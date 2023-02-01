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趙士強棒壇退而不休 成為基層運動靈魂推手

聯合新聞網／ 獨家報導
趙士強出席111年黑豹旗閉幕典禮致詞。 趙士強
趙士強出席111年黑豹旗閉幕典禮致詞。 趙士強

【文．劉孟儒】

曾是旅日名將的台灣巨砲「微笑喬治」趙士強，擁有爽朗的笑聲與高壯精實的體態，雖然今年已經60歲，卻還是活躍在體育界。儘管近年鮮少出現在螢光幕前，但熱愛體育的他，年輕時身體力行為國家貢獻；退休後結合自己的經歷與資源，提攜更多喜愛運動卻資源不足的孩子，讓台灣的體育路能夠世代延續。

趙士強曾是台灣職棒技術及行銷的第一位總經理，離開職業棒球舞台後，先後多次擔任職棒總教練及球評，即便後來轉戰商場創立運動用品店，趙士強體內的熱血運動魂，至今都未消退。在體壇擁有豐富經歷與資源，現任台灣棒球名人堂副理事長的他，多年來與各大企業文教基金會合作，致力推廣台灣基層棒球，贊助宜蘭12個少棒隊，提供各類球具、衣服、以及鞋子，同時基金會也贊助舉辦「兆豐盃宜蘭圓夢少棒錦標賽」、「接棒未來」等棒球計畫。為了讓這些孩子能夠得到最合適的運動衣材，趙士強甚至親自挑選速乾吸汗的材質，同時兼具耐磨的布料，他親自監工量產衣服，只為了讓基層小將們能夠無後顧之憂持續練習。

趙士強出席103年花蓮縣長盃全國選拔賽捐贈儀式，圖為中原國小少棒隊代表受贈。 趙士強
趙士強出席103年花蓮縣長盃全國選拔賽捐贈儀式，圖為中原國小少棒隊代表受贈。 趙士強

此外，趙士強表示除了棒球還有許多運動都需要協助，他觀察到許多原民孩子，都擁有相當過人的視力，台灣的射箭小將也都一直有不錯的成績。對此，趙士強曾作做為溝通的橋樑，牽線企業基金會贊助花蓮玉里國中射箭隊，更新全隊的射箭用具、衣服等裝備，如今已邁入第五年，射箭隊也持續有亮眼成績表現。

趙士強(後排右6)與111年玉山杯盃青棒冠軍隊伍合照。 趙士強
趙士強(後排右6)與111年玉山杯盃青棒冠軍隊伍合照。 趙士強

趙士強認為台灣的體壇有非常多好的人才，但人才需要培育，才有機會站上世界的舞台。所以近十年來持續推廣基層運動，無非是希望有體力、體態優勢的孩子，不要因為資源缺乏，而錯失為國爭光的機會。接下來趙士強仍會持續為小將們爭取更多的機會與資源，豐富台灣的體育路。

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