「萌寵經濟」是下一座護國神山？

【文.張淯】

COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎/新冠肺炎/武漢肺炎/新型冠狀病毒)改變了全世界。人們被迫居家時間更長,但也增強了人們對生命的關懷和對健康的重視。疫情爆發後,人與人之間必須保持一定的社交距離,卻讓人們更加珍惜和毛小孩之間的親密關係。

根據美國疾病管制暨預防中心公告最近實驗研究報告,並沒有科學證據顯示,貓、狗會將COVID-19回傳給人類。在新冠疫情爆發一年以來的這段期間,世界各地的人們不僅沒有拋棄毛小孩,對毛小孩的關愛和消費支出更是有增無減,更加速了寵物經濟的快速成長。寵物經濟,已成為疫情時代投資市場的一門新顯學。

今年五月本土疫情爆發以來,開始出現家中養有寵物的確診者,但如果沒有親友可協助照顧寵物,該怎麼辦?事實上,政府在寵物照護這塊部分確實超前部屬。去年,行政院農委會公布了「國內COVID-19確診民眾所飼養寵物的檢驗與照護方式」。同時,雙北市動保處也成立了臨時收容中心,以便毛孩主人確診需要居家隔離或送院診治,寵物都能提前受到良好照顧。

守護毛小孩

全臺灣22個縣市中已有九個縣市啟動安置機制,除了有動物之家專車接送至「寵物防疫旅館」之外,甚至些地區還有「寵物防疫醫院」提供毛小孩使用,只要撥打電話,也會有專車服務,每隻寵物都會住進徹底消毒的「單人房」兩週,這段期間動保處獸醫師每週會幫犬貓進行檢查,觀察是否有上呼吸道症狀;因此,每隻住進寵物防疫旅館的毛孩就不怕會與其他陌生毛孩共居,也不用擔心是否會互相感染其他細菌的問題發生,在安全舒適的環境裡等候主人康復返家,這筆費用由政府吸收。

印度聖雄甘地說:「一個國家的偉大與道德進步可以通過對待動物的方式來做判斷!」(The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.)臺灣近年來動保意識抬頭,從民國78年通過「野生動物保護法」到民國87年的「動物保護法」,開始有公部門的資源進入動物保護的工作,並有公權力執法,這一大步走了三十多年,相當不容易啊!無論是從生態保育的角度出發,或是寵物、流浪動物處境、實驗動物,再到畜產類動物(也就是所謂的『經濟動物』),臺灣整體社會都凝聚了善待動物這個寶貴的價值!

從古至今所有的志聖先賢與靈性導師都告訴人類同件事:萬物同體,眾生平等與萬物有靈。老子《道德經》云:「道生一,一生二,二生三,三生萬物。」莊子《齊物論》言:「天地與我並生,而萬物與我為一。」釋迦摩尼佛說:「眾生平等,萬物皆有靈性。」而,禪宗第85代宗師悟覺妙天禪師也開示過:「在禪的宇宙觀中,一切生靈都是『一本化萬殊』,這個一本就是禪,由於禪,才可以化育出這些擁有殊多萬相的生物。」

動物非「物」,牠們具有感知能力,跟我們一樣能經驗情緒,甚至牠們的智商有些都超過人類五歲小孩!筆者認為,牠們與我們人類共同生活在同一個空間,共享地球資源。其實,與動物的相處,不一定要與牠們親近,不一定要給牠們提供食物,不要怕牠們餓壞。尊重與善待牠們,讓牠們在大自然的空間下自然地生活,而我們在建設社區時,多兼容牠們的需要,正如很多外國城市,動物與人都可以很接近又和平地生活。

萬物同一體

有的動物成為人類的同伴動物,成為家庭的一份子,被人類養育者疼愛著,把牠們視為自己的「子女」,這種情感的緊密連結已是現代人類社會的一種改變和趨勢!甚至,經過動保人士爭取多年,「動物生命權入憲」終於成為立法院今年五月啟動修憲工程其中一個主要討論的議題。

很多人認為動物不會說話,我們無法瞭解牠們到底為什麼會做出這樣的行為,但,殊不知有些人已發展出心電感應能與家裡寵物溝通!我們人類用愛滋養牠們,牠們也必然用無條件的愛來回報我們,由此我們幫助自己進化,牠們也透過我們得到進化!

其實,就最基本的生態學原理來看,讓動物過得好,人類的生活品質也會好,彼此與環境共同達到自然平衡,這就是一種互補效應與善循環。筆者看來,寵物產業應運而風生水起,再自然也不過了!

全球在疫情新常態下,寵物生技醫療產業透過虛實整合、數位科技、以及更佳的市場預測和決策模式,找到新的利基,產生強勁的成長動能;而臺灣在這一波生技醫療產業大洗牌的局勢中,如何找到寵物經濟產業生態系中的新定位,並以目前臺灣生技產業優勢及 ICT 產業鏈爭取新商機,可望為臺灣創造下一座護國神山。