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江宏傑同居對象曝光 「不能說的秘密」全說了

「萌寵經濟」是下一座護國神山？

聯合新聞網 / 獨家報導

【文．張淯】

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎/新冠肺炎/武漢肺炎/新型冠狀病毒）改變了全世界。人們被迫居家時間更長，但也增強了人們對生命的關懷和對健康的重視。疫情爆發後，人與人之間必須保持一定的社交距離，卻讓人們更加珍惜和毛小孩之間的親密關係。

根據美國疾病管制暨預防中心公告最近實驗研究報告，並沒有科學證據顯示，貓、狗會將COVID-19回傳給人類。在新冠疫情爆發一年以來的這段期間，世界各地的人們不僅沒有拋棄毛小孩，對毛小孩的關愛和消費支出更是有增無減，更加速了寵物經濟的快速成長。寵物經濟，已成為疫情時代投資市場的一門新顯學。

今年五月本土疫情爆發以來，開始出現家中養有寵物的確診者，但如果沒有親友可協助照顧寵物，該怎麼辦？事實上，政府在寵物照護這塊部分確實超前部屬。去年，行政院農委會公布了「國內COVID-19確診民眾所飼養寵物的檢驗與照護方式」。同時，雙北市動保處也成立了臨時收容中心，以便毛孩主人確診需要居家隔離或送院診治，寵物都能提前受到良好照顧。

守護毛小孩

全臺灣22個縣市中已有九個縣市啟動安置機制，除了有動物之家專車接送至「寵物防疫旅館」之外，甚至些地區還有「寵物防疫醫院」提供毛小孩使用，只要撥打電話，也會有專車服務，每隻寵物都會住進徹底消毒的「單人房」兩週，這段期間動保處獸醫師每週會幫犬貓進行檢查，觀察是否有上呼吸道症狀；因此，每隻住進寵物防疫旅館的毛孩就不怕會與其他陌生毛孩共居，也不用擔心是否會互相感染其他細菌的問題發生，在安全舒適的環境裡等候主人康復返家，這筆費用由政府吸收。

印度聖雄甘地說：「一個國家的偉大與道德進步可以通過對待動物的方式來做判斷！」（The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.）臺灣近年來動保意識抬頭，從民國78年通過「野生動物保護法」到民國87年的「動物保護法」，開始有公部門的資源進入動物保護的工作，並有公權力執法，這一大步走了三十多年，相當不容易啊！無論是從生態保育的角度出發，或是寵物、流浪動物處境、實驗動物，再到畜產類動物（也就是所謂的『經濟動物』），臺灣整體社會都凝聚了善待動物這個寶貴的價值！

從古至今所有的志聖先賢與靈性導師都告訴人類同件事：萬物同體，眾生平等與萬物有靈。老子《道德經》云：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」莊子《齊物論》言：「天地與我並生，而萬物與我為一。」釋迦摩尼佛說：「眾生平等，萬物皆有靈性。」而，禪宗第85代宗師悟覺妙天禪師也開示過：「在禪的宇宙觀中，一切生靈都是『一本化萬殊』，這個一本就是禪，由於禪，才可以化育出這些擁有殊多萬相的生物。」

動物非「物」，牠們具有感知能力，跟我們一樣能經驗情緒，甚至牠們的智商有些都超過人類五歲小孩！筆者認為，牠們與我們人類共同生活在同一個空間，共享地球資源。其實，與動物的相處，不一定要與牠們親近，不一定要給牠們提供食物，不要怕牠們餓壞。尊重與善待牠們，讓牠們在大自然的空間下自然地生活，而我們在建設社區時，多兼容牠們的需要，正如很多外國城市，動物與人都可以很接近又和平地生活。

萬物同一體

有的動物成為人類的同伴動物，成為家庭的一份子，被人類養育者疼愛著，把牠們視為自己的「子女」，這種情感的緊密連結已是現代人類社會的一種改變和趨勢！甚至，經過動保人士爭取多年，「動物生命權入憲」終於成為立法院今年五月啟動修憲工程其中一個主要討論的議題。

很多人認為動物不會說話，我們無法瞭解牠們到底為什麼會做出這樣的行為，但，殊不知有些人已發展出心電感應能與家裡寵物溝通！我們人類用愛滋養牠們，牠們也必然用無條件的愛來回報我們，由此我們幫助自己進化，牠們也透過我們得到進化！

其實，就最基本的生態學原理來看，讓動物過得好，人類的生活品質也會好，彼此與環境共同達到自然平衡，這就是一種互補效應與善循環。筆者看來，寵物產業應運而風生水起，再自然也不過了！

全球在疫情新常態下，寵物生技醫療產業透過虛實整合、數位科技、以及更佳的市場預測和決策模式，找到新的利基，產生強勁的成長動能；而臺灣在這一波生技醫療產業大洗牌的局勢中，如何找到寵物經濟產業生態系中的新定位，並以目前臺灣生技產業優勢及 ICT 產業鏈爭取新商機，可望為臺灣創造下一座護國神山。

《獨家報導》第1221期 削去稜角圓融處世 造就鄒嵩棣的寵物帝國
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