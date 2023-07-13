公銀經理收百萬禮券 疑涉貪瀆僅記申誡一次

【文．林平詩】

金融界究竟怎麼了？日前聯邦銀行才被查出勾結詐騙集團，無獨有偶，台灣中小企銀也發生了疑似不法事件；本刊接獲民眾投書爆料，臺灣中小企業銀行南京東路分行葉富裕經理，涉及利用職務之便收取房東百貨公司禮券，隱匿未向總行申報，巧立名目使用，經民眾投訴後，總行卻輕輕放過，於112年5月23日記葉富裕申誡一次。

該民眾投書爆料表示，貪汙就是犯罪行為，案關人員葉富裕經理除了私收百萬百貨公司禮券在私務上使用，還刻意設計一些KPI考核，把獎金送給他喜歡的行員。台灣中小企業銀行是公股銀行，葉富裕經理有可能涉假借職權侵占、不當獲取財物等違法行為，為何僅記申誡處分？

該民眾爆料投書本刊忿忿不平強調，身為金融從業人員最重要的就是誠信操守，竟被如此輕視放棄，葉富裕身為公股銀行經理一職，應有相當的專業知識、社會歷練，怎能以「疏忽」淡化？

另該民眾爆料投書也提到該分行對於申貸案件疑涉有收取送件費、回扣等不法，經獨家報導記者致電臺灣中小企業銀行南京東路分行，該分行行員回覆，關於禮券的事有所耳聞，可能是經理要送給同仁的禮物，這件事由總行處理，這邊只是分行，分行最大的主管就是葉富裕經理，要了解應該打電話去給總行才對。再經獨家報導記者詢問臺灣中小企業銀行總行後，總行回覆下午4點才能彙整回答，本社將秉持申張社會不公不義之使命，持續追蹤報導。