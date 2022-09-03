Spiderweb蜘蛛網助攻全民資安防護 抵禦區域網攻

【文．劉孟儒】

近日中國網攻事件頻傳，政府機關網站遭受癱瘓、民間伺服器權限被入侵竄改資料，突顯傳統做法存有潛在資安漏洞及風險，隨著Web3崛起和區塊鏈日漸普及，由京侖科技訊息股份有限公司推出的Spiderweb採用新興模式，結合專利區塊鏈技術與底層分散式伺服器創建「去中心化網路數據中心 （Decentralized Internet Data Center, 簡稱D.I.D.C.）」 (專利：運用區塊鏈技術之節點系統及其運行方法，公告號I661706)，將可解決此一問題，該公司表示產品預計十月上線。

京侖科技訊息股份有限公司負責人金冠年表示，Spiderweb運用分散式節點架構、資料碎片化加密技術、主被動安全防禦機制，D.I.D.C. 提供一般傳統企業客戶分散式網路託管、低成本網路資費、低度代碼轉換Web3應用，並可作為區塊鏈開發者基礎設施。除此之外，Spiderweb推出以華碩Mini PC PB62為基底客製的「資源分享器 (Spiderweb Distribution Node, SDN)」，廣邀民眾響應並可獲得BUSD獎勵，只需調用家用少許網路及裝置資源，便可共同建設具高資安、高隱私及低流量資費的Ｗeb3網路基礎設施，共同反制中國的網路攻擊及駭客入侵活動。

Spiderweb蜘蛛網Decentralized IDC (D.I.D.C.) 特色：

1. 分散式網路架構

Decentralized IDC (D.I.D.C.) 由分散式去中心化Spiderweb Distribution Node, SDN資源分享器所佈建而成，可依照企業客戶應用的效能以及安全需求，彈性調配使用不同的資源節點，並降低客戶的資源使用成本。

2.D.I.D.C底層加密碎片化技術

突破以往傳統IDC中心化架構，企業客戶儲存在Spiderweb的資料，透過D.I.D.C專利底層加密碎片化技術，加密碎片化成100份儲存在分散式節點，系統會依照使用者下載距離不斷地移動檔案，傳輸過程會將碎片化檔案進行結合使用，可有效提升用戶資料存取效率。

3.主被動資安防禦機制

D.I.D.C.擁有主動與被動安全機制，若遭受DDoS攻擊的節點，可利用其他節點資源進行攻擊流量的分散，去化攻擊效果。對外伺服器採浮動IP管理，駭客無法在IP有效時間內對多數節點同時進行攻擊與入侵，一段時間後將不規則自動變換，使駭客無法掌握IP位址；若駭客想要竄改某個APP應用資料時，需要同時針對51%以上的節點資料進行修改，才能達到竄改的目的，當SDN節點愈多，Spiderweb網路愈安全。

4.VPN隱私性

D.I.D.C.架構目的地資料已經由SDN資源分享器加密，使用者與官方系統皆不可知真實IP位址，傳輸內容由SDN解封包後進行傳輸，相當於傳統用戶自己架設VPN通道傳輸；一般市售的VPN傳輸尚可追蹤目的地資料在那個區域，相較之下Spiderweb擁有更高級的隱匿保護。

Spiderweb為點對點的網路拓樸架構，文件碎片化存在不同節點，不僅資料存取更有效率及安全，亦能避免單一節點設備因為各種原因無法運行，導致資料最後無法存取使用。 Spiderweb提供

Spiderweb由京侖科技訊息股份有限公司獨家開發，官方首款區塊鏈DApp服務「內容傳遞網路 Content Delivery Network (CDN)」將於八月底釋出，目前已與台灣多家廠商，包含歐付寶、綠界科技、茂為歐買尬等簽訂MOU合作備忘錄，全網已累積超過三百個節點。Spiderweb蜘蛛網即將推出的去中心化網路服務，以讓資料傳遞「更安全與低成本」為核心宗旨，利用區塊鏈不可篡改、分散式特性，能為傳統伺服器架構解決高流量資費、資訊安全及Web3轉化所面臨的問題，更能有效遏止近日局勢所造成的國家網路滲透及攻擊。誠摯邀請產官學界共同響應此新型態去中心化區塊鏈底層架構所建構的網路服務，為台灣的網路安全築起一道安全防護網。更多Spiderweb蜘蛛網資訊請參考：https://www.spiderweb.club/