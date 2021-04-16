【文．張淯】

近兩年來，不斷延燒的新冠肺炎疫情，不僅奪走人們的性命，更改變了人們的生活型態，足不出戶、離群索居，成了自保的一種方式。而宅經濟、金融科技也因此蓬勃發展，但，報導指出，疏離的情感，卻讓人心不斷的向下沉淪。

悟覺妙天禪師曾在開示中表示，地球上的紛爭，甚至戰亂皆來自於「人心的不清淨」所致。因此，希望能透過依循正道的義理，憑藉著善念的「修行」來撥亂反正、移風易俗、教化人心。

你的未來是什麼樣貌？人類的未來又該如何走？有報導指出，人類因彼此需要而存在，生命是人與人互動的過程。為了創造共同未來，我們需要進行一場溫柔革命，然而，創新的必要手段就是「革命」。

從頭開始，由心出發

到底要如何「用一種信仰」來「一統天下」呢？原來，「愛」才是人類唯一的「共同信仰」！「行善」才是全世界唯一不會被「邊際效應」所拘束而遞減的能量匯聚！

唯有最堅強、最有勇氣的人才會選擇「溫柔」這條路。「溫柔並不是軟弱，而是堅毅；溫柔是通往團結的道路。」「溫柔的革命。」溫柔，是一種真實的愛；溫柔，不只是浪漫和甜蜜，而是信仰的核心價值。「溫柔，代表用我們的雙眼觀看他人，用雙耳聆聽他人，聆聽孩子、窮人、害怕未來之人。溫柔，代表用我們的雙手和我們的內心撫慰他人，照顧那些有需要的人。」

臺灣街頭上有許多相對弱勢的人們，每天都在努力生存著。在過去，這群人也許被曲解或標籤化，但，其實，他們也和一般人一樣，需要愛與關懷。值得慶幸的是，有些願意出錢出力行善的人，正在開創新的局面，正如德蕾莎修女所說的：「唯有自願犧牲奉獻，才能真正去愛人。」

面對世界各地災難不斷，人禍連綿，加倍啟發我們作更深層次的反思，在此社會失衡，人心不安的時局，目前當務之急，應該注入更多的正能量，以加強社會的凝聚力。愛，是世界上唯一被公認最大的公約數，我們有能力去給予時，帶來的喜悅是無法量化的。這種無上的價值只因為「行善」是人世間唯一不被「邊際效應」所約束的事，有能力付出、能夠給予幫助是非常難能可貴的，伸出溫暖的手，讓我們的社會充滿愛與希望。有愛，就能多一份溫暖；有愛，就會少一件遺憾。「愛」才是人類唯一的「共同信仰」！「行善」才是全世界唯一不會被「邊際效應」所拘束而遞減的能量匯聚！

神聖任務，全力以赴

疫後的世界，生活型態的改變，使得各大產業的商業模式、經營策略、行銷手法等，也面臨數位轉型（Digital Transformation）的挑戰，究竟面對數位化時代的到來，企業該如何擬定數位轉型策略，才能打造品牌競爭力？無論如何，企業數位轉型已成為勢在必行且無可迴避、努力創新的方向。有鑒於此，許多大企業紛紛開始投入對大數據和 AI 的研究，期望有朝一日能將這些新技術應用在營運上，然而根據美國策略諮詢公司NewVantage Partners的最新調查，發展結果好壞參半，只有 48.5%的企業成功透過新科技推動創新。

筆者嗅得數位化時代的來臨，早在數年前就整合電商平臺，同時為企業的數位行銷宣傳做戰略規劃，於此同時，我們也仍秉持著「報真導正、報真導善」的初衷，將第一手消息傳遞給讀者。本期我們將跟著純網銀這條大鯰魚，一起領略金融混戰，諭示消費者方針、選擇適合自己的理財工具，避免陷入螢幕陷阱，進而從中攫取金礦。

假設你每天播出5個善意的種子，持續不斷，一年後，就算你播散的種子一百顆才有一顆發芽，是不是每週就會看到善意的回饋呈現在你面前？直到現在，仍在成長、演化中的獨家報導集團，不斷上演一幕又一幕動人的故事。而這個「說不完的故事」、一生玩不夠的生活哲學，正等待著你我一起共同參與。筆者續以持種溫柔的方式，慢慢地進行愛和行善的教育革命，就如同在一片平靜的荒野下，許許多多的生命，為著生存而展開多彩多姿的搏鬥。

期以拋磚引玉之效，讓更多人知道愛護地球環境不是那麼難，只要你一個善念，一個簡單的隨手之勞，就能開始起而行，從自身到週邊環境，一個人的熱情付出將足以感染更多人來一同參與愛和行善。