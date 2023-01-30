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財神發功！購買清原芋圓發票千萬得主再增一枚

聯合新聞網／ 獨家報導
清原芋圓開春就得到財神喜氣，西螺分店開出千萬發票。 清原芋圓
清原芋圓開春就得到財神喜氣，西螺分店開出千萬發票。 清原芋圓

【文．劉孟儒】

年假還沒過完，台灣已經在春節期間先一步迎財神，1/25開出最新一期統一發票中獎號碼，日前知名超商開出幾位千萬得主外，今再新增千萬得主一枚，超級幸運兒在連鎖飲品店清原芋圓購買一份甜品，沒想到財神爺也跟著一起來吃甜報到。

財政部日前公布最新一期2022年11～12月統一發票中獎號碼，知名超商率先宣布三名幸運兒成為千萬發票得主；另有二位百萬特獎。今日清原芋圓也宣布西螺分店再增一位千萬幸運兒。2023年才剛開春，想必初四迎財神的習俗，財神爺都已經徹底聽見了！

這次的幸運得主，在清原芋圓購買一份經典的黑金燒仙草，暖冬暖心又暖胃的同時，也成為人人稱羨的財神寵兒。清原芋圓表示，調閱帳目資料後發現這個超大的喜訊，店內的工作人員都超級興奮，當天是2022年最後一天的下午，在充滿慶祝氛圍的這天，能有這個好消息喜上加喜，也算是讓2022年完美收官，相信2023年清原芋圓也會持續這份好運和喜氣，同時他們也特別呼籲，跨年當天下午有到西螺分店購買黑金燒仙草的朋友，趕緊檢查自己的發票或是載具，千萬別與大獎擦身而過！

近年響應雲端發票政策，政府大力推行無紙化，致力落實綠色生活，為鼓勵推廣使用，雲端發票經常性加開兌獎號碼。2022年各類型雲端發票載具用戶使用率已經超過47%，相較於2021年已大幅增長。本次多位幸運兒獲獎，加上利多政策推動，相信未來雲端發票推廣將更為順暢。

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