削去稜角 圓融處世 造就鄒嵩棣的寵物帝國
【文．陳曉玫】
在一般人的眼中「中美斷交」，無疑是晴天霹靂，但這對鄒嵩棣先生而言，卻是開啟他事業之門的一把鑰匙，因緣際會下，鄒先生義無反顧地接下屬於自己的使命，最終水到渠成地成為臺灣代理實驗室及寵物飼料的第一人。
和一般大老闆不同的是他沒有架子、沒有排場、也不見他的疾言厲色，取而代之的是他的溫和、從容與文青味。但，可別以為溫和的背後是妥協，對鄒先生而言，堅持原則是他的事業理念，只是他用更圓融的方式去推動他想做的事！
第一次見到鄒先生是在「毛孩領航員正向溝通」的講座上，記者遠遠的看到一位身材瘦削的男子，原以為他也是愛狗的同好，一問之下，才知道他竟是整場記者會幕後的金主。平時沉穩少言的鄒先生，在記者訪談的過程中，卻深刻感受到他以溫吞慢火的姿態去建構他對寵物事業的熱情。慢火，絕對優雅，但成效卻是在無形之中！
命定因緣
浸淫在寵物飼料行業已經四十多年的鄒嵩棣是南投縣人，早期臺大動物中心實驗室的飼料都是由美軍供應，在民國68年中美斷交後，面臨斷糧的危機，同為南投人的實驗室主任江合祥先生，就詢問他，「要不要代理進口實驗動物的飼料？」，就這樣鄒先生的雍立公司，從此一頭栽進寵物飼料的世界。
代理之初，只有臺大動物中心實驗室一個客戶，過程中美國原廠將目錄寄給他，他驚覺居然臺灣沒有進口寵物的飼料，於是要求對方併一個貨櫃來試賣看看，雖然國外認為給寵物吃飼料比較健康，但民國69年，當時民間普遍認為狗哪有在吃飼料？不是都在吃剩菜、剩飯的嗎？而且當時臺北市的獸醫院只有二十來家，因此客戶不大能接受這個新穎的觀念，這讓貓狗飼料的推廣不是很順利。但山不轉路轉，經營方式改為寄賣的方式，賣多少再給錢，就這樣逐漸打開寵物飼料的藍海，成為進口寵物飼料的領頭羊。
鄒先生隨著代理進入到狗市場，因而代理美國好幾個品牌，但在銷售過程中，美國原廠要求銷售業績要逐年成長，造成他很大的壓力，於是決定要走自己的路，就OEM自己的品牌，設計完後讓國外生產他自己的產品，如今雍立產品中70%、80%都是他的自有品牌，其中知名品牌「猋」狗罐頭一賣就賣了三十年。
鄒嵩棣認為OEM品牌的好處是不會輕易被取代，在市場上能立於不敗之地，而且能添加須要的原料（如：人參、綠茶、蔓越莓等），所以能夠在這個行業這麼久，也是鄒先生對品牌的堅持，才能走出自己想要走的路，不致受到國外的牽制。
堅持品質
目前寵物市場，光是飼料一年有將近200億的營業額，但70%是國外進口，30%是國內製造。對此，鄒先生表示國內市場趕不上國外，並非技術未達標，而是原料取得難度較高。除此之外，國外生產狗飼料歷史已快100年的歷史，臺灣自民國七十幾年才開始起步，設備、技術、專業知識等各方面都不如國外，再加上臺灣很多飼料廠剛開始並非做寵物飼料，大都是做經濟動物（指家畜如豬、牛、羊、鹿等，以及家禽如雞、鴨、鵝等）的飼料，然後再兼做寵物飼料，因此品質方面沒有像國外這麼專業而嚴謹。
其實，國外對寵物的重視程度也與時俱增，現在寵物飼料原料種類更多，比如用無穀類、有機類、魚類等製作，不但講求新鮮度，甚至用人的原料規格及製程去製作餵食貓狗，所以現在一包飼料賣五六千元的價位時有所見。
對於過去人們常用剩菜、剩飯餵食貓狗，這就寵物的生理學及營養學的觀點而言，是不健康的，它們沒有辦法滿足寵物各生長期所需的不同營養需求，間接造成寵物常見的皮膚炎、關節炎、腸胃炎等及其他一切可能發生的官能性失調或障礙，反而造成飼主及寵物的困擾。
例如有過敏體質的寵物，環境與飼糧他們最主要的過敏原。有鑑於此，鄒先生想方設法找出了寵物最適合的零過敏飼料，以澳洲羊肉及袋鼠肉為原料所製成，事實證明，這確實是被飼主所公然視為並接受的最佳寵物飼料。
天然最好
民國54年前，毛小孩大概八九歲就離世了，隨著科技的日漸發達，毛小孩陪伴人們的時間越來越長，現在一隻狗養到十八歲都很正常，因此老狗、老貓所佔的比例越來越高，為此相關產品也應運而生。
面對市場上五花八門的寵物保健品，鄒先生主張飼料成分必須是天然的原料，以雍立而言，他們的原料全部採用純天然萃取物，這不僅不會造成過敏，在國內外產業界也有一定口碑。
就以目前雍立進口一款十分新穎的「魚精」為例，這項產品在韓國佔有一席之地，它是用俄羅斯的一種鱈魚中提煉萃取出來的全魚濃縮液，專門給一些幼貓、幼狗或者生病的寵物食用，這就如同我們在喝雞精一樣，主要功用就是在於補充營養、恢復健康以及提升寵物防疫力，所以當寵物生病或是住院，滴幾滴魚精，就能增加營養補充，因此目前魚精在市場上的反應普遍不錯。
慎選產地
鄒嵩棣表示，一直以來雍立堅守品質，秉持讓毛小孩吃的飼料又純又實又安心，對待消費者和經銷商如家人般的信守承諾，為的就是希望已四十年的雍立，能邁向一甲子、傳承使命。
因此他在採購原料時，會先選擇適合的產地國，譬如紐西蘭是畜牧國家，擁有幾千萬的牛、羊，他們出口牛肉，但紐西蘭人不吃內臟，於是就將內臟賣給飼料廠做成狗罐頭，而內臟是蛋白質的來源，所以狗非常很喜歡吃，由於雍立的產品，真材實料、含肉量占50%以上，所以狗罐頭品質可當主食深獲好評、十分暢銷。
目前雍立實驗動物的飼料產地來自美國，寵物飼料是來自澳洲、加拿大，這些國家都是畜牧業發達的國家，原料的取得都很天然、純淨，而且澳洲牛肉、羊肉都不需要管制，沒有口蹄疫、狂牛症，牛肉能出口到全世界，這樣使得雍立反而更有競爭力。像歐洲及東南亞的狗罐頭比較便宜，但是取得高品質的素材就沒有紐西蘭取得容易，本身品質仿蛋白質含量又有一級、二級、三級之分類，營養價值不一，所以原產地非常重要。
舉例來說，曾經有一隻導盲犬協會的狗狗長期血便，醫生也束手無策，鄒嵩棣判斷應該是這隻狗腸胃比較虛寒，雍立的「阿拉卡特」（A LA CARTE）品牌飼料是以羊肉跟袋鼠肉為基底，比較能發揮溫補的效果，一般狗食用後排便都呈現軟硬適中，對於血便或其他胃腸異狀也就相對地產生立竿見影的效果了。
寵物大餅
隨著毛小孩的數量越來越多，寵物周邊的行業也逐漸興起，鄒嵩棣表示當寵物市場走到一個比較成熟的市場，勢必會有這些附加產業應運而生，比如寵物美容的興盛、住宿寄養業的方興未艾、最後甚至是寵物殯葬業的崛起。
為符合現代人的需求，現在臺北也有不少科技化的寵物旅館，只要貓狗寄宿在那邊都能追蹤，不論飼主在上班、旅遊或出國都可以遠端監控你的寵物現況，不用擔心貓狗被虐待，住宿的舒適性與安全性，24小時都可以讓飼主遠端的監控與了解。
現在醫療發達後，人有的醫療器材，同樣在寵物的世界中也有，設備一應俱全，人有的疾病，寵物也都有，像寵物也有糖尿病、心臟病、腎臟病、癌症，此時，年紀大的毛小孩就需要更多的照顧，所以到這個階段，一隻寵物所花費的費用會比平時沒有生病時，貴上三到四倍的費用，這是要養寵物的飼主須要了解的。鄒嵩棣語重心長地說，近年來，人類長照的議題被炒得沸沸揚揚，同樣寵物也需要長照。以新北市政府來說，侯友宜市長他也非常關心這一個議題，因為寵物年紀到了，需要長照來照顧，以人道精神來看，也希望這個問題能夠做得很完善，試想老人和老狗的組合，是多麼溫馨美麗的一副畫面。
最令人遺憾的是，現在政府把寵物往生後當作廢棄物處理，這個法令未曾改變，寵物陪伴飼主十幾年，怎麼捨得當廢棄物丟掉，他認為至少要用骨灰罈或者是放在靈骨塔裡。其實，淡水就有好幾家寵物的靈骨塔，而且每年還做法會，情人節、中元節都做法會來普渡牠們。
臺灣No.1
鄒先生表示臺灣貓狗等寵物，加起來超過三百萬隻，相對美國的七八千萬隻寵物，臺灣整個市場看來並不大，但卻是成熟的市場。他認為，廠商未來的方向，應該是立足臺灣、放眼世界，拿出臺灣專業的精神，做出最好的飼料，推廣到全世界。他分析道，臺灣人跟國外的廠商比起來，不論是賣場的裝潢或產品的設計包裝都極盡巧思，所以將來可以將產品賣到東南亞，大陸市場甚至是歐美國際市場，所以擁有國際觀，將寵物業打造國際化的市場，這是未來很重要的趨勢。
為此，鄒先生也和寵物星球頻道的創辦人王鼎琪因志同道合、理念相近而萌生合作計畫，王鼎琪表示2020年開始臺灣的寵物數量，已經高過於十五歲以下孩子的數量，而雍立在傳統產業能屹立四十四年，代表基礎非常穩健，未來將永續經營這個品牌，並延伸到世界各國。王鼎琪將以她遊歷44個國家的經驗，讓世界看見臺灣的力量，以臺灣品牌去揮師世界、進軍國際，和世界各地的知名品牌與團隊合作，激盪並創造絕然不同的寵物產業風華。
面對AI世代的來臨，王鼎琪透露將集結臺灣各大媒體的力量以及最流行的自媒體，將寵物產業專家的知識，透過這些平台去放送，將最棒的訊息給飼主，過去沒有一個是專屬飼主的平台，她希望不管是獸醫師、營養師、行為師、溝通師、美容師、復健師，還是寵物相關領域的專家，都可以透過這個頻道，一起把過去這十幾年所見到的一些知識與專業分享出來，可以幫助到更多的飼主與寵物；當然，不管是誰只要有更好的訊息跟內容，都可以在這頻道當中跟大家一起分享。
除此之外，王鼎琪還說，《獨家報導》是兩岸長達三十五年的老品牌，不管在行銷、公關媒體上面都有巨大的影響力，過去《獨家報導》專注於人的報導，未來盼望獨家善用影響力，來報導有關寵物的相關知識以及食衣住行零萌的訊息，讓人寵時代來臨時，人在跟寵物相處的時候，有更好的、更正確、廣泛的知識，不管是平面還是立體的圖文，都希望有這機會，能夠從臺灣出發，然後發展到世界各地去，我們一起期待臺灣寵物的更上層樓！
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