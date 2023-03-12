台灣尤努斯基金會攜手大學推動三零社團 2023年YSBC聯席會圓滿成功

【文．陳曉玫】

目前全球將近百所YSBC中，台灣尤努斯基金會在台推動設立的就有13所大學，位居全球之冠！未來，臺灣尤努斯基金會除了也更加深力度持續推動設立YSBC，特別的是，由財團法人台灣尤努斯基金會舉辦的 YSBC( Yunus Social Business Centre，尤努斯社會型企業中心)聯席會，是基金會與全台十餘所大專院校的尤努斯社會型企業中心交流的年度盛事，尤其，「2023 年YSBC 聯席會」 在會中邀請到臺北市長辦公室王誌慶主任、新北市政府青年局錢念群局長、基金會榮譽顧問毛治國前行政院長及榮譽顧問邱仲仁大使、基金會林函瑢副董事長、何介舜董事、廖昶超董事、連潔妤董事、許芳瑋董事，慈濟基金會劉效成副執行長等人都親臨現場熱情支持。

尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，目前全球102所深耕大學校園的尤努斯社會型企業中心(YSBC)，其中有13所來自台灣校園，實為全球之冠。全球知名大學如巴黎高等商業研究學院(HEC Paris)、亞洲理工學院 (Asian Institute of Technology )、歐洲商學院 (EU Business School)、新加坡國立大學 (National University of Singapore)等皆有設置YSBC推廣社會型企業。大專院校加入YSBC學校行列不僅可獲得參與國際學術論壇發表機會，更可讓學生獲得國際參與的舞台，與世界各地的學生交流學習。未來，最偉大的企業將是社會型企業。

尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，目前全球102所深耕大學校園的尤努斯社會型企業中心(YSBC)，其中有13所來自台灣校園，實為全球之冠。 卓聖淵

尤努斯基金會執行長王絹閔表示，尤努斯教授鼓勵學校將三零任務(零貧窮、零失業、零淨碳排)的理念推廣至校園，今年初辦理首次尤努斯扎根營獲得廣大迴響，未來，也將會持續推動相關計畫，鼓勵青年參與，包含由孟加拉尤努斯中心所提出的3ZERO CLUB三零社團計畫，由18到35歲青年每組5人，最長最幼間隔不超過七歲，登錄成立三零社團(https://3zero.club/）；而第三屆台灣尤努斯創新獎今年將於４月正式啟動，參賽將區分社會組與學生組，總獎金65萬元，邀請全台各大專院校的青年學子及年輕社企踴躍報名參加。

台灣尤努斯基金會毛治國榮譽顧問(右二)表示，近期ESG盛行，各大企業開始積極投入，基金會可與YSBC合作，提供台灣企業所需的ESG人才。而台灣尤努斯基金會林函瑢副董事長(左一)、臺北市市長蔣萬安辦公室王誌慶主任(左二)、台灣尤努斯基金會蔡慧玲董事長(左三)及及新北市政府青年局錢念群局長(右一)也在2023YSBC聯席會上給予全台YSBC支持及肯定。 卓聖淵

臺北市長辦公室王誌慶主任說，社會企業就是社會和企業，台北市政府目前採購許多社會企業，如一樓的喜憨兒咖啡廳，而社會型企業可以無痛轉型為ESG，因為社會型企業的核心理念就包含了ESG。

新北市政府青年局錢念群局長認為，尤努斯是社企的典範，根據調查有超過9成的青年尊重射社企，做過志工的青年更超過7成6，新北市政府青年局今年將栽培500位志工到海外，現在更讓青年進入網路事實查核中心查核事實，一週三天，每天三小時，就有100元的志工費，由於該單位才成立一年，盼能跟各單位合作。

榮譽顧問邱仲仁大使表示，目前社會缺乏仁心、愛心、善心盼能改變，同時，感動尤努斯無私利他的向前進，即便在公益的路上名稱不同，但攜手向前。

榮譽顧問邱仲仁大使表示，感動於尤奴斯無私利他的向前進，雖然在公益的路上名稱雖不同，但我們攜手向前。 卓聖淵

尤努斯基金會榮譽顧問毛治國表示，20億以上營業額的企業必須發布ESG的相關報告，目前是選擇比努力重要的時代，起風了，機會來了，台灣若好好推行社企 ，未來，台灣也將是世界第一。

「2023 YSBC聯席會」中各校代表展現推廣社會型企業及大學社會責任USR計畫推動的成果，基金會也分享2022年的YSBC計畫成效及未來規劃。

2023年YSBC聯席會由長榮大學劉嘉麒教授、金門大學蔡亮教授、屏東科技大學王韻副主任、高雄科技大學曾文瑞國際事務長、李振宏秘書室專門委員、林英星教授、東吳大學葛俊佑主任、王祥鑫執行長、臺中科技大學黃健哲主任、臺北商業大學張旭華院長、顏嬿真教授、中原大學林欣慈博士、勤益科技大學鄧美貞主任、致理科技大學劉芬美院長、洪大翔執行長、沈穎倫副主任代表各大學尤努斯中心出席，熱情分享成果及年度計劃，另外臺灣大學江炯聰名譽教授、臺中教育大學林欣怡院長也出席與會交流，期待共同攜手青年學子積極投入社會創新創業行動，以及推動尤努斯三零志業。

勤益科技大學鄧美貞主任，因去了孟加拉見了尤努斯博士，在零資源、零經費、零人力的情況下，仍發願推動三零志業！ 卓聖淵

致理科大執行長洪大翔表示，去年才剛加入，由於全台新住民超過120萬，家庭收入只有一般家庭109萬的1/2，因此，致理致力於提升新住民知識及就業能力，幫助北北基桃的新住民能夠脫貧。對此，蔡慧玲董事長特別回應表示，今年會撥出一些預算協助各校推動三零志業。勤益科技大學鄧美貞主任強調，因為去孟加拉見了尤努斯博士，發願將推動三零志業，但她零資源、零經費、零人力，是來求救的！所幸有願就有力，有許多天使的協助。

值得一提的是，諾貝爾和平獎得主格萊珉銀行創辦人穆罕默德．尤努斯（Muhammad Yunus）教授一直非常重視台灣YSBC的年度聚會，從遠端為本活動送上祝福及勉勵。