知名禪畫藝術家洪啓嵩宇宙音個展 盼共創地球、宇宙光明大未來

【文．陳曉玫】

金氏紀錄世界最大畫作「世紀大佛」創作藝術家洪啟嵩禪師，5月20日舉辦「宇宙音」書畫個展開幕茶會，現場人聲鼎沸、冠蓋雲集，包括海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）、奧地利台北辦事處處長陸德飛（Roland Rudorfer）、阿拉伯在台商會理事長韓威爾(Wael Hamouie)、中信創投董事長王志剛、台大土木系教授李鴻源、中華大學劉維琪校長、前統一集團總裁林蒼生、年代集團創辧人邱復生、福華飯店董事長廖國宏等多位嘉賓都前來致意。

南玥覺性藝術文化基金會 提供

洪啟嵩禪師畢生致力於人類普覺運動，集禪學、著述、藝術家為一身，著述超過三百部，被喻為「當代空海」、「21世紀的米開朗基羅」。於2017年創辧「南玥覺性藝術文化基金會」，期以覺性藝術啟迪人心，共創和平地球。洪啟嵩禪師畢生為人間共善、共覺，講學、著述、藝術創作不輟。在人類即將進入宇宙時代的前夕，於5月22日至5月29日 台北舉辦「宇宙音」書畫個展，以宇宙禪者之姿展現覺性藝術。

海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）(左四)、奧地利台北辦事處處長陸德飛（Roland Rudorfer）(右二)、阿拉伯在台商會理事長韓威爾(Wael Hamouie)(左二)、中信創投董事長王志剛(右四)、台大土木系教授李鴻源(左三)、中華大學劉維琪校長(右三)、前統一集團總裁林蒼生(右一)、年代集團創辧人邱復生(左一)、福華飯店董事長廖國宏等都前來向洪啟嵩禪師(右五)致意

本次展出洪啟嵩禪師近年來宇宙藝術的創作成果，現場貴賓都感受到作品中蘊含的禪意和生命力，充滿對宇宙覺性性的探索和感悟，豐富的色彩帶來視覺的衝擊。洪啟嵩自述其創作理念：「《華嚴經》中說：「心如工畫師」，畫就是心，心就是畫；所以在畫出這無際的星空時，其實就是一個「畫心」的過程，是一個與法界實相相應的過程。我在畫宇宙，宇宙在畫我。所以，作畫對我而，就如同我的所有人生，我的生命就是禪觀、修鍊的過程。」藝術家把時空凝結在作品完成的那一剎那，洪啟嵩則則了悟自己的作品從完成之後，它便展開它自身的時空生命，讓觀者悟心。

洪啟嵩表示，從人擇原理（Anthropic principle）看來，這宇宙必須與觀測到它的存在的智慧生命相應。因此，空間、時間，與心意識，鋪展出這宇宙的相貌與發展。而從鏡面的觀照看來，宇宙的萬相正如同鏡面一般與我們的心鏡相照著。我們的心的狀態，也正展現這宇宙。在人類即將進入宇宙世紀前夕舉行「宇宙音」藝術個展，祈願開啟共善、共覺宇宙大未來！

在宇宙音和內心碰撞後，產生很大的激盪

繪者在禪定中，呼應宇宙的能量光明，加入了顏料，用心點出了金剛光鍊，讓宇宙畫出了宇宙

掌握成功管理學院院長王絹閔(左四)特別邀請學員來看展

《宇宙的風景》集成洪啟嵩禪師以「宇宙星空」為主題的八十八幅創作。繪者在禪定中，呼應宇宙的能量光明，加入了顏料，用心點出了金剛光鍊，讓宇宙畫出了宇宙。當觀者心空了，一同在宇宙中自在暢遊，歷覽最妙不可言的「星燦銀流」、「天澗流晶」、「光雨虹舞」、「星點映波金」，⋯，體悟觀者自心圓滿融攝的宇宙聖境。