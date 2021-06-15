第一屆台灣尤努斯創新獎徵件起跑 配合青年創輔計劃等你來創意實現

【文．劉孟儒】

台灣尤努斯基金會今年首度與全國11所大學YSBC串聯舉辦「第一屆台灣尤努斯創新獎」，鼓勵青年勇於發揮創新創意發展社會型企業，利用商業模式改善社會問題，永續經營。本活動總獎金高達35萬元，此外，得獎者另有機會獲得鴻海集團郭台銘創辦人支持基金會而設的社企創投基金，提供符合青年創輔計劃的得獎人創業投資或補助金額50至200萬元，歡迎18至40歲的青年組隊踴躍提案。

諾貝爾和平獎得主格萊珉銀行創辦人尤努斯博士長年以來致力於改善窮人處境，其所做的各種嘗試與工作在各界引起廣泛的注意與迴響，最重要的是，他成功地向世人證明─透過社會型企業來達成特定的社會目標、解決社會問題是可行的。尤努斯博士更強調青年投入社會型企業創新創業，改變現有的社會運行模式的重要性。台灣尤努斯基金會遵循尤努斯教授的願景，積極在台各大專院校成立尤努斯社會型企業中心（YSBC)，推廣尤努斯社會型企業，輔育青年發揮創意創業精神。

尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示目前全球將近百所YSBC中，台灣大學設有YSBC的密度，為全球之冠。今年將持續與各校合作社企輔育計畫，而即將舉辦的第一屆台灣尤努斯創新獎結合社企創投基金，讓尤努斯精神更加落實於在地。11所大學尤努斯社會型企業中心聯合支持，除了提供競賽場地，也擔任評審與輔育業師，各中心主任將社會型企業的觀念融入課程，帶著學生思考，鼓勵學生擁有探索精神，尤努斯創新獎將促成產官學界三方交流。

諾貝爾和平獎得主穆罕默德·尤努斯長期關心社會型企業在台發展，鼓勵青年勇於創新創業。

王絹閔執行長鼓勵青年發揮創新創意以社會企業模式解決社會問題，大專院校者或社會青年1至5人皆可組隊報名參加，首獎高達15萬元。

本活動即日起開始收件至 7月23日截止，以郵戳為憑，請將創意創新社會型企業提案計劃書以紙本方式寄送至財團法人台灣尤努斯基金會(台北市松山區敦化北路102號4樓)。主辦單位將採初賽、複賽、總決賽三階段進行審查，並特別安排業師於複賽後，個別輔導進入總決賽的隊伍，使其提案內容更為精煉可行，其他詳細參賽規則、期程，敬請詳閱官網活動簡章(https://reurl.cc/Enzngk)。

第一屆台灣尤努斯創新獎活動海報。

台灣尤努斯基金會拋磚引玉舉辦第一屆台灣尤努斯創新獎，鼓勵青年將理想放大，不只追求個人利益，改以追求使經濟、環境與社會都獲利且能永續經營的新商業模式。透過發想具競爭力之服務或產品，來降低或解決社會問題。歡迎青年朋友一起來提案參與、共襄盛舉，以無限的創意，創見新的未來。