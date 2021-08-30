萌寵引爆大商機！ 王鼎琪教你搶攻6兆毛經濟

【文．陳曉玫、陳若憐、林玟玟】

「寵物崛起，西方科學與東方智慧之最。」將預示著寵物療癒商機來臨！全腦高效能策略戰略顧問、商戰大腦格命暢銷作家王鼎琪老師，在走遍世界44個國家、教導無數的企業家後，因緣際會下成立了世界寵物俱樂部，為未來的6兆寵物商機下了這樣的註解。

自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎／新冠肺炎／武漢肺炎／新型冠狀病毒）疫情爆發後，人們的生活大大地被改變，這也使得宅經濟趁勢崛起。在各種社會問題以及生活壓力下，可預見的是「療癒」的需求將只增不減；不僅身心靈療癒產業蓬勃發展，許多人更在寵物所帶來的陪伴與療癒中找回失去已久的歡顏。

寵物星球頻道（Pet Planet Channel）的創辦人王鼎琪，經常在她的世界寵物俱樂部邀集來自身心靈療癒產業中，各有所長的老師現身說法外，更鼓勵大家在斜槓人生下，選對正確的投資自我方向，並布局新興產業，同時透過以寵物和身心靈療癒為核心，擴展新興市場的可能性。期能透過正能量的集結，在融合東西方的智慧，讓許多各有所長的「高人」帶領參與者找到更好的自己。

商機無限

專家預言未來寵物的數量是人口數量的3.25倍，因此透過以寵物為核心，進行商機的挖掘與市場的創建將是未來新興產業鏈的發展趨勢。王鼎琪表示世界寵物俱樂部（Well Being Super Power Club）網羅身心靈療癒產業的專家，期望透過系統化的教學、培訓，以及資源共享；讓想投入以寵物與身心靈療癒產業的人都能以此培養一技之長，增加自己的競爭力，同時透過助人與分享的過程，全面提升健康、財富與生命的幸福指數。

王鼎琪在洞悉寵物商機與身心靈療癒「產業化」將成為世界趨勢的現在，透過她擅長的資源整合，以曾在短短一年內，幫助企業成長18億營業額的商戰指導，帶領學員挖掘屬於全球市場的未來趨勢與新興產業的6兆商機；並規劃出一系列以寵物市場為核心擴展的產業鏈──寵物溝通師、寵物照護、寵物褓姆、寵物長照、寵物葬儀師等，將從寵物的生養與照料養護，到死亡的生命歷程都將化作為一個個具有無限潛力的市場商機。

王鼎琪藉由擅長的人才串聯、資源整合，以及商業佈局規劃，將與來自臺灣各地，身心靈療癒產業的菁英，以世界寵物俱樂部作為起點，匯集臺灣菁華資源與優秀人才進軍世界。在後疫情時代須超前部署、投資自己，掌握2021年最新的致富密碼，才能創造各種有形與無形的富足人生。