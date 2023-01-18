土豪蕉俱樂部慶週年 轉型成功會員再募集

【文．張凱鈞】

還記得一年前與杰倫熊零九貓一同席捲台灣加密貨幣市場，那根黃黃跩跩的土豪蕉嗎？經過了2022年的疫情肆虐、景氣寒冬以及幣圈熊市，這隻香蕉依舊穩紮穩打的成長中，並已在台灣成立公司，佈局實體產業，成功轉型為線下娛樂的首選指標「土豪蕉俱樂部」。

秉持「豪起來蕉朋友」的俱樂部宗旨，土豪蕉項目方在這一年裡，已完成串連全台，近300間的酒精相關產業鏈商家，諸如：酒吧餐酒館、日料居酒屋、水煙雪茄館、燒烤火鍋以及招待所等，除了70%的店家會有調酒以上的招待外，另有許多的專屬福利，為的就是讓會員們能感到滿滿的尊榮感。

土豪蕉俱樂部提供

日前，從土豪蕉項目方的公告表示，預計於2023的過年期間，開啟限量的過年預售通道，數量有限！賣完為止！

土豪蕉俱樂部表示： 本次預售將搭配全新的Line會員系統，將過往的加密貨幣支付，優化為更普及的台幣以及信用卡交付，更便捷的實現「購買、尋店、揪團、兌換」的一站式體驗，期待更多志同道合享受生活的朋友們，一同「豪起來蕉朋友」！

土豪蕉俱樂部提供