全台疫情大爆炸！悟覺妙天禪師祈福 天佑臺灣

【文．袁非汝】

COVID-19(新冠肺炎/武漢肺炎/新型冠狀病毒）疫情全球大爆發，疫情擴散全世界，確診病例與死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。然而，全臺疫情延燒，本土疫情急遽升溫，加上確診者感染源不明，人心惶惶，過去一週國內本土病例爆發，連三日破百例，雙北提升第三級防疫警戒，高中以下停課。對此，悟覺妙天禪師開示：「百萬菩薩百萬軍，百萬菩薩一條心，心如金剛不變形，為了眾生一起拼。」

視作全球抗疫典範的臺灣，近日出現的這一波嚴重的疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心的應對措施，還被外媒形容是「史上最嚴格」。對此，悟覺妙天禪師呼籲，疫情越嚴峻，心要越安定，並請配合政府防疫，勤洗手、戴口罩。

由於臺灣過去防疫有成，幾乎從未訴諸此類限制，這次下的各項禁令可說是「史無前例的最嚴格限制措施」，有媒體形容，這對臺灣來說是「史無前例的嚴格」，因為自疫情爆發以來，臺灣從未訴諸此類限制。悟覺妙天禪師說明，我們面對突如其來的災難、生命交關的災厄，或個人在生涯規劃上有特殊祈求，諸如職位升遷、創業投資，面臨任何瓶頸難以突破時，可以先把心靜下來，手結金剛蓮花印，專注明心脈輪。

然而，臺灣是寶島，數年前經荷蘭科學家亞柏（Jaap Van Etten）證實，臺灣這塊土地，蘊含著比世界知名的美國能量城──亞利桑那州瑟多那市（Sedona ）更高的能量！臺灣宗教發達，修行人眾多，這次遇到新冠肺炎疫情的劫數，所有學生都居家遠端學習，企業也配合防疫政策採取分流或居家上班模式，所幸靠著全臺灣人的自制能力，使得確診人數下降，感覺上疫情似有「稍緩」趨勢。

歡迎下載觀音平安電子佛卡

值得一提的是，面對疫情險峻與變化多端的此時，地球佛國大家庭的家長悟覺妙天禪師送給大家一張來自地球佛國的祝福──「觀音平安電子佛卡」，這是由禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師開光加持，可將之設為手機桌面或放在相簿，隨身攜帶，常保平安。並請廣傳親朋好友，願所有人安然度過疫情，一切無礙，歡迎大家下載這張值得收藏的「觀音平安電子佛卡」。悟覺妙天禪師邀請大家一起加入地球佛國大家庭，接受佛菩薩時時保佑，大家一起共同祝禱：「疫情減緩，天佑臺灣！」

悟覺妙天禪師呼籲，疫情越嚴峻，心要越安定。請配合政府防疫，勤洗手、戴口罩。並一起加入地球佛國大家庭，接受佛菩薩時時保佑，與我們共同祝禱，願：「疫情減緩，天佑臺灣！」