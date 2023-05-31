英英輿情分析專欄／不可輕忽「柯文哲的盤算」「關鍵少數」再度掀起話題

【文．資深媒體人 英英】

眾所矚目的2024總統大選，藍綠白三腳督情勢詭譎，昨(29)日許多民調公司接連釋出最新民調數據，根據綜合公布的三份民調都是賴第一，侯柯到底誰領先，則有三種版本。

值得一提的是，這三份民調進行的時間相近，唯一相同的是，賴清德都處於領先地位，但，侯跟柯卻是差異很大。其中，《正國會》的民調顯示，侯跟柯打成平手，至於《ET》的民調，侯卻是領先柯，與《美麗島》公佈的民調，結果是柯超車侯，完全不一樣，這也是民眾黨認同度首度超越國民黨，柯文哲趁藍營內亂，重挫侯友宜超車變第二。

反觀柯文哲個人的民調，支持度幾乎都維持在15%到27%之間，柯文哲支持度穩坐2成，對侯友宜來說是嚴重的威脅，特別是郭台銘今（30）日與柯文哲在金門會面，對於柯的聲勢，預計會再有一波的拉抬效應。

「柯大於侯」，如果侯在一個月內沒有甩開柯，反而柯在國政議題的攻防，暴露侯的拙劣，就回不去了。甚至，有資深媒體人，當了大軍師，眼看情勢不對，率先棄侯捧賴，還有資深媒體人接了侯案兩場案子，發現做不起來，準備跳船。

然而，柯文哲親自披卦上陣，幫民眾黨拉抬氣勢，對政黨得票助益不小，眾所皆知，柯文哲競選到底，目標是國會藍綠不過半，民眾黨成為「關鍵少數」，柯文哲要的是政黨協商的門票，想要擴張民眾黨的國會版圖，這個成為「關鍵少數」正是柯P能左右政局的一個重要關鍵角色。

如果柯P的政治光環順利轉移，在藍綠都想拉攏白的情況之下，柯文哲就可待價而沽，民眾黨不分區立委就有機會分配到6到9席左右，在國會扮演「關鍵少數」，這是柯文哲非選不可的原因。然而，不分區立委就像一只「魔戒」，各界關心民眾黨接下來如何布局不分區及區域立委人選，據傳，民眾黨內爭搶者很多，雖有不少人形象極具爭議，卻已掀起另波話題。

但，如果國民黨想整合柯文哲，拿什麼來交換？「柯大於侯」，國民黨變得很尷尬，當務之急，應該要「禮讓柯文哲，藍白大於綠，保證絕對贏。」尤其，在2022年的新竹市，藍軍已經實兵操練過自主棄保，這次應該要先保住立委，如果國民黨不分區名單重演2019年之亂，可能會再次受到致命一擊。

話說回來，柯文哲所盤算的，民眾黨勢力入閣，並且成為立法院的「關鍵少數」。尤其，柯文哲抨擊藍綠讓台灣成為分裂國家，呼籲組成「聯合政府」實現團結和諧的社會。而「聯合政府」不是柯文哲的政見，這是對藍綠的勒索。難以當選的柯P，不以當選為目標，柯文哲「聯合政府」的概念，是拋給潛在的當選者，要求當選者務必讓在野黨入閣，否則，就為其扣上「使台灣不團結」的帽子。

預估2024總統大選的結果，有很大的機率是藍綠白皆不過半，此時的總統當選人欠缺代表性，「聯合政府」確實是一種解決方案，也能為敗選雙方的支持者所認同，有意見的只會是當選者陣營，不難理解柯文哲喊出「聯合政府」，早已預設自己敗選，因為沒有一個總統當選人會主動提「聯合政府」砸自己的腳。

在立委選情方面，雖民眾黨在地方很難與藍綠抗衡，其區域席次很可能掛零，但，以柯文哲的支持度換算，民眾黨還是有望獲得6到9席不分區，成為立法院第三大黨。

從柯文哲的如意算盤來看，2024年的立法院藍綠席次不會過半，民眾黨團將成為藍綠爭相拉攏的關鍵少數，藍綠議案的通過與否，全部取決於民眾黨的意向，於是，就在藍綠不可能合作的情況之下，就必須跟柯文哲這個關鍵少數合作，這反而成為能夠左右政局的重要角色。

掌握關鍵中間選民，擁有藍綠談判的籌碼

根據《ETtoday民調雲》於29日公布之最新民調，三人的支持度分別為賴清德36.4%、侯友宜27.7%與柯文哲23.1%，柯文哲依然敬陪末座，且明顯拉開與賴侯的差距，柯文哲的總統大位日漸無望，但，仍舊保有近三分之一的支持度，這是柯文哲的重要籌碼。

中間選民是選戰勝敗的關鍵，以往他們的支持傾向隨情勢游移，成為藍綠爭相討好的族群。自柯文哲崛起之後，「非藍非綠」成為中間選民毫無疑問的新選擇，柯文哲掌握了選戰最關鍵的族群，使藍綠難以拉開民調差距，形成比以往三角督更刺激的局面。

雖柯文哲與總統大位無緣，但，柯文哲的操作，能很大程度左右選情，甚至直接導致藍綠某方的勝選，這近似於選戰莊家的影響力，全仰賴柯文哲掌握的關鍵族群，藍綠無法不正視柯文哲的勢力，也難以將柯文哲邊緣化，外界認為，勢必要與柯文哲做出某種交換。

圖／擷取自柯文哲臉書

最機靈的尚書大人，柯文哲獨有的優勢

台灣人對藍綠的厭倦孕育了民眾黨，只要藍綠對峙存在，第三勢力就有茁壯的空間。類似於2016年小黨遍地開花的局面，民意期盼教訓國民黨，但，民眾不樂見民進黨獨大，因此造就了時代力量；而2024年，換民進黨需要被制衡，如果國民黨讓選民難以接受，就會給民眾黨竄起的良機。

外界分析，民進黨與國民黨雖屬於掮客型政黨，意識形態也正在不斷的往中間靠攏，但，在兩岸立場上，依然有明顯不同的主張，重大議題也有各自堅守的價值，並且侷限於自身的基本盤，而民眾黨和柯文哲不是，他們的行事能夠純考量如何討好最多數選民，不需要顧慮是否違背創黨理念或過去的主張。

柯文哲理所當然的能當「最機靈的尚書大人」，柯P的人設允許他如此，鮮少看到柯文哲「明確的」表態，總是玩弄文字或擅改命題，讓人對柯P的立場摸不著頭緒，柯粉們很吃這一套，認為這樣是一種「超越藍綠的清新」，除了強打「非藍非綠」之外，難以看出民眾黨有何創新，正是如此的毫無特色，讓民眾黨沒有包袱，在各議題上，有更大的解釋與轉彎空間。

民眾黨投入最少，收穫卻最大

柯文哲的參選，別無選擇，如果2024不出戰，意味著自身政治生涯的終結，民眾黨的泡沫化也可以預見，民眾黨的最大危機，莫過於逐漸親民黨化，當前全黨只有柯文哲一位明星，再過幾年，柯文哲的聲望，勢必無法與如今相比。

但，這樣的危機，恰巧成為此次選戰的強大增益，全黨只有柯文哲一位明星，意味著只要全力拱柯文哲，即可收穫政黨票，以及總統支持度，相較於須要顧及地方選情的藍綠，民眾黨的選戰，打起來輕鬆不少，畢竟當前民眾黨席次來源寄託於不分區。

民眾黨不追求全面執政，不需要如以往的藍綠在極長的戰線上正面碰撞，在國會的目標很單純，即成為關鍵少數，只要柯文哲在接下來幾個月不犯錯，幾乎可以光靠基本盤毫不費力的達成。而在總統支持度方面，柯文哲也不追求過半當選，只需顧好中間選民，就能構成藍綠最大的威脅，進而為「聯合政府」提供正當性。

無論如何，柯文哲的盤算都是最大贏家，藍綠都應該準備好應對。