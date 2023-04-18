欣芮董座劉貴富親上火線力挽狂瀾 宜蘭喜來登酒店經營權爭議結束

【文．楊穎】

地處宜蘭縣三星鄉的「喜來登宜蘭度假酒店開發案」，在前負責人張世鈺涉嫌掏空，歷經多年的纏訟，終於塵埃落定，由於原先主導該開發案的天外天國際育樂股份有限公司創辦人張世鈺，因使公司背負眾多莫須有債務，巨額款項金流不明，損及股東權益，經高等法院依「背信罪」判處有期徒刑3年、不得上訴，全案定讞，而這間極具規模的五星級大酒店，後續將由欣芮國際開發公司接手開發，對於何時能竣工營運，深受各界矚目。

位於宜蘭縣三星鄉玉尊宮天公廟上方的「喜來登宜蘭度假酒店」開發案，興建期間因遇金融風暴，多年後轉手「貝門公司」，再由欣芮國際開發公司董事長劉貴富接手經營開發，並更名為「欣芮國際度假酒店」。劉貴富感慨的說，張世鈺之前歷經股東會改選，不滿經營權遭剝奪，於是利用不知情媒體記者，虛構不實內容與報導，指他與另一大股東陳茂榮涉嫌利益輸送、背信，大肆誹謗，甚至告他們侵佔、背信，經台北地檢署偵結不起訴，還他們兩人清白，反倒是張世鈺掏空公司被判刑確定。

欣芮國際度假酒店股份有限公司接手興建宜蘭喜來登開發案的新外觀，數棟主結構體都已經完成，董事長劉貴富希望早日完工營運，帶動宜蘭地方觀光發展。

劉貴富強調，之前曾提告張妻廖秋鄉涉嫌加重誹謗罪，張妻因而被起訴，後考量繁複興訟並非上策，在地院審理期間撤銷告訴。劉貴富表示，在事實釐清後，希望坊間各種以訛傳訛或是不實指控、流言蜚語應就此打住。

據悉，這起延宕已久的大型酒店開發案，是在96年間，由張世鈺成立的天外天國際育樂股份有限公司，與美國雷曼兄弟控股之力新公司共同開發「喜來登宜蘭渡假酒店」，力新公司出資6億元全數到位，惟因98年間美國雷曼兄弟控股公司破產，牽連力新資產管理公司，導致酒店財務緊縮工程而停擺多年。

地處宜蘭縣三星鄉的「喜來登宜蘭度假酒店開發案」，歷經多年的纏訟，終於塵埃落定。

之後，貝門股份有限公司歷經波折、輾轉多年後取得天外天股權暨該開發案土地所有權，接手開發喜來登宜蘭渡假酒店，並於106年9月20日宜蘭縣政府重新核發六張建築執照，同年2月21日交通部觀光局以觀宿字1060003451同意天外天公司將「喜來登宜蘭渡假酒店」之籌設許可核准轉讓予貝門公司，由貝門公司繼續開發興建，並更名為「欣芮國際度假酒店」。

位於宜蘭縣三星鄉玉尊宮天公廟上方的「喜來登宜蘭度假酒店開發案」，興建期間因遇金融風暴，多年後轉手「貝門公司」，再由欣芮國際開發公司董事長劉貴富接手經營開發，並更名為「欣芮國際度假酒店」。

期間，張世鈺提出請求確認其股權存在民事訴訟，台北地院一審判決張世鈺敗訴；張世鈺不服，先後三度向高等法院提出上訴與申請再審，均遭高院駁回。張世鈺另外也提出撤銷股東會決議「天外天國際渡假旅館」開發案與資產轉讓「貝門公司等案的民事訴訟，被台北地院以張世鈺與張妻均不具股東身份為由駁回所提之訴。

目前該家酒店興建案，已由欣芮國際度假酒店股份有限公司全面接手，喜來登宜蘭渡假酒店也更名為「欣芮國際度假酒店」，團隊特別就近向香火鼎盛的草湖玉尊宮迎請「玉皇大帝」神尊前往坐鎮，希望早日完工營運，帶動宜蘭地方觀光發展。