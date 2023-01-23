十年奠基八年成熟 清原芋圓將拓點國際

【文．劉孟儒】

清原芋圓創辦人劉志遠，放棄百萬年薪的工程師工作，攜手永遠的創業夥伴也是最有默契的生命伴侶，以兒時最喜歡的甜品入手，從家鄉雲林出發，短短8年奠定台灣芋圓霸主的稱號。

台灣堪稱世界手搖飲帝國，各地國觀光客前來都不會錯過這一味。2005年開始，對當時還是情侶的劉志遠兩人，從小攤車起家，經過十年的光景，兩人也成為夫妻，但2015年手搖飲版圖在台灣，早已是殺到血流成河紅海市場，劉志遠發現當時市場相當多元，卻沒有複合型的甜品店，劉志遠決定自己加入市場，打造「甜品、茶飲、冰品、熱飲」四合一獨特性飲料店，在手搖飲市場走出一片天。

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清原芋圓成立8年來也並非順風順水，經營品牌事業最難的不是維持品質、也不是每一季想破腦袋的新品研發，加盟事業體最難的是處理「人」的事情，自創業的那一刻起，劉志遠從滿足消費者的需求延伸到與加盟主共利共好，在經營的過程中，逐步理解彼此的需求同時達到互利共生，並帶給消費者好的產品體驗，也漸漸讓劉志遠更加沉著圓融。

2005到2020年，一位愛甜品的男孩、一位愛芋頭的女孩，十幾年的創業之旅本將迎來高峰，老天爺卻也在同時開了全世界一個玩笑，新冠疫情流竄全球，讓原訂的海外展店計畫硬生生喊卡。但劉志遠卻不因此停下腳步，整理心情後立刻轉向下一個計劃，他認為打造國際品牌會慢但不會停，現在走的每一步，都能成為滋養未來的養分。