削去稜角 圓融處世 造就鄒嵩棣的寵物帝國

【文．陳曉玫】

在一般人的眼中「中美斷交」，無疑是晴天霹靂，但這對鄒嵩棣先生而言，卻是開啟他事業之門的一把鑰匙，因緣際會下，鄒先生義無反顧地接下屬於自己的使命，最終水到渠成地成為臺灣代理實驗室及寵物飼料的第一人。

和一般大老闆不同的是他沒有架子、沒有排場、也不見他的疾言厲色，取而代之的是他的溫和、從容與文青味。但，可別以為溫和的背後是妥協，對鄒先生而言，堅持原則是他的事業理念，只是他用更圓融的方式去推動他想做的事！

第一次見到鄒先生是在「毛孩領航員正向溝通」的講座上，記者遠遠的看到一位身材瘦削的男子，原以為他也是愛狗的同好，一問之下，才知道他竟是整場記者會幕後的金主。平時沉穩少言的鄒先生，在記者訪談的過程中，卻深刻感受到他以溫吞慢火的姿態去建構他對寵物事業的熱情。慢火，絕對優雅，但成效卻是在無形之中！

命定因緣

浸淫在寵物飼料行業已經四十多年的鄒嵩棣是南投縣人，早期臺大動物中心實驗室的飼料都是由美軍供應，在民國68年中美斷交後，面臨斷糧的危機，同為南投人的實驗室主任江合祥先生，就詢問他，「要不要代理進口實驗動物的飼料？」，就這樣鄒先生的雍立公司，從此一頭栽進寵物飼料的世界。

代理之初，只有臺大動物中心實驗室一個客戶，過程中美國原廠將目錄寄給他，他驚覺居然臺灣沒有進口寵物的飼料，於是要求對方併一個貨櫃來試賣看看，雖然國外認為給寵物吃飼料比較健康，但民國69年，當時民間普遍認為狗哪有在吃飼料？不是都在吃剩菜、剩飯的嗎？而且當時臺北市的獸醫院只有二十來家，因此客戶不大能接受這個新穎的觀念，這讓貓狗飼料的推廣不是很順利。但山不轉路轉，經營方式改為寄賣的方式，賣多少再給錢，就這樣逐漸打開寵物飼料的藍海，成為進口寵物飼料的領頭羊。

遞感謝狀給臺北市獸醫師公會和台灣寵物發展協會支持展會狂犬病疫苗預防注射動物認養活動。

鄒先生隨著代理進入到狗市場，因而代理美國好幾個品牌，但在銷售過程中，美國原廠要求銷售業績要逐年成長，造成他很大的壓力，於是決定要走自己的路，就OEM自己的品牌，設計完後讓國外生產他自己的產品，如今雍立產品中70%、80%都是他的自有品牌，其中知名品牌「猋」狗罐頭一賣就賣了三十年。

鄒嵩棣認為OEM品牌的好處是不會輕易被取代，在市場上能立於不敗之地，而且能添加須要的原料（如：人參、綠茶、蔓越莓等），所以能夠在這個行業這麼久，也是鄒先生對品牌的堅持，才能走出自己想要走的路，不致受到國外的牽制。

堅持品質

目前寵物市場，光是飼料一年有將近200億的營業額，但70%是國外進口，30%是國內製造。對此，鄒先生表示國內市場趕不上國外，並非技術未達標，而是原料取得難度較高。除此之外，國外生產狗飼料歷史已快100年的歷史，臺灣自民國七十幾年才開始起步，設備、技術、專業知識等各方面都不如國外，再加上臺灣很多飼料廠剛開始並非做寵物飼料，大都是做經濟動物（指家畜如豬、牛、羊、鹿等，以及家禽如雞、鴨、鵝等）的飼料，然後再兼做寵物飼料，因此品質方面沒有像國外這麼專業而嚴謹。

其實，國外對寵物的重視程度也與時俱增，現在寵物飼料原料種類更多，比如用無穀類、有機類、魚類等製作，不但講求新鮮度，甚至用人的原料規格及製程去製作餵食貓狗，所以現在一包飼料賣五六千元的價位時有所見。

對於過去人們常用剩菜、剩飯餵食貓狗，這就寵物的生理學及營養學的觀點而言，是不健康的，它們沒有辦法滿足寵物各生長期所需的不同營養需求，間接造成寵物常見的皮膚炎、關節炎、腸胃炎等及其他一切可能發生的官能性失調或障礙，反而造成飼主及寵物的困擾。

例如有過敏體質的寵物，環境與飼糧他們最主要的過敏原。有鑑於此，鄒先生想方設法找出了寵物最適合的零過敏飼料，以澳洲羊肉及袋鼠肉為原料所製成，事實證明，這確實是被飼主所公然視為並接受的最佳寵物飼料。

臺北市市長柯文哲座談會。

天然最好

民國54年前，毛小孩大概八九歲就離世了，隨著科技的日漸發達，毛小孩陪伴人們的時間越來越長，現在一隻狗養到十八歲都很正常，因此老狗、老貓所佔的比例越來越高，為此相關產品也應運而生。

面對市場上五花八門的寵物保健品，鄒先生主張飼料成分必須是天然的原料，以雍立而言，他們的原料全部採用純天然萃取物，這不僅不會造成過敏，在國內外產業界也有一定口碑。

就以目前雍立進口一款十分新穎的「魚精」為例，這項產品在韓國佔有一席之地，它是用俄羅斯的一種鱈魚中提煉萃取出來的全魚濃縮液，專門給一些幼貓、幼狗或者生病的寵物食用，這就如同我們在喝雞精一樣，主要功用就是在於補充營養、恢復健康以及提升寵物防疫力，所以當寵物生病或是住院，滴幾滴魚精，就能增加營養補充，因此目前魚精在市場上的反應普遍不錯。

與日本寵物用品工業會締結姐妹會。

慎選產地

鄒嵩棣表示，一直以來雍立堅守品質，秉持讓毛小孩吃的飼料又純又實又安心，對待消費者和經銷商如家人般的信守承諾，為的就是希望已四十年的雍立，能邁向一甲子、傳承使命。

因此他在採購原料時，會先選擇適合的產地國，譬如紐西蘭是畜牧國家，擁有幾千萬的牛、羊，他們出口牛肉，但紐西蘭人不吃內臟，於是就將內臟賣給飼料廠做成狗罐頭，而內臟是蛋白質的來源，所以狗非常很喜歡吃，由於雍立的產品，真材實料、含肉量占50%以上，所以狗罐頭品質可當主食深獲好評、十分暢銷。

目前雍立實驗動物的飼料產地來自美國，寵物飼料是來自澳洲、加拿大，這些國家都是畜牧業發達的國家，原料的取得都很天然、純淨，而且澳洲牛肉、羊肉都不需要管制，沒有口蹄疫、狂牛症，牛肉能出口到全世界，這樣使得雍立反而更有競爭力。像歐洲及東南亞的狗罐頭比較便宜，但是取得高品質的素材就沒有紐西蘭取得容易，本身品質仿蛋白質含量又有一級、二級、三級之分類，營養價值不一，所以原產地非常重要。

舉例來說，曾經有一隻導盲犬協會的狗狗長期血便，醫生也束手無策，鄒嵩棣判斷應該是這隻狗腸胃比較虛寒，雍立的「阿拉卡特」（A LA CARTE）品牌飼料是以羊肉跟袋鼠肉為基底，比較能發揮溫補的效果，一般狗食用後排便都呈現軟硬適中，對於血便或其他胃腸異狀也就相對地產生立竿見影的效果了。

中華民國全國商業總會-顧問、立法委員與理監事及會員單位理事長聯誼餐會。

寵物大餅

隨著毛小孩的數量越來越多，寵物周邊的行業也逐漸興起，鄒嵩棣表示當寵物市場走到一個比較成熟的市場，勢必會有這些附加產業應運而生，比如寵物美容的興盛、住宿寄養業的方興未艾、最後甚至是寵物殯葬業的崛起。

為符合現代人的需求，現在臺北也有不少科技化的寵物旅館，只要貓狗寄宿在那邊都能追蹤，不論飼主在上班、旅遊或出國都可以遠端監控你的寵物現況，不用擔心貓狗被虐待，住宿的舒適性與安全性，24小時都可以讓飼主遠端的監控與了解。

現在醫療發達後，人有的醫療器材，同樣在寵物的世界中也有，設備一應俱全，人有的疾病，寵物也都有，像寵物也有糖尿病、心臟病、腎臟病、癌症，此時，年紀大的毛小孩就需要更多的照顧，所以到這個階段，一隻寵物所花費的費用會比平時沒有生病時，貴上三到四倍的費用，這是要養寵物的飼主須要了解的。鄒嵩棣語重心長地說，近年來，人類長照的議題被炒得沸沸揚揚，同樣寵物也需要長照。以新北市政府來說，侯友宜市長他也非常關心這一個議題，因為寵物年紀到了，需要長照來照顧，以人道精神來看，也希望這個問題能夠做得很完善，試想老人和老狗的組合，是多麼溫馨美麗的一副畫面。

最令人遺憾的是，現在政府把寵物往生後當作廢棄物處理，這個法令未曾改變，寵物陪伴飼主十幾年，怎麼捨得當廢棄物丟掉，他認為至少要用骨灰罈或者是放在靈骨塔裡。其實，淡水就有好幾家寵物的靈骨塔，而且每年還做法會，情人節、中元節都做法會來普渡牠們。

【獨家報導集團】董事長、雍立公司董事長鄒嵩棣及寵物星球頻道創辦人三強聯手合作寵物線上線下的平台，將改變臺灣寵物圈的生態。

臺灣No.1

鄒先生表示臺灣貓狗等寵物，加起來超過三百萬隻，相對美國的七八千萬隻寵物，臺灣整個市場看來並不大，但卻是成熟的市場。他認為，廠商未來的方向，應該是立足臺灣、放眼世界，拿出臺灣專業的精神，做出最好的飼料，推廣到全世界。他分析道，臺灣人跟國外的廠商比起來，不論是賣場的裝潢或產品的設計包裝都極盡巧思，所以將來可以將產品賣到東南亞，大陸市場甚至是歐美國際市場，所以擁有國際觀，將寵物業打造國際化的市場，這是未來很重要的趨勢。

為此，鄒先生也和寵物星球頻道的創辦人王鼎琪因志同道合、理念相近而萌生合作計畫，王鼎琪表示2020年開始臺灣的寵物數量，已經高過於十五歲以下孩子的數量，而雍立在傳統產業能屹立四十四年，代表基礎非常穩健，未來將永續經營這個品牌，並延伸到世界各國。王鼎琪將以她遊歷44個國家的經驗，讓世界看見臺灣的力量，以臺灣品牌去揮師世界、進軍國際，和世界各地的知名品牌與團隊合作，激盪並創造絕然不同的寵物產業風華。

面對AI世代的來臨，王鼎琪透露將集結臺灣各大媒體的力量以及最流行的自媒體，將寵物產業專家的知識，透過這些平台去放送，將最棒的訊息給飼主，過去沒有一個是專屬飼主的平台，她希望不管是獸醫師、營養師、行為師、溝通師、美容師、復健師，還是寵物相關領域的專家，都可以透過這個頻道，一起把過去這十幾年所見到的一些知識與專業分享出來，可以幫助到更多的飼主與寵物；當然，不管是誰只要有更好的訊息跟內容，都可以在這頻道當中跟大家一起分享。

除此之外，王鼎琪還說，《獨家報導》是兩岸長達三十五年的老品牌，不管在行銷、公關媒體上面都有巨大的影響力，過去《獨家報導》專注於人的報導，未來盼望獨家善用影響力，來報導有關寵物的相關知識以及食衣住行零萌的訊息，讓人寵時代來臨時，人在跟寵物相處的時候，有更好的、更正確、廣泛的知識，不管是平面還是立體的圖文，都希望有這機會，能夠從臺灣出發，然後發展到世界各地去，我們一起期待臺灣寵物的更上層樓！