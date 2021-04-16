銀行大到不能倒？莊世金會計師曝幕後秘辛

【文．張淯】

2008年，全世界陷入巨大的金融風暴，美國排名第五的貝爾斯登銀行發生財務危機，爆發民眾擠兌潮，美國政府出手讓摩根大通正常收購、承接債務，但雷曼兄弟銀行則沒這麼好運，許多人在銀行的存款投資一夜之間歸零，也導致全世界很多銀行都出現問題。

臺灣銀行業的過度競爭，消費者真佔到便宜？2006年中華銀行倒閉，消費者將存款移到形象正面、財務實力穩健的銀行，造成強者愈強，弱者愈弱的態勢，市場機制真的有譜？全球金融海嘯後，銀行「大到不能倒」受關注，國內金管會就研議國際作法，採取防範系統性風險的新措施，對系統性重要銀行針對篩選，包括規模、業務複雜程度、關聯性、可替代性等四面向，2019年公布國內系統性重要銀行首波名單，包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等五家銀行，採取強化監理措施，避免出事時政府動用公共資金挹注，此外，金管會也採取差異化措施，對系統性重要銀行提供多項獎勵誘因，包括申設國內外據點、業務等，都可以加速通關等，種種看似美好的表象，真的讓銀行「大到不能倒」轉身為「強到不能倒」？還是如天鵝游水般，水面上優雅有序，水面下暗潮洶湧？

大到不能倒（TBTF）源自一個經濟學上的概念，指當一些規模極大或在產業中具有關鍵性重要地位的企業瀕臨破產時，政府不能坐視不管，甚至不惜投入公帑相救，避免那些企業倒閉後眼發後續的連鎖反應，造成社會整體動盪，金融體制更嚴重的傷害。有人說，政府干預市場的行為，是金融性體系危機的預兆，也是監管機構過於軟弱的表現，不論採取的方式為何，最終結果對國家或是人民的損害，依舊也是不爭的事實。

張淯社長：本期《獨家報導》邀請到「萬騰會計師事務所」莊世金會計師，莊會計師以半個法律人，也是一個創業家自居，在商業的世界裡，用創業家的眼光來看事情，創造核心價值、資源整合運用、權利義務配置，期望用靈活的思維模式，跨領域整合的方式解決問題，在「萬騰會計師事務所」內擔任執業會計師，著有《創業股權規劃》一書，並榮獲2020年金書獎殊榮，如此豐富堅實的經歷與背景，必能提供讀者專業的洞見。首先請問會計師，銀行「大到不能倒」的原因為何？

莊世金會計師：銀行扮演著金融中介的重要角色，透過銀行機構，收受民眾存款，再貸款給需要錢的人，若銀行倒了，放出去的錢也將收不回來，民眾存款也會化為烏有，雖然有存款保險制度，但「信心崩盤」與「民眾權益」仍是銀行大到不能倒的濫觴。

張淯社長：請問銀行在金融業中扮演的角色為何？

莊世金會計師：銀行一般業務為執行民眾存、放款，同時也是央行控管金錢貨幣的金融體系，流通在外的錢越多，大量資金追逐著有限的獲利項目，引起通貨膨脹，造成利率將低獲利壓縮等金融問題。

張淯社長：請問銀行大到不能倒會不會讓銀行產生道德危機？

莊世金會計師：銀行若是大到不能倒，政府則必須負擔銀行紓困的責任，也可能發生變相拿人民繳稅的錢來幫助私人銀行的憂慮，增加社會成本負擔，但臺灣的狀況比較不易發生此現象，因為貨幣金融都有存款人權益保障，合計最高保額新臺幣300萬元之保障，即便銀行倒了，保險公司還是會依照保險金額償還每一存款人在國內同一家要保機構之存款本金及利息。

張淯社長：請問銀行不能倒會不會讓銀行變相去投資高風險的產業？

莊世金會計師：銀行受到銀行法限制，不得對外隨意投資。

張淯社長：請問銀行直接倒閉最直接的影響是什麼？

莊世金會計師：最直接的影響就是存戶存款損失，再來就是發生民眾信心崩盤的「擠兌」現象，像之前知名的中華銀行或是一些信用合作社倒閉，即發生擠兌潮，雖然金管會與中央存保全面接管，但仍擋不住急著解約、提領現金的人潮，嚴重衝擊金融體制。

張淯社長：請問對於資本比較大的銀行目前政府對其規範是否比較嚴謹？

莊世金會計師：銀行規模越大，政府對其限制當然越多，一般來說，銀行都會依照巴塞爾協定，銀行都有基本適足率的要求，即以銀行自有資本淨額除以其風險性資產總額而得的比率，目前為8%，目的在規範金融機構操作過多的風險性資產，以確保銀行經營的安全性及財務健全性。

張淯社長：會計師在查詢銀行業，請問有沒有受限於查核情況而無法在財務報表上面揭露？

莊世金會計師：一般不會發生這個狀況，會計師發現特殊狀況會在意見中說明，公司也有義務需要揭露適當的情況，若是會計師簽無保留意見以外的查核報告，金管會不會接受，實務上會計師必然會要求受查者公司揭露說明，若會公司會有出現什麼特別的情況，例如存貨損失過高需要被打消或提列損失，公司若不能接受將存貨打消或提列損失的時後，會計師跟公司就會協調一下，若是公司無法接受會計師的意見，通常會計師會選擇解除委任，既然會計師對財務報表做簽證，就要幫投資大眾負起確認財務報表真實，而且允當表達公司財務狀況的責任，投資人要小心這方面的資訊。

張淯社長：如果銀行讓他回歸市場機制，該倒的就讓他倒，請問這樣會不會比較符合金融秩序？

莊世金會計師：這種情況比較像是美國資本市場的現況，臺灣可能經不起這麼大的衝擊，但是相對的，臺灣方面有存款保險，提供存款人的存款最低的保障，股市也有投保中心，若公司發生舞弊的狀況，投保中心就會幫忙提告保護股民的權益，會發生銀行倒閉的機會實屬較小，但所謂的市場機制，就是物競天擇、適者生存，銀行該倒理當就讓它倒，國家做好銀行的管理即可。

張淯社長：請問銀行是不是應該發行紓困基金，讓銀行需要用錢時，貸給銀行的債權人，在某些條件下可以轉換成股票，而介入銀行的經營？

莊世金會計師：臺灣的市場不像香港、美國資本主義的社會，比較現實與功利。臺灣的市場還是比較和善的，還是要看政府怎麼帶著人民與社會大眾走的方向。臺灣的銀行在運作此問題，通常是由銀行向中央銀行借款，或是銀行向其他商業銀行借款，通常這就足夠處理問題了，而非民眾買單，社會動盪小，經濟也能快速復甦，金融的運作是這樣子的，股市股票的運作，則是銀行的資本適足率的問題，這兩個主題依政府的政策似乎沒有連結在一起，不過這也沒有所謂的固定答案，一切都是視各國金融制度的走向與決策。

張淯社長：請問如果銀行真的倒了，一般廣大的民眾，能獲得哪方面的協助？

莊世金會計師：存款人權益保險，每一存款人在國內同 一家要保機構之存款本金及利息，合計受到最高保額新臺幣300萬元之保障。