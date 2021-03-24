男人下半身幸福看這裡！盧星華院長教你搶救攝護腺肥大

【文．張淯 社長】

臺灣攝護腺癌的發生率與死亡率有逐年升高的趨勢，據國民健康署的統計資料，攝護腺癌位居臺灣十大癌症發生率的第五位。而造成中老年男性生活困擾的一大因素為攝護腺肥大，導致解尿困難、頻尿等症狀進而影響生活品質，攝護腺肥大的發生率通常伴隨著年齡而增加，五十歲男性臨床上發生率約有50%，八十歲以上甚至高達80%，但是，隨著國人性行為年齡提前，生活形態的劇烈改變，慢性攝護腺炎患者有愈來愈年輕的趨勢，年輕人不可不防！

攝護腺又名「前列腺」，是男性特有的生殖泌尿器官，位於膀胱下端，中間有尿道經過，主要功能是分泌攝護腺液，並調節精液的黏稠度與增進精子的活性，是男性身體構造重要的一部分，而常見的攝護腺疾病有攝護腺肥大、攝護腺發炎與攝護腺癌等，除了攝護腺肥大與攝護腺癌兩者的症狀一開始差不多，一般來說，良性攝護腺肥大與攝護腺惡性腫瘤為兩件獨立的病況，民眾可透過簡單的方式改善日常飲食與生活習慣，降低攝護腺肥大的可能，維持幸褔的下半身，並擁有健康的下半生。

在男性荷爾蒙的刺激下，細胞組織增生，攝護腺體積與日俱增，良性的增生實屬正常的老化現象。男性一生中或多或少都會遇到攝護腺相關問題，最明顯的症狀就是排尿困難，雖然不會有生命危險，但嚴重影響生活品質，所以治療是必要的。本期【獨家報導】特別請到「臺北榮總桃園分院」盧星華院長，盧院長專長於泌尿外科、攝護腺疾病、達文西機器手臂手術、婦女泌尿、泌尿腫瘤等項目，曾任臺北榮民總醫院泌尿部科主任、臺北市立聯合醫院泌尿科主任、亞洲婦女泌尿醫學會理事長、臺灣尿失禁防治協會副理事長等，現任臺北榮總桃園分院院長、臺北榮民總醫院泌尿部專科醫師、國立陽明大學醫學院醫學系泌尿學科教授、亞太地區攝護腺醫學會（APPS）理事、亞洲微創手術中心（IRCAD）訓練講師，豐富堅實的經歷與背景，必能提供讀者專業的洞見與建議，帶領讀者跟我們一起，看新聞搞懂健康。

張淯社長：

請問院長，何謂良性攝護腺肥大？與攝護腺腫大定義一樣嗎？

盧星華院長：

學名為「良性攝護腺肥大」，惡性為攝護腺癌，造成攝護腺肥大之原因，最主要是隨著年齡的增長，男性荷爾蒙的刺激造成組織的增生，形成攝護腺腺瘤，包住尿道，擠壓後造成攝護腺肥大，造成頻尿、尿急、疼痛、夜尿、小便斷斷續續、滴滴答答、尿不乾淨等常見的症狀，其他包含生活習慣如抽煙、喝酒，肥胖，甚至是種族都有影響。

攝護腺發炎造成攝護腺腫大，攝護腺腫大與攝護腺肥大相比，多了一些以下因素：

壹、良性攝護腺腫大：時間久了，擠壓尿道，尿柱漸細，斷斷續續小便，餘尿越來越多。

貳、攝護腺發炎，造成急性攝護腺腫大，尿道擠壓得更窄。

參、服用某些藥物（咳嗽、止癢、流鼻水、氣喘藥等都會抑制膀胱收縮的藥，老年人服用時要特別注意！），抑制膀胱收縮，良性攝護腺肥大患者排尿已經困難，一旦加上膀胱收縮受到抑制可能就突然尿不出來。

張淯社長：

如何界定病人患了攝護腺肥大？

盧星華院長：

一般來說，超過五十歲，一半以上的病人會有攝護腺肥大的問題，到了八十歲，八成男性有攝護腺肥大的徵狀，可由以下症狀判斷是否有攝護腺肥大。

壹、刺激性症狀：頻尿、尿急、夜尿、小便疼痛、尿急性尿失禁等。

貳、阻塞性症狀：小便無力、尿柱變細、尿柱力道不足、用力排尿、小便斷斷續續、滴滴答答、餘尿感等。

張淯社長：

因為攝護腺肥大的部位較私密、敏感，請問院長該如何讓病患成功克服心理障礙就醫？

盧星華院長：

現在網路資訊發達，可以輕易查詢疾病的相關資訊，切勿諱疾忌醫，需以自身健康著想，不要羞於啟齒。泌尿系統是人體器官，與心臟一樣，都會有故障的時候，保持正確觀念，有不適症狀就要看醫生。

延遲就醫可能會引發的併發症：

壹、急性尿滯留。

貳、儲存尿液時，膀胱放鬆，括約肌收縮，排尿時則膀胱收縮，括約肌放鬆，若攝護腺肥大造成膀胱不正常收縮，造成肌肉層纖維化，時間久了，有可能會造成膀胱無力。

參、膀胱出口蓄積結晶體，造成膀胱結石。

肆、攝護腺表面微血管破裂造成血尿。

伍、泌尿道感染。

陸、腎積水、輸尿管積水，最終造成急性、慢性腎衰竭。

張淯社長：

攝護腺的功能是什麼？為何有兩種不同稱呼？

盧星華院長：

攝護腺液是精液的一部分，攝護腺包膜與肌肉的收縮功能，可協助射精。攝護腺、前列腺，甚至前立腺，都是由英文prostate翻譯而來。

張淯社長：

請問攝護腺患症時是否會影響週邊器官，如併發症或器官的不適？

盧星華院長：

患病會直接影響膀胱，因為攝護腺位於膀胱下方且包著尿道，位置來說可說是膀胱出口，攝護腺肥大造成排尿出口阻塞，膀胱需要更大力收縮，最後導致纖維化，膀胱無力，最糟的情況是影響到腎臟。

張淯社長：

若攝護腺肥大的主因是因為老化而導致攝護腺的增生，那是否代表這是不可逆的自然現象？請問院長，有方法能夠延緩因為老化而導致攝護腺的增生問題嗎？

盧星華院長：

攝護腺肥大最大的主因是年齡與賀爾蒙。避免憋尿、飲酒，適度休閒、充足睡眠、多運動、促進局部血流，對於延緩惡化是有幫助的，其他像是利用中藥、食療，如南瓜子等，作為平常保養，都可延緩攝護腺肥大，抑制腺瘤產生。

張淯社長：

請問是哪些危險源呢？要如何避免接觸呢？

盧星華院長：

壹、增加男性賀爾蒙的食品藥物。

貳、攝護腺發炎，長期憋尿、餘尿太多、長期泌尿道感染等。

參、局部清潔不確實。

肆、自體免疫力降低。睡眠充足、適度運動、減輕壓力等可增加免疫力。

張淯社長：

是否會因肥胖或有家族史的遺傳基因，而導致增加患病的可能？

盧星華院長：

肥胖倒是與膀胱過動症有關。國際研究指出人種跟罹患攝護腺癌也有關，通常黑人罹患的比率高於白種人。

張淯社長：

既然男子隨著年齡增長，攝護腺肥大的機率也直線上升，每個男子都將面對罹患此病症的問題。請問院長，是否有什麼方法可以減緩或改善罹患此症的建議？

盧星華院長：

拒菸少酒、清淡飲食、適度休閒、運動、充足睡眠、多喝水。

張淯社長：

您在醫療上專業處置的建議？例如在治療的期程中可先從藥物服用，若症狀持續沒有好轉的話，才施以手術？

盧星華院長：

輕度不需要特別治療，保健保養即可。中度可服用藥物改善。嚴重時如解尿困難可考慮手術，刮除腺瘤。

張淯社長：

攝護腺肥大有三種手術，什麼症狀需要施行單擊、雙擊和雷射手術？

盧星華院長：

早年手術以開腹為主，後來是微創內視鏡手術，以電刀與雷射手術為主。單擊電刀併發症較多，產生低血鈉症的機率較高，雙極電刀則能減少併發症。雷射的優勢是手術中不容易造成出血，對性功能也能降低傷害。

張淯社長：

病患施行健保給付的單極或雙極刀手術就會好，為何有的醫院或醫師會要求病患施行自付十幾萬的雷射手術呢？是否雷射手術效果比前兩者好呢？

盧星華院長：

這個原因可能跟病患長期服用抗凝血劑有關，電刀手術可能會造成手術中較多出血，雷射手術則可以大幅減少出血甚或不用停藥，對病患來說有一定優勢。

張淯社長：

國際攝護腺症狀評分表（International Prostate Symptom Score, IPSS）可讓罹病有疑慮者可以先自行評分看是否需要去就醫，是否還有更簡易的自我檢查方法？

盧星華院長：

簡單來說，可視「症狀」而定。

壹、刺激性症狀：例如頻尿、急尿、夜尿，這是由於攝護腺肥大引起到膀胱反應所致。

貳、阻塞性症狀：例如尿流變細、解尿困難、解不乾淨、解尿斷斷續續等，這是因為肥大阻塞尿道所引起的。

張淯社長：

早期診斷是維護攝護腺健康的不二法門，請問院長，幾歲以上的男子需要每年都要定期接受攝護腺的篩檢？

盧星華院長：

建議五十歲以上，可抽血檢驗PSA（血清攝護腺特異抗原檢查）與肛門指診。

張淯社長：

攝護腺肥大患者的藥物治療屬於症狀治療，所以停藥後，症狀可能會再復發，請問院長，停藥後多久會再復發呢？這個病症是否有根治的可能？

盧星華院長：

攝護腺肥大的藥物分為兩種，

壹、甲型腎上腺素阻斷劑，需一輩子服用，可能會有口乾、鼻塞、頭昏、降低血壓、姿態低血壓的副作用。

貳、5-α還原酶抑制劑，可以讓攝護腺變小，則可以停用，但有陽痿的副作用。貳、手術則可一勞永逸。

張淯社長：

此病症醫界是否有更新穎、便利的醫治方法？

盧星華院長：

目前專業機構都在持續研究中，許多研究如在會陰部注射酒精或在攝護腺注射肉毒桿菌，這兩種治療方式的目的都是用來萎縮攝護腺，或者栓塞攝護腺動脈等，但效果仍有待進一步證實。