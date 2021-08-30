毛孩過敏是不治之症？ 馬祥勝醫師教你這三個訣竅

【文．張淯】

你知道毛孩就診病症第一名，竟然是過敏嗎？毛孩平時動不動就抓抓，很有可能就是過敏的徵兆之一，現在就快跟著《獨家報導》記者一起來認識惱人的過敏。日前報載，知名網紅蕾菈因帶飼養的黃金獵犬「咪醬」去剃毛，沒想到狗狗因為不習慣而咬自己，造成細菌感染。

她原是要跟粉絲分享愛犬的調皮的，未料反遭轟「飼主真的不要自以為好心」、「每次看到把狗的毛剃光而引發皮膚病的人都超想噴」、「都不好好查詢資料再做事」，引發議論。從以上可以窺知，很多人會以為寵物的搔癢是因為皮膚病的問題，但很大原因是過敏而引起的行為！究竟是什麼原因致使犬貓產生過敏現象呢？要如何做才能避免感染源呢？

除了體外寄生蟲引起過敏性的皮膚病外，毛小孩竟然也會對花粉、食物、芳香劑……等，甚至藥物過敏，而，過敏又很難根治。本期《獨家報導》特別邀請到承大動物醫院院長馬祥勝醫師，帶領讀者跟我們一起，看新聞搞懂健康，好好地瞭解一下犬貓的過敏問題。

張淯社長：我們今天專訪的是擁有屏東科技大學獸醫學碩士的前新北市獸醫師公會理事長、前中華民國獸醫師公會全國聯合會副理事長、承大動物醫院院長馬祥勝醫師。馬醫師對自己的專業具有非常大的熱誠與研究精神，也對我們今天的主題有十分深入的瞭解。首先請問馬醫師，犬貓有哪幾種過敏？

馬祥勝醫師：過敏性的皮膚疾病是以搔癢為主要症狀的犬貓皮膚病。 而造成過敏原因很多，像是跳蚤過敏性、食物過敏性、遺傳性異位性、自體免疫性、化學性與光敏性過敏等等。

張淯社長：請問犬貓的過敏為何是不治之症？

馬祥勝醫師：因為過敏並非單一原因造成，而是由許多複雜的因素累積而來，又因個體而異、若因體質關係而又常接觸過敏原、且過敏原一直存在無法釐清與排除，就會一直刺激身體引發過敏，這將使犬貓因過敏而終身不適。只有使用各種方法，趨避各種過敏原才能得到良好的控制，身為毛爸媽不可不慎思!

張淯社長：食物過敏可出現在任何年齡、任何品種的毛孩身上，請問引起毛孩食物的過敏原是什麼？

馬祥勝醫師：臨床統計食物過敏經常好發於一歲半以上之犬貓。廣泛來說像牛雞羊肉牛奶鮭魚鮪魚蝦蛤大豆小麥米乳製品及許多的五穀蔬菜水果等等皆為經過過敏檢測統計後從食物來源約25種的常見過敏原因子。

張淯社長：貓狗過敏潛伏期有多久？牠們吃下使牠們過敏的食物後，多久會產生過敏現象？請問會有那些症狀？要如何治療？有什麼預防的方法？

馬祥勝醫師：潛伏時間多久才引發過敏，這與接觸或食入的量與質有直接的關聯性。一般經驗來說常見的約食用後二至六小時可見。 常見到皮膚發疹、水腫、噁心、嘔吐、下痢、慵懶、厭食等等，治療上多數對症治療，或投與類固醇來緩解改善症狀。

張淯社長：請問最容易引起犬貓過敏的藥物有哪些？

馬祥勝醫師：在犬貓的藥物中，少部分的藥物，的確會引發犬或貓的一些過敏反應，像四環類及抗生素類、磺硫胺類、巴比妥鹽類、非類固醇類、消炎藥類、疫苗類等等臨床上較為常見，但臨床上專業的獸醫師基本皆會調製藥物，使治療藥物所引起的過敏不適症狀降到最低。

張淯社長：有些驅蟲藥似乎也會引起犬貓過敏？請問要如何為毛孩選擇不會引起過敏的驅蟲藥呢？

馬祥勝醫師：就目前市售驅蟲類藥物多為安全有效， 如需要定期驅蟲時，只要請自己熟識的獸醫師按照用藥目標的症狀、體重、畜種、用藥方式來投藥，多為安全有效的驅蟲方式，更可避免藥物所引起的過敏壓力。

張淯社長：請問引起犬貓藥物過敏的症狀有哪些？要如何治療？如何預防？

馬祥勝醫師：一般常見的還是以皮膚發疹、紅腫、水腫、噁心、嘔吐、下痢、慵懶、厭食等等，臨床上較為常見。治療上多數對症治療，愈嚴重過敏者會使用類固醇來改善症狀。寵物藥物的使用還是交給專業的獸醫師來處理，才能在審慎評估後，大量降低使用相關藥物引發過敏的機會。

張淯社長：病菌性皮膚過敏是體外寄生蟲引起的過敏，請問哪些體外寄生蟲會引起這疾病？過敏症狀有哪些？要如何治療？如何預防？

馬祥勝醫師：像跳蚤、壁蝨、毛囊蟲、疥癬蟲、恙蟲、螨蟲等體外寄生蟲較易引起過敏和常見，感染發病後造成皮膚屏障損毀而二次細菌侵入皮膚感染。症狀多以皮膚疹、毛囊發炎、皮膚感染、蓄膿、組織液滲出、搔癢、結痂，上皮剝落等等。治療皆會視症狀，建議畜主注意房舍與動物身上清潔除蟲點除蟲劑，住處通風乾燥，並接受獸醫師必要之內、外、皮膚藥物治療。預防方法多為幫寵物點除蟲劑及避免再次接觸上述之多種病源外寄生蟲，環境以避免寄生蟲叮咬，引發皮膚持續過敏搔癢，困擾寵物與主人。

張淯社長：為什麼毛孩身上特別容易感染黴菌？感染黴菌有哪些症狀？要如何治療？如何預防？

馬祥勝醫師：因臺灣天氣高溫潮濕，寵物毛髮濃密及多數日照不足，居住空間不夠，加上悶熱所致黴菌，可說是環境中常在的微生物，更易感染寄生於寵物身上。症狀一般多會發現掉毛或斷毛、細菌感染、皮膚發炎、皮屑、鱗片或痂皮等。在治療上應接受專業獸醫師診察及接受必要之內、外、皮膚藥物配合療程治療。而預防上要注意、因為皮黴菌是接觸傳染性皮膚病、動物之間及動物與人之間都會傳染，隔開病源減少接觸是必要的，懷疑寵物有感染，就可先用抗黴菌的清潔液來藥浴動物身體。以上建議畜主注意房舍與動物身上皮黴菌的消除，住處通風乾燥清潔，可添加皮膚營養劑與其他提升動物免疫力的保健產品。

張淯社長：其他過敏原如花粉、灰塵、除蟲劑、樟腦丸、消毒劑、空氣清新劑等也都會造成毛孩過敏，有些毛孩也會對塑料製品過敏，項圈內含化學物質也會讓毛孩過敏。請問因以上原因引起的過敏症狀有哪些？有什麼方法可以預防毛孩過敏？

馬祥勝醫師：常見的臨床症狀像是打噴嚏、流眼淚、流涎、搔抓皮膚、皮膚紅疹、淋巴結腫、蕁麻疹、體溫上升、不安、厭食、神經異常反射、呼吸變急促、氣喘、嚴重咽喉水腫等等。預防因上述過敏原而引發過敏最好的方法，就是就診與獸醫師討論治療症狀，同時嚴格隔開病源避免接觸是必要的手段。

張淯社長：過敏的確吃藥就會好了，但是過敏會伴隨毛孩一生，那身為寵物家長該如何幫助毛孩改善過敏呢？要如何照料牠呢？

馬祥勝醫師：臨床常見皮膚疾病多數是過敏，伴隨皮膚二次性感染造成皮膚、耳朵、四肢嘴臉的病變。主人可以跟熟識專業的獸醫師討論，毛孩所需要的長期預防與治療計畫，並接受毛孩過敏診斷結果及配合獸醫師團隊所提供的訊息，讓毛孩減少反覆的復發，和反覆長期的使用抗生素。照料上以減少降低毛孩搔癢症狀，減少皮膚耳朵感染次數，限制重複使用抗菌藥物，擬訂過敏管理與治療策略，在預算內改善控制病情及維持毛孩與主人的生活品質。