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第二屆國際華人傳承金獎 多家業者引領期盼

聯合新聞網／ 獨家報導
吾飛藝術銀行負責藝術品的租賃租購及家畫訂製，圖為創辦人蔡宜軒。 圖片提供/國際華人傳承協會
吾飛藝術銀行負責藝術品的租賃租購及家畫訂製，圖為創辦人蔡宜軒。 圖片提供/國際華人傳承協會

【文．劉孟儒】

「國際華人傳承金獎」乃是表揚國內外傑出企業於家族事業傳承的成就，2022年首屆舉辦時即引起業界轟動，經濟部與金管會亦相當重視。今年雖尚未開始報名，但已有多家企業積極詢問報名資格，期待2023年能共同參與由國際華人傳承協會舉辦的盛會。

2020年成立的國際華人傳承協會主要提供家族傳承服務，包含不動產、信託、遺囑、保險、藝術收藏品等動產傳承工具評估規劃、家族企業控股架構及傳承相關稅務法律諮詢。不但每年定期舉辦家族傳承規劃研討會、家族傳承規劃師認證課程，每周邀請專業顧問舉辦家族傳承主題線上講座，目前協會已有超過千位會員、培育超過500位家族傳承規劃師、並有30位以上專業顧問提供會員諮詢，提供國際家族傳承相關專業人士交流平台。

吾飛藝術銀行獨家代理藝術家李登元的獨創「一筆畫能量藝術」，作為家畫設計的重要傳承核心。 圖片提供/國際華人傳承協會
吾飛藝術銀行獨家代理藝術家李登元的獨創「一筆畫能量藝術」，作為家畫設計的重要傳承核心。 圖片提供/國際華人傳承協會

華人傳承金獎的目的為凝聚華人企業及文化精髓，借鏡歐美百年家族傳承之模式，常言合則聚、分則離，承先啟後乃為華人家庭文化的指標，盼齊聚台灣華人家族及企業之力量共創國際市場之影響力，共同攜手從經貿、金融、科技及文化角度，齊聚國際舞台與世界各地頂級家族連結合作。

華人傳承授獎原則基準如下，華人企業、家族、機構等，具備以下任兩項以上符合者：

1、資產總大於一千萬美金，並已舊富傳承規劃落實，未雨綢繆擁有家族辦公室規劃者。

2、文化財產傳承，其家族或受託資產具備國家認定遺跡，並具備家族文化保留傳承的組織或家庭。

3、家族事業發展有超過台灣本國以外兩國落地服務處或經銷代理企業，繼承超過兩代以上者。

4、上市櫃以上企業，財稅規劃具備信託繼承凝聚股權傳承或經營權傳承者。

5、企業規模超過1億美金以上，同時具備接班人訓練計畫或落實家族憲章規劃者。

吾飛藝術銀行的藝術顧問透過儀器分析，俯瞰自己的生命軌跡及生活平衡，解鎖內資產存摺的重要性。 圖片提供/國際華人傳承協會
吾飛藝術銀行的藝術顧問透過儀器分析，俯瞰自己的生命軌跡及生活平衡，解鎖內資產存摺的重要性。 圖片提供/國際華人傳承協會

首屆受獎者包含多家國際家族企業，如傳承協會企業會員「吾飛藝術銀行」，即以人文永續發展與傳承，視為其首要經營使命，其主要負責藝術品的租賃租購及家畫訂製；不但獨家代理藝術家李登元大師獨創之「一筆畫能量藝術」，更透過藝術顧問之培訓，賦予「藝術永續傳承服務」嶄新願景。

國際華人傳承協會秘書長洪晨瑋表示，其受獎乃為華人社會制定傳承標竿，做為後人傳承或凝聚的楷模，未來將持續舉辦企業參訪、傳承論壇與接班轉型研討會等活動，以達到引領華人社會的共識凝聚發展國際產業舞台的開端。

國際華人傳承協會官網

https://icia-tw.org/associationintroduction/

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