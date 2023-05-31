轉動巨輪翻轉生命 蔡慧玲貫徹扶輪精神

【文．操大業】

台北群星扶輪社日前舉行第297次例會，特邀群景國際商務法律事務所所長蔡慧玲Philippa總裁律師，進行主題演講，蔡律師以“參與扶輪，改變人生，扶輪帶給我的影響”為主題，分享她十七年來參與扶輪社的旅程及扶輪對她人生觀念的深遠影響。

扶輪社，全名為國際扶輪社，是一個國際性的服務型非政府組織，成立於1905年。它的宗旨在於推動職業道德、提供公益服務，並透過這些努力，增進全球的理解、善意與和平。扶輪社組織遍布全球，有超過120萬會員，分佈在200多個國家和地區的3萬多個分會中。

台北群星扶輪社第297次例會在保母蔡慧玲律師的分享下圓滿完成。

扶輪社的服務範疇非常廣泛，包括提供獎學金、支持健康和營養計劃、推動教育、提供乾淨飲用水和基礎設施，以及協助社區發展等。此外，扶輪社也致力於推動國際理解和和平，並透過其青少年交換生計劃等方式，提供國際文化交流的機會。

扶輪社不僅是一個服務社區的平台，同時也是一個讓社員們自我成長和學習的地方。會員們可以透過參與社區服務、領導專案、與不同背景人士的交流，以及接觸到各種不同的文化和思想，來提升自己的人際關係、領導力和專業技能，以及拓寬視野。

會議以張雨生的歌曲“我的未來不是夢”開場，呼應蔡律師的演講主題。作為一位具有深厚法商背景的律師，蔡慧玲強調她的人生目標是幫助他人，而扶輪社提供了實現這一目標的平台。

蔡律師分享，參與扶輪社十七年，與社友的感情像家人一樣好，每週或隔週例會常在一起，建立長久深厚友誼。

蔡慧玲擔任過台北市群英扶輪社第11屆社長及2013-14年度3480地區第一分區助理總監，也擔任過地區家庭委員會主委及法治教育委員會主委，目前是群星社總監特別代表，也被稱為褓姆。作為一位出身於中醫世家的律師，蔡律師從小看見父親行醫救人，幫助貧窮者不收取費用的愛心，認識到公益事業的重要性，並在扶輪社中學會如何結交朋友服務他人。在這裡，她還發現了做利益眾生事的重要性，從劭族社區服務計劃到長達十年的送愛到吳哥國際服務計劃，蔡律師強調親手服務的重要性。

在2014年蔡律師擔任第一分區助理總監，與助理秘書長王絹閔Juno協助有心邀請諾貝爾和平獎得主來台擔任地區年會主講人的邱秋林總監圓夢，由王絹閔親自到孟加拉成功邀請了諾貝爾和平獎得主尤努斯博士來台參加2014年的地區年會及擔任主講貴賓。此外，蔡慧玲也與公益姐妹花王絹閔在四個月內找到了108位尤努斯天使，共同成立了台灣尤努斯基金會。她表示，這些主要都是在扶輪社社友的支持下完成的。

最後，蔡律師強調，在扶輪社，她獲得了不斷突破自我、挑戰不可能的機會，例如她不會跳國標舞、不會打高爾夫球，卻因為扶輪職務辦過地區國際標準舞比賽以及第一分區AG盃高爾夫球賽。她認為，這是參與扶輪社帶來的最大影響之一。她強調：“人做一件沒把握，原本不會做的事，人生就突破。”而在扶輪社，這種機會是不斷存在的。

蔡律師熱衷於扶輪社的全球服務精神，她讚揚了她的群英社大褓姆也是2014-15年度國際扶輪總社社長黃其光GARY成為國際扶輪領導人在全世界領導各國扶輪社做服務。她分享，很喜歡扶輪社的氛圍，喜歡交朋友，進來學習出去服務。透過扶輪社，蔡慧玲認識了一個很重要的公益夥伴，另一個群星褓姆，王絹閔，是活動高手。”後來也成為台灣尤努斯基金會的執行長，而蔡慧玲則擔任尤努斯基金會董事長迄今。

蔡慧玲律師表示她十分敬佩第一位擔任國際扶輪社長的黃其光.並以他為榜樣。

蔡律師的演講深深地打動了現場的觀眾。她的經驗和見證不僅凸顯了扶輪社在全球範圍內推動公益服務的重要性，也突出了扶輪社對其會員個人發展和人生觀念的深遠影響。

蔡慧玲最後強調：“如果沒有參加扶輪社，我一輩子就是只會當律師打官司處理案件，那樣人生就太無聊了，在扶輪社學到了對人服務，交往連結，做公益計劃，這很重要。”這段發言深深體現了蔡律師對扶輪社的深厚情感，也反映了她對服務他人和與人交往的深刻理解，她認為每個人都是一本書，在扶輪社可以學習讀人，學習他人優點。

扶輪社持續推動各項公益活動，為全球的和平與繁榮做出貢獻。蔡律師的演講為群星社注入了新的活力，也為扶輪社的社友提供了寶貴的啟示和鼓勵。

蔡律師將人生視為一本故事書，她認為人生的高低起伏都將成為我們未來的養分。她強調，我們的生活可以被寫成一部喜劇，而福報決定一切，她認為，孝順、行善和虔誠信仰是累積福報的途徑。

蔡慧玲律師(左)表示因為扶輪社的影響，讓她懂得如何做公益，也因為扶輪社的關係，才能順利的找到108位先鋒天使，成立尤努斯基金會。也在執行長王絹閔(右)的鍥而不捨下，邀請到諾貝爾和平獎尤努斯博士(中)來台。

她提出了一個關於人生的重要典範三角形：專業、人脈、資本，其上是價值觀及福報。她認為，在我們孤身一人時，我們應該積累專業知識。而在我們與他人連結時，我們應該看看自己是否能夠幫助他們，以及他人的資源是否可以再幫助其他人，當我們能夠連結與分享時，別人尋求幫助時，找我們就是最好的選擇。

蔡律師認為，增加福報的方法之一就是參加扶輪社，交朋友和行善做公益活動。這種參與不僅可以讓我們累積更多的福報，也能讓我們有更多的機會去幫助他人。

對於未來，蔡律師正規劃創建一個社會型企業基金，目前以法律專業及媒合資源協助他人，未來可用資金來幫助更多的人。她認為，如同諾貝爾和平奬得主尤努斯博士以格萊珉銀行借貸給窮人，以及後來以投資股權協助創立社會型企業解決社會問題，只要人們有了資本，他們就能自力更生，創造更多的機會。

總的來說，蔡律師的人生哲學充滿了積極和正面的元素，她強調幫助他人、積累福報和價值觀資本的重要性。她的理想與扶輪社的宗旨相吻合，都是以服務他人為中心，並且相信通過積極的行動和積累福報，我們可以創造一個更美好的世界。

台北群星扶輪社第297次例會結束後還為新加入的成員以及當月壽星慶生，希望他們在加入扶輪社後能展開全新的人生。

群星社長李慧珍深受社友支持連任二屆，本次例會則委由群星社第三屆社長蔡佩穎擔任主席，與總監特別代表蔡慧玲律師一起為三位新社友授證，分別是台大醫學院陳敏慧副院長、全像宇宙開發工作室負責人劉笏華以及友達光電王海臨經理，群星扶輪例會在溫暖歡欣的氣氛下圓滿畢會。