』，妥善處理『黑天鵝』，徹底搬掉『攔路虎』，為中美關係穩定積累條件、排除干擾。」所謂「灰犀牛」是指顯而易見且傷害大的事件，因被忽視最終導致重傷害與衝擊；但4天前王毅的話言猶在耳，一旦北京視賴清德為「台獨分裂分子」，賴清德第一次訪美就很可能成美中之間「愈小不易」的事。