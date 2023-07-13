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殺警犯放外役監惹眾怒 問題出在內控卻用修法卸責

聯合新聞網／ 獨家報導
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【文．獨家報導主筆室】

女星易淑寬獨子易寶宏因夜店殺警案判刑9年，去年3月起至外役監。鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜對此紛紛表示不滿，代表民進黨參選總統的副總統賴清德稱「沒法接受」，希望法務部、矯正署對外說明，該停止就停止，該修法杜絕就修法。或許是礙於賴清德是現任副總統，天威尚存，法務部隨即對外表示，將全力配合立法院修法進度，持續與各朝野黨團溝通，籲請早日完成修法程序，以回應民眾期待。

問題在於，外役監的問題非得靠修法，才能完全解決嗎？

根據《外役監條例》第四條規定，外役監受刑人，應由法務部矯正署就各監獄受刑人中，合於下列各款規定者遴選之：

一、受有期徒刑之執行逾二個月。

二、刑期七年以下，或刑期逾七年未滿十五年而累進處遇進至第三級以上，或刑期十五年以上而累進處遇進至第二級以上。無期徒刑累進處遇應進至第一級。

三、有悛悔實據，身心健康適於外役作業。

此外，該條例第四條亦明文規定，何人不得被遴選去外役監，比如犯刑法161條之罪（脫逃罪）、犯毒品危害防制條例之罪等等。意即，何人能去外役監、何人不能去外役監，早有明確規定，而遴選、審酌則是法務部矯正署的工作。

見殺警犯能去外役監，社會大眾最想問的是：法務部、矯正署究竟是如何遴選適合去外役監的受刑人？是否有就個案的所犯之罪，進行實質審查？或是僅僅做過場的形式審查？

所謂「舉輕以明重」，若連犯刑法161條第一項，僅處一年以下有期徒刑，如此輕罪以及犯罪態樣都不能被遴選移至外役監，試問為何故意殺人可以？

當年夜店殺警案引社會震驚，警界更是憤怒，如今殺警犯能在外役監服刑，這是再一次傷害我國民眾信任司法的「法感情」。

根本關鍵應在於，整個外役監制度的遴選、審查沒有徹底落實，這些都是內控，因此整頓重點在於法務部矯正署的內控，法條只是其次。

法務部必須向外界完整說明，每一個被遴選去外役監的人犯是如何遴選的？遴選之後，如何審酌？審酌的人員包括哪些？是否有公正第三方？將這些疑點說明清楚，外界才會知道內控有無落實，這套制度哪裡出了問題？

不過，政治人物最喜歡回應社會的情緒，助長民粹，拋出修法之語云云，遇到重大事件先喊修法者先贏，民眾聽了開心，政治人物有選票也笑嘻嘻，卻鮮少有人關注制度落實與否。今年適逢2024總統大選，執政黨的代表參選人賴清德或為選舉考量，對殺警犯至外役監一事展現「震怒」，法務部立即回應「配合修法」，透過這樣的一搭一唱演了一齣。回觀過去賴清德在警察面臨危害、或者危害已經發生之時，賴展現出來的樣貌究竟有幾分真和假？外役監的內控失靈，卻用修法卸責，包括賴清德在內，蔡政府真的該為此道歉。

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