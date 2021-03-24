爛桃花退散！風水命理大師教妳贏回他的心

【文．張淯 社長】

民間常用「桃花」一詞來代替「感情」，像是說一個人「遇到好桃花」，代表此人感情上遇到不錯的對象，而「爛桃花」自然就是指不夠理想的感情對象。然而在民俗上「桃花」除了是指感情對象，更有其他你想像不到的含意！

前不久，才過完2021辛丑牛年春節，即將於3月14日迎來白色情人節，想知道今年要如何增強自己的桃花嗎？

本次《獨家報導》「社長聊天室」就要專訪臺灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師從傳統民俗的觀點，來跟我們談談「桃花」是什麼？2021年桃花運勢較好與要注意的生肖為何？以及如何強化自身的「桃花」！

更多2021辛丑牛年的民俗資訊，都在謝沅瑾老師 最新出版的《牛年生肖運勢大解析》裡。 中華堪輿道派、中華周易道派、中華堪星道派、中國正統民俗風水教育協會

張淯社長：

我們今天專訪臺灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。臺灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《臺灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位老師：什麼是「桃花」？為什麼會叫「桃花」？

謝沅瑾老師：

「桃花」這個比喻最早是從《詩經》裡面出來的，《詩經》中除了將「桃花」比喻成剛出嫁的新娘以外，更是用「桃花」暗喻了美麗的愛情與美好的歸宿。

到了唐朝，詩人崔護寫下了有名的「去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」這邊依舊是用「桃花」來比喻女子的美貌跟稍縱即逝的緣分。

在命理上會用「桃花」來代表感情之事，基本上也是因為這些經典詩句的關係，然而也正是因為這些經典詩句的關係，使得大家對「桃花」這個詞的理解，有時也略顯侷限。

在傳統命理上，「桃花」這個詞除了代表愛情的「姻緣」以外，其實另一個很重要的就是也可以代表「人緣」。因此在命理上講此人「桃花很強」時，必須要注意講的是哪部分的桃花，以免產生誤解。

謝沅瑾老師與知名藝人方季韋（方季惟）是長年的老同學，曾經聯袂參加獲得六次電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」與「終身成就獎」等殊榮的知名主持人張小燕所主持的「小燕之夜」，除了代表謝老師擁有絕佳人緣、觀眾緣的「人緣桃花」以外，更是本身才能與努力的展現。 中華堪輿道派、中華周易道派、中華堪星道派、中國正統民俗風水教育協會

于千祐老師：

「人緣桃花」由於其中一部份講的是能不能很容易受到不認識的人的歡迎與喜愛，因此這對某些工作領域的人十分重要，像是產品銷售員、業務人員、公關人員、表演工作者、藝人......等等都需要有好的「人緣桃花」，才能比較容易在最短的時間內贏得對方的好感，同時也能夠比較長期維持這樣的好感。

張淯社長：

那請問意思是如果想要談戀愛或結婚，就需要「姻緣桃花」，而想要受人喜愛，就需要「人緣桃花」的意思嗎？

謝沅瑾老師：

就像剛剛說的，在傳統命理上「桃花」是分成「姻緣桃花」與「人緣桃花」的。然而命理上並不認為這兩者之間隨時都會有非常明確的一條線。相反的，民俗上認為「姻緣桃花」與「人緣桃花」有時是需要相輔相成的。

例如我們看到了心儀的對象，那第一步通常不是捧著鮮花禮物就開口要求交往。因為那樣做的話，通常會有比較大的機會被拒絕。所以一般我們都是先想辦法跟對方成為朋友，再尋求進一步發展的可能。

從另一個觀點來看，許多一開始因為「一見鍾情」就倉促交往甚至結婚的人，最後多半也是有比較大的機會以分離收場，因為從一開始就根本沒有真正認識對方的時間與機會，而一旦兩人開始不合，若沒有給雙方時間挽回，通常也只有分手一途。

因此上述的例子可以說明為何「姻緣桃花」與「人緣桃花」這兩者是相輔相成的。若想要跟對方有好的「姻緣」，最好是先從好的「人緣」來開始。

張淯社長：

兩位老師剛剛很清楚的解釋了「人緣桃花」與「姻緣桃花」的關係，那請問兩位老師，2021辛丑年中，在桃花運上有不錯運勢，跟需要特別注意的分別有哪些生肖？

謝沅瑾老師：

桃花最佳前三名

壬申猴（81年生）

今年是可以好好發展人際關係的一年，由於貴人很多，因此做起事來如魚得水，也會因此獲得不錯的成果。感情關係同樣也容易有所進展，單身想要有對象，或是交往中的未婚者，都可以好好把握。

丙戌狗（95年生）

人際關係不錯，與朋友、同學、師長或是家族裡的同輩都能有良好的互動，可以趁此時期交幾個知心的朋友，在未來便可能成為彼此一輩子的助力。

戊寅虎男性（87年生）、庚辰龍女性（89年生）

這兩個年份的朋友今年貴人運都還不錯，只要在人際關係上好好經營，便能帶來許多事業、工作的好機會，也有可能因此遇到不錯的對象。

桃花需注意前三名

戊午馬（67年生）

今年除了本身運勢上就比較容易漏財以外，另外更出現了可能因為桃花方面的問題而導致漏財的狀況，因此與人來往要小心，避免觸犯一些禁忌。

己巳蛇（78年生）

今年因為屬於容易遇到小人與漏財的運勢，因此在與人交往上，特別是新認識的朋友，就要特別謹慎，要盡量要避免有金錢上的往來，以免容易出狀況。

戊寅虎女性（87年生）、戊辰龍男性（77年生）

今年分別因為「太陽」與「太陰」入宮的關係，都會出現比較不好的桃花，或原有的感情容易出問題，未婚者要小心挑選對象，而已婚者要嚴守分際。

在家中擺放大型或數量較多的空花瓶，都有可能導致感情出現「空包彈」，影響桃花運勢。 中華堪輿道派、中華周易道派、中華堪星道派、中國正統民俗風水教育協會

張淯社長：

感謝兩位老師為我們分析2021辛丑牛年的桃花生肖運勢。那請問兩位老師，2021年該如何增強「人緣桃花」與「姻緣桃花」？

謝沅瑾老師：

「九宮飛星圖」中代表「桃花」的方位稱做「一白」，這個方位在2021年是落在家中的南方，這個方位的運用可以分成兩種。

如果是以求「姻緣桃花」為主的人，希望能有好對象，或是能跟現在的對象有更好的發展，則可以在家中的這個方位上放置粉水晶，或擺放裝水的容器，同時裡面放入粉晶，因為粉晶在民俗上具有能幫助強化姻緣的功效，因此這樣的擺放與配置，能有助於提升「姻緣桃花」運勢。

「九宮飛星桃花位」的運用上，若想要強化「姻緣桃花」可以使用粉水晶（上），而若想要強化「人緣桃花」可以使用紫水晶（下）。 中華堪輿道派、中華周易道派、中華堪星道派、中國正統民俗風水教育協會

而如果是以求「人緣桃花」為主的人，希望能讓自己有好人緣，可以擺設紫水晶，因為紫水晶在民俗上有強化思考判斷的作用，因此這樣的配置能幫助促進人際關係，也會增強判斷力。例如什麼話該說不該說，什麼事該做不該做等。

「流年桃花位」另一個很重要的運用原則就是要保持「乾淨、整齊、明亮」。具體的實行方式，除了要隨時保持「流年桃花位」乾淨清爽之外。如果能進一步保持這個位置的明亮更好，方法是在這個位置上擺放一盞小燈，保持24小時明亮，或至少每天晚上點亮8小時，都是能催動「桃花」的好方法。

從生活觀點來看，保持住家的整齊清潔，也是維持好人緣與好姻緣的絕佳方式。試想如果好不容易邀到心儀的人或是新朋友前來家中拜訪，卻讓對方看見雜亂無比的環境，甚至聞到髒臭的味道，那麼這樣的窘況便可能在對方心中扣很多的分數，這對於想要繼續長期的交往來說，等於是設下了很大的阻礙。

張淯社長：

非常感謝兩位老師詳細講解「桃花」的由來，也告訴我們2021年的桃花生肖運勢，更介紹我們提升桃花運勢的方法。在此也祝各位讀者新的一年都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！