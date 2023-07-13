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公銀經理收百萬禮券 疑涉貪瀆僅記申誡一次

聯合新聞網／ 獨家報導
讀者爆料表示，臺灣中小企業銀行南京東路分行葉富裕經理對於申貸案件疑涉有收取送件費、回扣等不法行為。
讀者爆料表示，臺灣中小企業銀行南京東路分行葉富裕經理對於申貸案件疑涉有收取送件費、回扣等不法行為。

【文．林平詩】

金融界究竟怎麼了？日前聯邦銀行才被查出勾結詐騙集團，無獨有偶，台灣中小企銀也發生了疑似不法事件；本刊接獲民眾投書爆料，臺灣中小企業銀行南京東路分行葉富裕經理，涉及利用職務之便收取房東百貨公司禮券，隱匿未向總行申報，巧立名目使用，經民眾投訴後，總行卻輕輕放過，於112年5月23日記葉富裕申誡一次。

該民眾投書爆料表示，貪汙就是犯罪行為，案關人員葉富裕經理除了私收百萬百貨公司禮券在私務上使用，還刻意設計一些KPI考核，把獎金送給他喜歡的行員。台灣中小企業銀行是公股銀行，葉富裕經理有可能涉假借職權侵占、不當獲取財物等違法行為，為何僅記申誡處分？

該民眾爆料投書本刊忿忿不平強調，身為金融從業人員最重要的就是誠信操守，竟被如此輕視放棄，葉富裕身為公股銀行經理一職，應有相當的專業知識、社會歷練，怎能以「疏忽」淡化？

另該民眾爆料投書也提到該分行對於申貸案件疑涉有收取送件費、回扣等不法，經獨家報導記者致電臺灣中小企業銀行南京東路分行，該分行行員回覆，關於禮券的事有所耳聞，可能是經理要送給同仁的禮物，這件事由總行處理，這邊只是分行，分行最大的主管就是葉富裕經理，要了解應該打電話去給總行才對。再經獨家報導記者詢問臺灣中小企業銀行總行後，總行回覆下午4點才能彙整回答，本社將秉持申張社會不公不義之使命，持續追蹤報導。

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