保健食品迷月美全方位呵護女性 解放疲勞輕鬆維持美麗

【文．劉孟儒】

現代女性因生活壓力以致睡眠品質日益趨下，使身體無法充分休息正常代謝；遠東健康生技執行長蔡維珊不捨母親在罹癌後，經歷治療及失眠之苦，讓身體體能低下、氣色不佳，在遍尋不著適合的保健品後，決心要發揮自己的專業能力，幫媽媽研發一款既可以幫助睡眠增加活力，還可以保持好氣色繼續美麗的保健品。

遠東健康生技執行長的母親親身說明產品使用感受。 遠東健康生技 提供

在具有全齡膳食營養專業與營養諮詢師證照的蔡執行長與專業營養師團隊共同努力研發之下，和國內ISO認證食品大廠攜手合作生產出一款安全無負擔的保健品，並通過SGS多項檢驗合格，其中成分「迷月美奢潤山茶花膠原蛋白」有多項日本專利，另外有鱘龍魚骨萃取高濃度膠原蛋白，還有日本久司酵素、酸棗仁萃取能維持健康、養顏美容、幫助入眠，適合給每天在生活壓力下的女性睡前飲用，同時在睡眠中調節生理機能，健康美麗的迎接每一天。

遠東健康生技打造迷月美奢潤山茶花膠原蛋白，全方位呵護女性。 遠東健康生技 提供

遠東健康生技日前於台北新光三越信義新天地A9發布「迷月美奢潤山茶花膠原蛋白產品發表會」，現場準備奢潤山茶花膠原蛋白飲品與Enyu Music爵士演奏以及花藝、甜品，提供給活動嘉賓身心靈多種饗宴，並在活動中看到蔡執行長與母親一同現身，並展現出抗癌成功後的好氣色活力，現場有新漢方智慧醫學研究發展協會趙國鈞理事長站台與許多民眾熱情參與，共同推廣迷月美對身體的好，迷月美因愛而生，健康的美由迷月美幫你。