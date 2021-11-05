《玻璃心》破2000萬點閱！悟覺妙天禪師揭爆紅玄機

【文．黃家音、陳曉玫】

最近有首歌《玻璃心》大爆紅，卻引起中國大陸當局的側目，甚至造成這首歌被封殺下架。究其原因，原來是一語雙關，更像是形容現代人心易受傷，人心脆弱易碎，就像玻璃碎落滿地。而要改變這樣的現象，悟覺妙天禪師認為，唯有從心修起，方能改變這一切！

對於人心易碎的現象，妙光法師率領一群喇嘛上師們，以及【獨家報導集團】董事長張淯、台灣獨家傳媒智庫執行長曾建元教授、前香港議員戴卓賢(現任獨家報導雜誌副社長)、台灣獨家傳媒智庫全球品牌策略顧問嚴子貿、周靜妮法官等，日前赴新竹關西藥師佛禪寺向悟覺妙天禪師請益，悟覺妙天禪師表示，印心佛法就是解決人心問題的最佳解方！印心佛法讓人明心見性，認識自己的本心；身心要清淨，就需要修心。首先，要修歡喜心，第二個要有菩提心，要愛眾生地球，從心修起，回饋的就是慈悲，要看得開放得下。悟覺妙天禪師耐心地勸弟子，修行要以無念為宗，無相為體，無住為本，放下執著妄念，方可成就成佛的心。

苦難形成宗教合作的契機，疫情喚起各宗教崇尚的互助互愛精神，深刻的宗教交談來自面對天災人禍時的共同行動，然而，宗教學者所提出「百川歸海」、「宗教如大海」譬喻，如同悟覺妙天禪師所歸結的「萬教歸宗」、「萬法歸一」，呼應當今宗教共同促進人類福祉的倫理需求上有何特色，也呼應了悟覺妙天禪師對其他宗教的包容性，落實為不為私己的大愛行動，也影響其他宗教信徒加入地球佛國．台灣天堂的行列。而所謂的「萬教歸宗」、「萬法歸一」、「萬法歸宗」、「百川歸海」、「宗教如大海」有三種詮釋，包括人心歸向和實踐「大愛」的潛能和作為、宗教包容他者的胸襟，以及宗教對全球苦難的首要關懷。

2021年的藥師琉璃光佛聖誕為國曆11月3日（農曆九月二十九日），禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師為藥師佛暖壽並替信徒開光加持。值此後疫情時代，人們尋求身心靈的慰藉，與諸神佛的庇佑。許多弟子扶老攜幼前來恭賀禮讚，禪寺敬備壽桃、壽麵、米粉、佛曲CD等竭誠招待，讓信眾身心沐浴佛光，不虛此行！

藥師佛又名「藥師琉璃光如來」，是東方琉璃光世界的教主，藥師佛於過去世，行菩薩道時，曾發十二大願：願生佛平等、願開曉想事業、願資生無盡、願安立大成、願戒行清淨、願諸根圓滿、願解救病苦、願轉女成男、願導邪歸正、願刑縛解脫、願得妙飲食、願得妙衣具。密教尊稱祂為「大日如來」，是一尊具足大功德力、大威德力、大生命靈力、大神通力、大智慧力與大造化力的「法身佛」。

藥師佛發願為眾生解除病苦、消災延壽、賜予福報。悟覺妙天禪師說：「大家要曉得藥師佛如何成就，為何發十二大願，所有佛都是發大願與持修而成佛的。」慈悲的他提醒弟子，要修身口意、要修身心清淨，要修心清淨成佛，是不可能的，因為大多數人的心都有很大的障礙，而無法成就。

悟覺妙天禪師表示，藉由藥師佛誕來告訴大家要怎麼修行，但，怎麼開悟是一個絕妙的機緣！讓眾生認識真正的佛法，按照釋迦牟尼修行的方法修法，從無相的印心，修禪定的印心佛法。印心佛法不是任何人都可以傳，印心佛法一定要修行成正道的師父來傳。

悟覺妙天禪師指出，印心見性修十脈輪，清淨十個法界即可見性成佛。這樣，隨時都可成佛，每天都要修禪定，在修之前，要瞭解達摩祖師所說的話，心要堅定，凡事與外界無緣，就是要開悟，修十脈輪的印心禪法。他更進一步地說明，清淨業力是做十脈輪的目的。

苦難形成宗教合作的契機，疫情喚起各宗教崇尚的互助互愛精神，深刻的宗教交談來自面對天災人禍時的共同行動，然而，宗教學者所提出「百川歸海」、「宗教如大海」譬喻，如同悟覺妙天禪師所歸結的「萬教歸宗」、「萬法歸一」，呼應當今宗教共同促進人類福祉的倫理需求上有何特色，也呼應了悟覺妙天禪師對其他宗教的包容性，落實為不為私己的大愛行動，也影響其他宗教信徒加入地球佛國．台灣天堂的行列。圖為妙光法師和一群喇嘛尊者上師們向悟覺妙天禪師請益，針對關懷世人、世界和平交換意見。

《金剛般若波羅蜜經》中的四句偈「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」悟覺妙天禪師說，要有開悟的心，與師同正道很重要，真正的佛法要依循世尊修行身心靈的成就，世尊看到內心像星星普照，照佛修行的才是正法。無念才是正念，一尊阿彌陀佛在內心的才是真正的神力！

義工們於一大清晨報到時，總指揮覺妙東明師兄說，藥師佛聖誕是殊勝的，義工的工作也是很殊勝的，要以歡喜心來服務。一位修了二十六年的老菩薩說，他們是喜樂大家庭，來自桃竹苗地區，做義工要事先報名，報上了很歡喜，由於名額有限，晚了會報不上沒能報上是常有的事，但仍很歡喜，因為能參與活動、看師父是一件很法喜充滿的事。為了這樣的大活動，像是公共衛生組的負責義工，幾週前就開始工作了。

萬德福公司董事長陳素玲表示，悟覺妙天禪師告訴她說人除了有生命外，還有很珍貴的慧命，所以在還來得及之時，能跟著師父修禪，這是她最感恩與最有福報的地方。她說，跟隨悟覺妙天禪師修行最大的體悟是，這些真理，可運在生活與工作上，一切的變化可以很淡定地去面對，尤其，這種領悟在生命過程當中，對自己的幫助很大！

國立交通大學前副校長許千樹教授跟隨悟覺妙天師父修行多年，他說，他跟隨悟覺妙天禪師修行後，工作效率更好，鼻子過敏的毛病也改善了身體，在做研究上也有更大的突破！在做事情上面更為專注。

悟覺妙天禪師的跨宗教合作經驗，這對「萬教歸宗」、「萬法歸一」、「萬法歸宗」、「百川歸海」、「宗教如大海」的譬喻有三種詮釋，包括人心歸向和實踐「大愛」的潛能和作為、宗教包容他者的胸襟，以及宗教對全球苦難的首要關懷。圖為妙光法師(右一)率領眾喇嘛們拜會悟覺妙天禪師，一起共同為藥師佛祝壽，並為世人祈福。

美商大藥廠藥事法規部門主管林湘評說，她從十多年前跟悟覺妙天師父修行最大的改變就是，從沒有自信與苦悶，到現在越來越有自信與充滿喜樂，也變得年輕起來。她最常參加的是佛誕這樣的活動，尤其是悟覺妙天師父支持過的道場，跟著佛師、本尊一起在這個時空下慶祝，是很謹慎的一件事情，也能為自己和身邊的人祈福，令人感到相當開心。原本可能有的煩惱，經過洗滌後都消失殆盡。

悟覺妙天禪師還說，睡覺要睡著，十點一定要睡覺，就可以得到補充。會睡不著就是因為心裡有很多負擔、障礙和煩惱，心就不清淨。若心打開，就可看見三千世界。

悟覺妙天禪師強調：「人修行要超凡入聖，佛在地球上建立佛國，讓地球平靜下來，沒有災難與疫情，成為菩薩佛才能進入地球佛大家庭，接受佛法洗禮，洗淨業障，成佛。每個人圓滿修行接引百位以上，就功德為量。

要修菩薩，修成就佛陀就是進到地球佛國大家庭，參與真正的佛法；同時，悟覺妙天禪師也希望能夠改變現在所有佛弟子的修行模式，全世界的佛教都能夠照這樣修行。不要三更半夜起來念經念佛，要能夠直接修見性成佛法。他說，他要改明心見性為印心成佛，讓有佛緣的人都能進到印心佛法的法門，進到佛國淨土。