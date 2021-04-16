你跟上新的產業脈動了嗎？疫後產業發展大趨勢總整理

【文．張淯】

在後疫情時代下，個人與企業正面臨著什麼樣的逆境與困局？又該如何突圍、致勝？現今所面臨的轉型挑戰，以及未來十年的趨勢將是什麼？該如何超前部署，找出個人或企業獨門的致勝關鍵？ 如何邁進或創生出屬於自己的新藍海市場，甚至以此躍升成為世界的領航者？

企業該如何衍創出自身獨門的營運智慧與生產技能，積極地擁抱新時代的趨勢浪潮。在新冠疫情重創後，從企業內部的轉型挑戰，到整體市場環境的「變革」，該如何因應；在政治紛亂、經濟劇烈動盪的時代下，洞見屬於臺灣未來的島嶼天光。產業版圖不斷被摧解、併融與重新建構的過程中，臺灣的企業主與產業又如何在這波轉型的浪潮中開闢獨屬於自己的康莊大道？

在新冠疫情（COVID-19）的襲擊下，除了全球級別的影響範圍與慘烈的傷亡人數外，為了管控疫情，生產線的「斷鏈」，到各種管制，甚至封城，所導致的生活「巨變」已然重創了市場。

疫後時代的改變

國際貨幣基金組織（IMF）與經濟合作暨發展組織（OECD）預測全球的失業率將倍增至10%。疫情雖獲緩解，但傳統產業的表現仍見低靡，甚至呈現負成長；但在困局中卻也創生了新興的產品服務與市場逆勢成長的趨勢。

例如因應疫情而火紅的「宅經濟」（Stay-at-Home Economy），讓外送服務逆勢竄起；因「疫」而「起」的無接觸式物流業除了能助民安心抗疫外，也維繫了傳統店家的業積，即可知困局與逆境是「相對性」的問題。看似危機的問題，其實亦是創發產業新服務與新價值的「機會點」。

疫情造成人們被迫要改變以往的常態，在工作、學習與生活型態中做出改變；也讓挾帶著新價值的產業逆勢竄升，例如雲端連線的視訊會議、線上學習，或遠距醫療等市場的需求正與日俱增。

但對許多企業而言，疫情下的挑戰，如更難以觸及到客戶，從而導致業積的衰退，市場訂單與物流─原物料配給的斷鏈，導致生產動能與金流上更加得不穩定，讓企業的營運以及接觸客戶的服務難度提高，都再再顯示了，在一個高度變化中的環境裡，需要更有「彈性化」的營運策略，以及必須思考環境問題與未來趨勢之轉變下，如何創生出相應環境問題來「磨合」的「轉型」問題，已是避無可逃的存續課題。

企業改革、轉型策略軸線

1.強化整合虛實線上下的客戶關係經營。

2.打造出因應零接觸市場需求的客戶服務方式。

3.物流管理的數位化，甚至無人化。

4.善用數據分析，以及人工智慧，以提高預測市場需求的準度。

5.積極擁抱新科技，優化作業流程，迎向數位化轉型、創造新價值。

6.互動的轉變趨勢。

從個別店家服務的流程，或產品的屬性、價值，到商業模式的翻新更替；擴大到以生態圈的聯盟關係，整個產業或供應鏈都避無可逃地被捲入了新時代趨勢的漩渦中。這是一場生存之戰，在劇烈動蕩的環境中，唯能適應變化的，才擁有存續的機會。

那什麼是時代的趨勢？ 在零接觸經濟型態興起後，以及5G時代的來臨；從5G的創新應用與商用的普及化趨勢而言，可以想見的是雲端化的生活型態已然成為了人民的「必需」。在人手一機的時代下，有著「隨時的連網需求」 （always-on connectivity）。而宅經濟的趨勢將會繼續延燒，從遠距工作／服務、教育，甚至到各式的線上娛樂或交易，都無不推行著「無接觸式」的互動關係將成為常態。疫情的衝擊帶動了雲端化的產品／服務的需求，以及遠距應用的商機。

在這波趨勢下，產業的數位化轉型、雲端化服務的商業模式將大行其道；藉由雲端所串聯的生態圈系統也正如火如荼地展開。在服務／生產流程的革新、服務價值圖新，以及產業生態翻新的問題要求下，疫後應用場景的需求將不再僅限於教室、會議廳，甚至將擴及工廠的生產線、遠距醫療或設備的監控或維修等場景。「雲端化」的環境，將使溝通更加無礙，未來甚至能以「沉浸式」的虛擬協同合作的生態為藍圖，集科技之力打造一個雲端化的智慧城市已成為國家發展的願景共識。

為了因應「少子化」與「高齡化」的社會型態趨勢，運用人工智能（artificial intelligence，AI）所積極佈建的智慧化生活趨勢早已銳不可擋；從「智慧車輛」無人化的智慧型載具──自動駕駛，到健康照護領域下對病患或老人之健康狀態的遠距監控的「智慧醫療」服務將成為有遠見之識的業者，積極與相關單位聯盟謀取合作機會的「新藍海」。

智能化打造未來

工研院副院長彭裕民在「2030技術策略與藍圖」中，即透露出，未來的新藍海市場的商機，其實正奠基於業者如何透過虛實的整合，提早為高齡化的社會超前部署做好準備。在健康樂活的應用領域中，目標是要用科技來打造無縫接軌的「全人照護」服務。

在智慧醫療與健康照護的試驗場域中，將利用被視為第四次工業革命的人工智慧AI，並透過大數據（Big data）的分析，結合AI的深度學習力，來輔助，甚至強化醫師，達成診療力再革新的升級。

在「智慧城市」的系統化串聯下，可望讓人民能以樂活之姿，從容優雅地邁向健康的熟齡生活。而在這樣的啟示下，儘管將步入老齡化社會，在面臨表層上顯示勞動力衰竭的困境中，其實只要善加利用新興科技，將會帶來更多產業革新的機會。

企業真正該做的，是必須要即早洞悉環境趨勢，與產業所面臨到的問題「本質」，才能對症下藥。不該再將思維停留在以增加產量和降低成本的「生產導向」（Production Orientation）上，劃地自限，應走出產量與效能這樣短視近利的框架，積極與時代趨勢接軌，跟環境問題磨合，才能真正創生出企業獨特的價值。