妙天禪師忍辱負重不畏苦！ 弘法40週年新春團拜再創高峰

【文．張英傑】

農曆春節假期結束，世界地球佛國總會日前舉辦「迎向地球佛國-歡慶師父弘法40週年暨2023年新春團拜」活動，特別的是，今年適逢地球佛國大家長禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師弘法屆滿40週年，是妙天師父弘法的重要里程碑，讓今年的新春團拜更顯得意義非凡，尤其，這次活動首度公開播放回顧悟覺妙天禪師弘法四十年足跡的修行珍貴影片，妙天禪師為了弘法，披荊斬棘，逆來順受，更為了度眾，不計毀譽，無怨無悔，讓大家感受到悟覺妙天禪師在弘法上篳路藍縷的艱辛歲月，這也成為眾人矚目的焦點，大家都對妙天師父佛法慈悲濟世的精神，有了更深的一層領悟。

備受關注的是，妙天禪師弘法40年如一日，未曾間斷，深受各界尊崇，儘管弘法歷程十分艱辛，受到各種不實誹謗和打壓，妙天禪師40年來的心願依然沒有改變，妙天禪師強調，印心佛法可以讓修行人一世成佛，妙天禪師一直以來的願力，就是希望人人都能成佛，不論多麼艱辛，妙天禪師依然堅持普傳的道路，希望帶領更多修行人成就，回到靈性的家。

這次活動吸引超過3500人，將現場擠得水洩不通，無法親臨會場的大家庭成員，也在台灣各地及海外的美國、日本、中國大陸、新加坡、馬來西亞等地以視訊連線的方式共襄盛舉，同步得到妙天師父的加持與祝福，共計數十萬人一起參與團拜，熱鬧無比，蒞臨現場與參與視訊連線的每一個人，都盼望能得到妙天師父的加持與祝福。

首度以歌仔戲曲吟唱悟覺妙天禪師傳法偈的蘭陽戲劇團特別為救世會新春團拜製作時裝歌仔戲「悟覺妙天師父傳佛心印」。 石雨鑫

印心禪門每年的新春團拜是重大活動，海內外各地的弟子，都引頸期盼這個與上師悟覺妙天師父團圓的日子，因為當天不僅能與妙天師父歡聚一堂，更是在心靈上與佛團圓，尤其，弟子們最渴望得到悟覺妙天師父和諸佛菩薩滿滿的佛光加持，大家趁著年假結束前的週末，和妙天師父歡聚一堂，互相拜年恭賀新春，為新的一年祈福。

這次新春團拜活動在台風活潑的男女主持人引領下，全場人員新春祝禱聲中揭開序幕，主持人教導現場師兄姐拜年手勢，現場充滿新春喜氣。隨後，悟覺妙天禪師在一片「師父新年快樂」聲中進場，妙天禪師帶著開心的笑容，向在場信眾回禮，場面相當莊嚴又溫馨。

禪宗第八十六代宗師覺妙義明（右三）恭獻壽桃，恭祝禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師（左二）萬壽無疆。 石雨鑫

「獅兔同行賀新春」的舞獅開場揭開表演序幕，表達送走舊虎年，迎來新兔年。舞獅送上糖果給妙天禪師和現場信徒，代表「祥獅獻瑞，祝你好運一整年」的吉祥之意。隨後妙天禪師上台，在一片慶祝妙無金身統天大佛佛誕中的祝禱聲中，妙天禪師以佛光為壽桃、平安果加持，妙天禪師向台下信眾弟子開示，非常高興看到大家都是笑咪咪的，希望大家每天都像今天這樣。

透過知名相聲演員樊光耀（右）和劉增鍇（左）一來一往的言語交鋒，以相聲演繹悟覺妙天禪師傳承的「一世成佛」法門，正是來自2500年前，世尊真傳的禪宗正統法脈，代代相傳到八十五代悟覺妙天禪師的佛陀正法。 石雨鑫

妙天禪師開示完畢之後，還有最不容錯過的工作團隊特別精心策劃的精彩亮點表演，包括大師級的說唱藝術節目，由吳兆南相聲劇藝社表演相聲，逗趣的「地球佛國，人人作佛」相聲表演，以及蘭陽戲劇團盛大演出莊嚴肅穆的時裝歌仔戲「悟覺妙天師父傳佛心印」的歌仔戲表演，還有幸運抽獎活動，在「個個有希望，人人沒把握」中，時時高潮迭起，整個團拜活動就在「中華民國頌」、「男兒當自強」大合唱中，溫馨祥和中結束。

這次新春團拜是由釋迦牟尼佛救世基金會（簡稱救世會）籌劃承辦，團拜工作小組在救世會董事長覺妙義明宗師的帶領下，從去年9月就緊鑼密鼓地開始籌備，除了安排熱鬧滾滾的舞獅開場表演，為妙無金身統天大佛聖誕（元宵節）暖壽，現場首度公開播放悟覺妙天禪師弘法40年來的珍貴影像。

地球佛國大家長禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師和弟子們歡聚一堂，互相拜年恭賀新春，為新的一年祈福。 石雨鑫

值得一提的是，蘭陽戲劇團首度以歌仔戲曲吟唱悟覺妙天禪師傳法偈，此次演出的劇本初稿，是出自覺妙義明宗師和總教授師覺妙宗明之手。尤其，禪宗的傳承方法是「佛心傳心」，而「佛心傳心，佛心印心」真正的傳法是師父將修成正果的佛的實證成就傳給弟子的珍貴傳承。這讓蘭陽戲劇團的演出難度更高，除了禪宗和一般傳統佛教不同，沒有唸經和誦經的儀式，加上「佛心傳心」是在心靈層面，從外表看不出明顯的傳法動作，而是在師徒之間「心心相印」、「佛心印心」的過程中，完成與佛印心的傳承。另外，動作愈少，反而愈難表演，這對演員的專業功夫是一大考驗，還要以時裝呈現，肢體動作不能採用傳統歌仔戲的原有身段，這都是很大的挑戰。

印心禪門的新春團拜活動在台風活潑的男女主持人引領下，全場人員新春祝禱聲中揭開序幕，現場充滿新春喜氣。 石雨鑫

另外，還有透過知名相聲演員樊光耀和劉增鍇一來一往言語交鋒的相聲演繹悟覺妙天禪師傳承的「一世成佛」法門，是來自2500年前世尊真傳的禪宗正統法脈，代代相傳到八十五代悟覺妙天禪師的佛陀正法。

海內外各地的弟子引頸期盼最渴望得到悟覺妙天師父和諸佛菩薩滿滿的佛光加持，象徵新春團拜的熱鬧喜氣與歡笑帶來新春開工的好彩頭。 石雨鑫

救世會希望透過深入淺出的相聲演出，讓還沒有機會入門禪修的有緣人，能夠打破一般傳統佛教的觀念，體會世尊開示的，人人都有佛性，都可以禪修佛陀正法而成佛，只要去除我執與法執，沒有妄想執著，沒有靈性外面的汙染，人人都可以真修實證佛陀正法而成佛；更重要的是讓世人明瞭，世尊的淨土已經應化在地球上，而悟覺妙天禪師傳承世尊的願力，就是要完成「地球佛國、人人作佛」的使命。

循例新春團拜的壓軸好戲—幸運抽獎活動，特別請悟覺妙天禪師親自抽出，並由電腦隨機抽出幸運兒，這個歡樂大摸彩活動在「個個有希望，人人沒把握」中，時時高潮迭起，整個團拜活動就在溫馨中結束。 石雨鑫

在主辦方和演出方都很用心的準備下，新春團拜當天的所有與會來賓都感受到與佛菩薩團聚歡慶的溫馨喜樂，尤其，在和樂喜慶的氛圍裡，大家聆聽悟覺妙天師父開示新的一年展望，為自己的生活和修行，訂定目標和方向，大家攜手同心在各方面努力耕耘，一起邁向充滿希望和幸福美好的未來。

世界地球佛國總會舉辦的「迎向地球佛國-歡慶師父弘法40週年暨2023年新春團拜」，弟子們在和樂喜慶的氛圍裡席地靜坐，聆聽悟覺妙天師父開示新的一年展望，大家身心都沉浸在特別和樂的磁場氛圍中，也都感受到與佛菩薩團聚歡慶的溫馨喜樂。 石雨鑫