最在地的世界金牌！紳裝西服34週年祭好康

【文．江明憲】

台灣手工西服領導品牌「紳裝西服」，今日(8/3)舉行「34周年慶」記者會，嘉賓們無畏風雨，盛情蒞臨道賀，用熱情點燃紳裝週年盛典！包含臺北市大安區議員簡舒培、台北市華欣扶輪社社長蔡輝彬、e總新任會長林威良等皆到場祝賀，齊聲讚揚「紳裝西服」多年來完美翻轉傳統產業模式，灌注現代工藝的靈魂，把傳統藝術推上當代巔峰。

會中李萬進董事長感性的表示，今天邀請來的貴賓，都被他視為家人，「感謝大家的支持與愛護，讓紳裝一路穩健成長，紳裝西服歡慶34週年的同時，我投入產業也將屆一甲子，從沒有想過轉行，就是對西服產業的熱愛，並以作為西服師傅為榮。訂製西服是藝術與創新的完美揉合，有其市場需求，是不會沒落的產業，未來希望透過政府的支持，為產業注入活水，在青出於藍更勝於藍的助攻下，百年企業指日可待！」

紳裝西服34周年慶記者會來了許多重量級的貴賓，其中台北市大安區簡舒培議員讚揚地說：「最在地的世界金牌！紳裝以精湛技藝，邁向世界第一，讓傳統技藝發光發熱，也是我們年輕人的模範！」到場祝賀的台北市華欣扶輪社蔡輝彬社長則強調，「紳裝西服是穿的極致美學，34年的耕耘扎根著實不易，李董事長實實在在做事，致力將傳統產業推向國際，台灣之光，繼續發光！」和李董事長同為e總家人的e總新任會長林威良則表示，「台灣專業技術能力高強，軟實力的表現更讓人驕傲，紳裝西服重視台灣傳統技藝，職人精神實為後進之楷模。」

紳裝西服李萬進董事長素有「總統裁縫師」之稱，是國內外總統、五院院長、柯文哲市長、李昌鈺博士、企業政商名流製作西服的首選。為成為百年企業，紳裝西服持續革新流程，傾聽顧客的需求，一針一線力求極致，一步一履勾勒夢想，從挑選布料到量身設計、打版剪裁、試穿修正、縫製完成，全程一貫式作業管理，技術、品質、服務絕對保證，穿上後盡顯內在奢華，每一件都是無可取代的專屬藝術品。

紳裝素以精湛的技術、致力於傳統西服的創新，早已成為業界神話，更是國內外競賽的常勝軍，由李萬進帶隊參與國際洋服賽事，屢屢榮獲冠軍頭銜，累積三屆亞洲冠軍，數十次的台灣第一，並擁有兩項專利，更是全世界唯一，榮獲世界洋服「金針金線競賽」7面金牌，台灣之光實至名歸！

李萬進指出，紳裝西服已由第二代李至誠及女婿陳勇任傳承掌舵，他們承襲高超技藝，並激盪創意思維，至今成功榮獲多項國際金牌，評審一致盛讚「完美！」，與此同時，公司也積極培育菁英人才、優化科技與設備並接軌世界潮流脈動，提供全方面優質服務，持續將傳統產業發揚光大，航向台灣西服史的新大陸！

紳裝致力成為西服頂級品牌代名詞，從創業時的履險蹈難到享譽國際的豐碩成績，一路走來的關鍵就是「堅持」兩個字，未來將繼續秉持「工匠精神」精益求精，用工藝軟實力締造更多輝煌紀錄，呈現優秀手工訂製西服技術給世界上每一位客戶，為台灣訂製西服業開創新的里程碑。

為慶賀34週年暨父親節，紳裝於07/21~09/03舉辦感恩特惠活動，推出多項優惠，包括精緻手工訂製西服每套28,800元起、量身訂製特級襯衫三件特價7990元及9990元、品牌面料客製西褲三件特價20000元、美國總統最愛頂級面料品牌Scabal ，特價39900元，限量18套，還有休閒服、T恤、領帶、皮鞋及各式西服配件特價優惠，歡迎大眾把握機會於活動期間前往紳裝西服消費。