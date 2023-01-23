理財從小開始！家庭財務長邱懷青教你小錢立大功

【文．劉孟儒】

新年快到了，家長們是否要開始思考該如何幫小孩規劃紅包錢，甚至是讓孩子自己計畫理財。若是不曉得從何下手，就讓家庭財務長邱懷青來告訴你吧！

金錢觀念養成

孩子的學習力強，理財觀念也能在很小的時候就搭建，若能從消費金錢觀開始教育，例如:30元在超商，讓孩子分配額度購買想要的零食或飲料，逐步引導從小建立理財觀念就不是一件難事。

年節將至，來自四面八方的賀年紅包，對孩子來說是一筆人生鉅款，家長更應該要把握這個機會，培養孩子的金錢敏感度。

紅包錢該如何規劃？

在面對紅包錢這種大筆的金額時，可以先和小孩約法三章，家長給予建議，小孩提出想法，一起協調討論出最適合的規劃。今年開始，可以試著將紅包錢分成3部分：投資、儲蓄、零用金。

1.投資：將紅包錢的60%用來投資，也可以藉此機會，建立小孩對於理財投資的觀念，例如，風險較低的ETF，透過穩定的投資，將原本的資金漸漸提升，達到利滾利的成果。並在每年同一時間觀察投資或複利的成果，讓孩子知道他的小豬公正在好好長大。

2.儲蓄：替小孩開立一個銀行帳戶，將紅包錢的20%搭配銀行定存的方式，養成儲蓄的習慣，且讓他們知道這筆錢未來的具體功能會是什麼，哪些情況下可以動用這筆錢，建立金錢使用的正確態度。

3.零用金：可從總額撥出一定額度，讓小孩自由運用，但需要提出具體的消費計畫，雖可自由運用，但預算有限的情況下，該如何抉擇也是一種理財課題，一定限度的自由也能提升小孩對於理財的意願。

一年一度的紅包的規劃，可以讓孩子提早認識金錢，並建立正確的邏輯思維觀念。孩子在進化的同時，「媽媽幫你存起來」這個歷久不衰的話術也是時候該優化了。讓孩子一起加入適合現在的家庭財務規劃，人人都可以是最棒的家庭財務長。