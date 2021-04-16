小心！這種人血光不斷！老師教你趕快搶救健康

【文．張淯】

傳統上對於生肖運勢的解析，除了著重在整體運、財運、事業、桃花運……等等以外，對於與身體健康有關的運勢也是非常著重，畢竟「健康是人生最大的財富」，如果沒有健康的身體，一切財富、成就等就都宛如浮雲。

本次《獨家報導》「社長聊天室」就要專訪臺灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師從傳統民俗的觀點，來跟我們談談2021年與健康有關的運勢中，比較好與需要注意的生肖為何？以及如何強化自身的「健康」運勢！

另外也要請兩位老師跟我們聊聊命理上影響健康一個很重要的因素，就是「居家風水」中有關「生病問題」以及「意外血光」的煞氣，以及該如何化解這些煞氣！

謝沅瑾老師為臺灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受國內外各大電視與平面媒體採訪。

張淯社長：我們今天專訪臺灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。臺灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《臺灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位老師：命理上與身體健康有關的運勢，可以從哪幾個面向來觀察？

謝沅瑾老師：無論古今中外，財富、地位、名聲都是大多數人所追求的。然而無論有沒有得到，大家最後都會發現，健康才是最重要的。

這點從中醫的理論也可以看出端倪，一般認為中醫十分重視平日的調養與保健，強調平常就要為身體打下基礎。因為只要有健康的身體，抵抗力強，自然就不容易生病。而就算生病或受傷，因為平常有適當保養的關係，身體的修補與恢復能力也會比較強。

命理上要看身體健康的運勢，一般來說有兩個面向，一個是看「生病」的可能性高不高，另外一是看容不容易遇到「血光意外」。因為一個人如果生病，或是遇到意外血光，對於身體健康就一定會有多多少少的影響。

接著就列出在2021辛丑牛年中，需要「預防生病問題」以及需要「預防血光意外」的前三名生肖，供各位讀者參考。

于千祐老師：

預防生病問題前三名

1.甲午馬（43年生）

今年健康上比較容易出狀況，而一旦讓健康出狀況，又容易牽連到可能收入減少與支出增加的問題，因此平時就要特別注意飲食與運動，維持身體的良好狀態。

2.乙卯兔（64年生）

今年要特別注意避免過勞的狀況發生，因為一旦過勞，造成的身體問題比起往常可能會特別嚴重，尤其是呼吸道的問題。另外要避免前往喪葬場合，以免運勢下降。

3.甲子鼠（73年生）

今年要多多照顧自己的身體，一旦有小毛病就要盡快就醫，以免小狀況累積成大問題。維持規律的作息，注重飲食運動，加上適當的休閒，就能避免不利的狀況發生。

預防血光意外前三名

1.乙酉雞（34年、94年生）

今年要特別注意出入平安，在外搭車、走路、運動等都要小心，像是上課或前往任何場所時都要多預留一點時間，避免為了怕遲到而匆匆忙忙而產生危險。建議到廟裡制白虎。

2.乙亥豬（84年生）

今年在交通方面要特別注意安全，無論是搭車、騎車或開車都要注意保持自身穩定的節奏，切莫因為一時的急躁或逞強而造成失控，導致自身與路人的危險。建議到廟裡制天狗。

3.乙未羊（44年生）

今年因為歲破的關係，各方面壓力都較大，要避免因為心理壓力的關係，導致做事失去耐性而急躁行事，產生危險，任何時間都要保持冷靜、謹慎。

張淯社長：感謝兩位老師為我們解析了2021辛丑牛年需要注意「生病問題」與「意外血光」的前三名生肖，這邊要再請兩位老師告訴我們如何強化健康運？

謝沅瑾老師：傳統民間認為要加強健康運勢，最基本的就是先消除對本身健康運勢不利的因素。就像如果住家面對可能導致漏財的煞氣，首先要做的並不是強化自己財運，而是先將漏財煞氣化解，以此為基礎，強化財運的行為才有比較明顯的效果。

于千祐老師：風水上容易影響「健康運」的煞氣，同樣可以分成容易導致「生病問題」以及「意外血光」的煞氣，以下分別舉幾個例子。

容易導致生病問題的煞氣

1.房間門正對廁所

主臥自帶廁所，或是沒有任何隔間的小套房，容易出現廁所門直接對著床鋪的格局，進而對身體健康產生各種影響，而且是對到身體哪個部分，哪個部分就容易出狀況。化解的方式除了將床鋪移開廁所門正對的範圍之外，也可以床對著廁所門的部分放置屏風，或是在廁所門懸掛單片不透光布簾來遮檔化解。

2.床頭後方或頭側邊是窗戶

窗戶比起實牆來說，非常容易讓室外的氣流、光線、氣味、聲音直接入侵室內，使得睡眠容易被打擾或打斷，導致精神不濟。特別是位於床頭的正後方或是脖子以上的側邊時，由於頭部長期受到影響，容易產生睡眠、精神、血液循環……等等各方面的問題。民俗上建議如果無法更換床鋪位置時，可以改裝隔音窗之後，使用實心薄板進行遮檔，或者加裝厚重窗簾，同時達到遮光與吸音的效果。

床頭側對窗戶時，需使用厚重不透光窗簾，而且除了清潔時，都要避免拉開窗簾，以免影響化解效果。

3.鏡子對床

若是從床的位置可以明顯看到鏡子的反射影像，甚至是剛好對著自己時，臥室的主人容易在昏暗之中被房間內或是自己的影像嚇到，久而久之容易影響睡眠品質，長期下來可能導致精神甚至內分泌都受到影響，進而導致身體各方面容易出狀況。此時建議將鏡子移開，或用布簾遮檔，需要使用時才將布簾移開。

容易導致意外血光的煞氣

1.路沖、巷沖

若是住家遇到周遭的道路或巷子正對或斜對住家而來，便稱之為「路沖」或「巷沖」，無論道路或巷道直沖都容易造成住家的血光、意外、車關等問題，而如果從住家後方而來，則容易另外附加「小人」的問題。民俗上的化解方式是在面對「路沖」或「巷沖」的位置懸掛「乾坤太極圖」，藉由「移山倒海」的方式，化解煞氣，並同時有「鎮宅招財」的效果。

造成「路沖」的道路長度越長，影響越大。

2.壁刀

從住家任何地方往外看，若是看到對面建築物的牆面正對著住家，由於形似一把刀切過來，因此在風水上稱做「壁刀」。而既然稱做「刀」，代表這是容易導致血光意外的煞氣。化解的方式同樣是在面對「壁刀」的位置懸掛「乾坤太極圖」來化解。

產生「壁刀」的建築物越高大或是距離越近，影響越大。

3.開門見柱

從住家大門或後門看出去，正對門的位置有大樹或電線杆、建築物的柱子……等等，或是住家內部出現房間門打開就看到室內柱子的格局，在風水上都算「開門見柱」，是容易導致住家遇到血光意外的煞氣。面對此煞氣同樣是使用「乾坤太極圖」來化解。

形成「開門見柱」的柱子越高越粗，影響越大。

張淯社長：非常感謝兩位老師詳細講解2021年要注意「生病問題」及「意外血光」的生肖，也告訴我們幾個可能會影響健康運的煞氣。在此祝各位讀者新的一年都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！