揭秘史上最大IPO案！律師教你避開金融地雷

【文．張淯】

被稱為史上「地表最大IPO」螞蟻集團原本預計2020年11月5日在正式在香港主板市場及A股市場掛牌上市，但在最後一刻突然喊停，除了政治因素外，最大原因是馬雲出席上海外灘金融峰會，公開挑戰並放語中國金融市場根本沒有系統，批評巴賽爾協定是老人俱樂部而踩到紅線，挑動高層的神經，並點出未來金融業應該是信用思維，而不是當鋪思維，也道出螞蟻金服與傳統金融業者扞格之處。

當馬雲說出這番言論後，受到中國四大主管機關的集體約談，連帶影響騰訊董事長馬化騰退出財付通法定代表人。就監管角度，螞蟻金服因其線上貸款規模過於龐大，中國面臨疑慮，擔憂會造成系統性風險，雖馬雲認為中國沒有系統性風險，目前面臨疫情持續，貸款違約機率急遽攀高，其風險已到臨界點，不可忽視地步，尤其2020年上半年，對外貸放總額近1.7兆人民幣，相當全中國金融機構短期消費信貸四分之一，非常可觀，一不小心就可能步入2008年美國次貸危機模式一樣，崩盤是早晚的事，終究受害是的老百姓，政府收拾殘局。

新冠肺炎確實讓全球金融機構市占率由95%，下降到70%，這樣的情況下，造成金融技公司雨後春筍般冒出搶市，這樣情況下，螞蟻金服籌資約345億美元，當然中國政府避免「大到不能倒」，而踩了剎車。螞蟻集團如何用無本生意賺取暴利？那麼金融商品日新月異，我們該如何選擇避免踩地雷呢？萬一真的發生又該如何自救？本期《獨家報導》特別邀請群景國際商務法律事務所長蔡慧玲，帶領讀者跟著我們一起，看新聞稿懂法律。

張淯社長：我們今天專訪有現任群景國際商務法律事務所的「總裁大律師」的蔡慧玲律師，蔡慧玲律師擅長資源整合及解決企業難題，為臺灣知名企業重建專家、併購交易師、投融資律師。蔡律師同時為財團法人臺灣尤努斯基金會董事長，在臺推動諾貝爾和平獎得主尤努斯博士之社會型企業及格萊珉模式（窮人銀行），曾獲金峰獎、金炬獎，以及世界傑出女企業家社會貢獻獎， 2019年12月更在馬來西亞獲頒亞洲風雲人物傑出總裁律師獎。相信以蔡律師如此堅實的專業背景，必能為讀者深入剖析，有關於螞蟻集團因為馬雲被大陸監管單位約談，導致他的IPO被延後上市，有人說他的操作方式等於是地下銀行、地下錢莊，未來可能會引發大陸甚至全球的金融海嘯，這部分可否請您先談一下。

蔡慧玲律師：在全球金融海嘯後，銀行「大到不能倒」現象受高度關注，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）於2012年發布「處理國內系統性重要銀行架構」，已要求各國辨識其國內系統性重要銀行（D-SIBs）並採行相關強化監理措施，因此，2018年9月，中國也出臺了《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》。因為螞蟻金服所推出的線上貸款產品，在中國具有相當大的市佔率，而螞蟻科技集團推出之線上貸款產品，係用大數據分析作為基礎而建立之信用體系，相較於中國銀行，傳統上較重視借款人是否有提供擔保品而決定是否放款，在未來如借款人違約場合，銀行可以對於借款人透過實行擔保品之權利而使債權獲得保障，螞蟻科技集團未來在借款人違約時，在沒有擔保品的狀況下，如何確保其債權得以確保?也因為如此，有論者擔心，未來螞蟻科技集團若未控管好借款人之違約風險，在過度曝險的情況下，恐怕會引發大陸甚至全球的金融海嘯，所以有論者倡議監理單位應對於螞蟻科技集團這一類的金融科技創新公司，也應加強監管的力道。

張淯社長：請問政府為什麼會有「大到不能倒」銀行的政策？

蔡慧玲律師：鑑於2008金融海嘯的經驗，各國及國際上之監理單位，深刻地體認到由於銀行吸收社會上廣大的游資，扮演資金中介者的角色，若超過一定規模的大型銀行發生嚴重倒閉的情形，所造成的倒閉虧損除了最後須由納稅人買單外，甚至已嚴重到政府也無法因應的程度。因此，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）於2012年發布「處理國內系統性重要銀行架構」，建議強化全球系統性重要銀行(G-SIBs)之監理。

對此，臺灣金管會亦於2019年12月27日以金管銀法字第 10802746441 號令發布《系統性重要銀行篩選標準及實施要求》，以作為對於臺灣系統性重要銀行之篩選標準及相關強化監理措施之法源依據。

張淯社長：請問政府在評估國內銀行列入不能倒銀行標準有哪些項目？

蔡慧玲律師：依據《系統性重要銀行篩選標準及實施要求》，臺灣政府在評估是否列入「系統性重要銀行」的評估項目有：

規模：資產總額，占百分之二十五。

關聯性：與金融同業有關之資產、與金融同業有關之負債、發行有價證券總額，合計占百分之二十五。

可替代性：存款及匯款、貼現及放款、結算及清算交易量、保管業務，合計占百分之二十五。

複雜性：透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過損益公允價值衡量之金融負債、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、衍生性金融商品名目本金總額、海外暴險總額、所屬集團內非銀行資產總額，合計占百分之二十五。

(參考銀行資本適足性及資本等級管理辦法第7 條第3項規定，及金融監督管理委員會108年12月27日金管銀法字第10802746441號令)

張淯社長：請問律師，政府一旦把銀行列入在範圍內，這些銀行必須遵守規定？

蔡慧玲律師：因為金管會已經於發布相關函令作為法源依據，因此這些被列入的銀行必須遵守函令所要求的強化監理措施。

張淯社長：請問政府對這些入選的銀行將會採取哪些強化監理措施？是否享有優惠？

蔡慧玲律師：依據《系統性重要銀行篩選標準及實施要求》，政府有以下之強化監理措施:提列額外資本要求

每年依據第二支柱監理審查原則辦理並通過二年期之壓力測試。

每年應依現行「處理金融機構經營危機作業要點」所定之「經營危機應變措施」，增訂如有資本不足情形之應變措施，並於每年申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併同向本會及中央存款保險公司申報。

依據《系統性重要銀行篩選標準及實施要求》，政府有以下之優惠措施:

依銀行法第七十四條申請投資金融相關事業，其投資金額在新臺幣五千萬元以下且符合限額及其他相關規定者，得自動核准。

列為申請增設國內分支機構之評分有利項目。

申請設立國外及大陸地區分支機構，符合規定條件者，優先核准。

依相關規定申請業務試辦者，將加速核准。

申請新種業務將加速審查核准，並於辦理期間屆滿申請延長時，對無重大違失者，採自動核准。

張淯社長：請問政府所列的銀行，以富邦銀為例，最近因為整個銀行資通訊升級，所衍生的問題，這些是否會影響金管會對富邦銀未來的評估？

蔡慧玲律師：關於富邦銀行利用國慶連假進行核心系統升級，因為新系統上線出現穩定性問題，而導致ATM及網銀屢遭反映無法順利運作的事件。據報導，金管會表示富邦銀行已通報重大偶發事件，金管會亦要求限期提出查核報告，如果未來金管會經調查認為富邦銀行在系統轉換上確有疏失，金管會的確有可能對此事件開罰，並且依據調查後認定具有缺失的地方，要求富邦銀行強化資安內控之相關措施。

張淯社長：請問被政府列入的銀行，若是短期內無法達到標準，哪些項目是可以緩衝期來調整？

蔡慧玲律師：依據金管會2020年7月2日金管銀法字第10902717231號令，關於提列額外資本要求中之提列內部管理資本要求，得延自民國110年起分四年平均於各年年底前提列完成。另關於「經營危機應變措施」應增訂如有資本不足情形之應變措施，得延自民國110年8月31日前併同第二支柱監理審查原則相關資料申報。

張淯社長：請問既然被政府列入的銀行，所招攬的金融業務是否有受到限制？

蔡慧玲律師：依據金管會目前發布的相關函令，並沒有對於被列入系統性重要銀行的銀行有特別的招攬業務之限制措施。

張淯社長：請問這些所謂大到不能倒銀行真的撐不住倒了，那麼對我們該如何自救？如果這些銀行出問題，政府又應該如何處理善後？

蔡慧玲律師：前述對於系統性重要銀行之強化監理措施，已要求銀行每年應依現行「處理金融機構經營危機作業要點」所定之「經營危機應變措施」，增訂如有資本不足情形之應變措施，並於每年申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併同向金管會及中央存款保險公司申報。

但若該「經營危機應變措施」仍不足以處理這些大型銀行倒閉的問題，依據銀行法第62條的規定，主管機關是有權派員接管的，透過主管機關接管之介入，來保障銀行客戶之權益。

參考銀行法第62條第一、二項規定：「銀行因業務或財務狀況顯著惡化，不能支付其債務或有損及存款人利益之虞時，主管機關應派員接管、勒令停業清理或為其他必要之處置，必要時得通知有關機關或機構禁止其負責人財產為移轉、交付或設定他項權利，函請入出國管理機關限制其出國。

銀行資本等級經列入嚴重不足者，主管機關應自列入之日起九十日內派員

接管。但經主管機關命令限期完成資本重建或限期合併而未依限完成者，

主管機關應自期限屆滿之次日起九十日內派員接管。」

張淯社長：請問因為疫情的關係，實體銀行比率呈現下降趨勢，而數位銀行設立卻是節節攀升，請問這對我們的影響是什麼？那麼該如何規避風險？政府又該如何處理？

蔡慧玲律師：近年來，臺灣為了推動金融科技創新，目前已發出了三家純網銀的執照，未來純網銀正式上路營運後，對於一般民眾而言，未來將可以在線上完成更多的金融服務，金管會對於純網銀在監理上，則將會特別重視在資安風險、防制洗錢等方面，以確保金融消費者的權益可以獲得保障。

張淯社長：請問在孟加拉的格萊珉銀行（鄉村銀行，又稱『窮人銀行』），其與創辦人尤努斯（Muhammad Yunus）博士與該銀行共同獲得2006年諾貝爾和平獎，已協助全球逾一億八千萬人脫貧，請問這是沒有擔保品的放款，如何達成放款回收率逾99%的成功率？在臺灣也有這類型機構嗎？

蔡慧玲律師：2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯博士，於1983年在孟加拉創辦格萊珉銀行「鄉村銀行」，提供小額信貸，成功讓無數赤貧人民在無擔保及無抵押情形下，借到小額信貸，一圓創業夢想改善生活，已是目前為世界上最具規模的微型貸款銀行，也成為社會企業的典範。

在2008年的時候，馬雲曾發豪言：「如果銀行不改變，我們改變銀行。」

他曾說這是源諾貝爾和平獎得主的小額貸款之父尤努斯讓他產生了改變銀行的念頭，螞蟻金服代表了金融體制改革與金融科技創新的方向，馬雲是中國金融模式的探索者，而尤努斯博士創立的鄉村銀行則有更多的公益色彩。

諾貝爾和平獎得主尤努斯博士2014年在臺灣授權我與執行長王絹閔以108先鋒天使公益計劃籌設臺灣尤努斯基金會，推行四大志業，其中一項即為格萊珉模式，格萊珉在孟加拉開始是以著名的五人團體貸款，源於對人的信任，沒有連保，但以每週開會共同宣讀16條信條，給予教育等機制成功創辦，後來證實窮人也是有信用的，目前在臺灣剛成立台北市格萊珉儲蓄互助社正在開始推動扶窮模式及業務，期待未來可以將格萊珉模式在地化，讓更多人受惠。