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如何增強「人緣桃花」與「姻緣桃花」？ 命理大師教你點破關鍵

聯合新聞網 / 獨家報導
「九宮飛星桃花位」的運用上，若想要強化「姻緣桃花」可以使用粉水晶（上），而若想要強化「人緣桃花」可以使用紫水晶（下）。
「九宮飛星桃花位」的運用上，若想要強化「姻緣桃花」可以使用粉水晶（上），而若想要強化「人緣桃花」可以使用紫水晶（下）。

【文．張淯】

民間很常見到用「桃花」來代替「感情」，像是說一個人「遇到好桃花」，代表此人感情上遇到不錯的對象，而「爛桃花」自然就是指不夠理想的感情對象。然而在民俗上「桃花」除了是指感情對象，更有其他你想像不到的含意！

本次《獨家報導》「社長聊天室」就要專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師從傳統民俗的觀點，來跟我們談談「桃花」是什麼？以及如何運用民俗方式強化自身的「桃花」！

張淯社長：我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。台灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位老師，什麼是「桃花」？為什麼會叫「桃花」？

謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受國內外各大電視與平面媒體採訪。
謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受國內外各大電視與平面媒體採訪。

謝沅瑾老師：「桃花」這個詞在民間來說算是運用得很廣泛的喻詞，這個比喻最早是從《詩經》裡面出來的：「桃之夭夭，灼灼其華。之子于歸，宜其室家。」大意是說「桃花開的多麼旺盛！顏色多麼的鮮豔！這位將出嫁的新娘，一定會跟未來的家庭相處融洽！」這幾句中除了將「桃花」比喻成剛出嫁的新娘以外，搭配「宜其室家」更是暗喻了美麗的愛情與美好的歸宿。

接下來到了唐朝，詩人崔護寫下了有名的「去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」這邊依舊是用「桃花」來比喻女子的美貌跟稍縱即逝的緣分，是非常高明的寫作手法。

當然在命理上，會用「桃花」來代表感情之事，基本上也是因為這些經典詩句的關係，然而從另一個角度來說，也正是因為這些經典詩句的關係，使得大家對於命理上「桃花」這個詞的理解與運用，有時也過於侷限。

于千祐老師：在傳統命理上，「桃花」這個詞除了如同剛剛謝老師所說，是代表愛情的「姻緣」以外，其實另一個很重要的就是也可以代表「人緣」，用一句話來說也就是「這個人與一般人初認識或接下來來往的難易程度」。因此在命理上講此人「桃花很強」時，必須要注意講的是哪部分的桃花，以免產生誤解。

例如一個人新進入一間公司後，跟新同事能否很快地自然開始認識，是不是很容易受到歡迎，在不過度刻意經營人際關係的狀況下，能不能一直受到別人的喜愛等。

「人緣桃花」由於其中一部份講的是能不能很容易受到不認識的人的歡迎與喜愛，因此這對某些工作領域的人十分重要，像是產品銷售員、業務人員、公關人員、表演工作者、藝人……等等都需要有好的「人緣桃花」，才能比較容易在最短的時間內贏得對方的好感，同時也能夠比較長期維持這樣的好感。

張淯社長：那請問兩位老師的意思是，如果想要談戀愛或結婚，就需要「姻緣桃花」，而想要受人喜愛，就需要「人緣桃花」的意思嗎？

謝沅瑾老師：就像剛剛所說的，一般人可能只要一聽到「桃花」就是想到男女感情之事，說某個人「桃花很強」可能就是說這個人容易交男女朋友等等。但也就像剛剛于老師說的，其實「桃花」是分成「姻緣桃花」與「人緣桃花」的。

而再進一步說，剛剛說「桃花」是分成「姻緣桃花」與「人緣桃花」，並不是指這兩者之間隨時都有非常明確的一條線。相反的，民俗上認為「姻緣桃花」與「人緣桃花」這兩者有時是相輔相成的。

例如我們看到了心儀的對象，想要跟這個人交往，那第一步通常不是捧著鮮花或禮物就開口要求交往。因為那樣做的結果，通常就是有比較大的機會被拒絕。所以一般我們都是先想辦法跟對方成為朋友，再從這層關係上尋求進一步發展的可能。

從另一個觀點來看，許多一開始因為「一見鍾情」就倉促交往甚至結婚的人，最後多半也是有比較大的機會以分離收場，因為根本沒有真正認識對方的時間與機會，而一旦真正瞭解兩人不合，難以繼續一起生活，通常也就只有走向分手一途。

因此命理上認為「姻緣桃花」與「人緣桃花」這兩者是相輔相成的其中一個原因即在此。也就是說，想要跟對方有好的「姻緣」，最好是先從跟對方有好的「人緣」來開始。

謝沅瑾老師從學生時期便經常上台表演國術、手語等才藝，深受同校同學的熱烈喜愛。
謝沅瑾老師從學生時期便經常上台表演國術、手語等才藝，深受同校同學的熱烈喜愛。

于千祐老師：這邊再舉一個例子，例如一個偶像藝人，想要讓自己成功受到廣大歌迷影迷的歡迎，一部份就是像剛剛說的，除了要有很好的表演天分，同時勤於加強自己的各項才能，保持新鮮感，並努力爭取各種曝光演出機會以外，命理上來說也要有好的「人緣」，才能比較快受到認識、歡迎與喜愛。

但深一層來說，這個偶像藝人如果能讓歌迷影迷產生 一定程度「戀愛」的感覺，通常能更加提高忠誠度，對於相關的花費像是唱片、周邊商品、演唱會等支出通常也都比較不會計較。因此「姻緣桃花」與「人緣桃花」能相輔相成的另一個原因即在此。

謝沅瑾老師與知名藝人方季韋（方季惟）是長年的老同學，曾經聯袂參加獲得六次電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」與「終身成就獎」等殊榮的知名主持人張小燕所主持的「小燕之夜」，除了代表謝老師擁有絕佳人緣、觀眾緣的「人緣桃花」以外，更是謝老師本身的才能與努力的展現。
謝沅瑾老師與知名藝人方季韋（方季惟）是長年的老同學，曾經聯袂參加獲得六次電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」與「終身成就獎」等殊榮的知名主持人張小燕所主持的「小燕之夜」，除了代表謝老師擁有絕佳人緣、觀眾緣的「人緣桃花」以外，更是謝老師本身的才能與努力的展現。

張淯社長：兩位老師剛剛很清楚的解釋了「人緣桃花」與「姻緣桃花」的關係，那請問兩位老師，該如何增強「人緣桃花」與「姻緣桃花」？

謝沅瑾老師：民俗上有所謂「九宮飛星」理論，這個理論認為，代表「桃花」、「文昌」、「財運」等不同意義的「九星」會依照固定的循環方式，每年落在九個不同的方位上，這樣產生的方位圖便被稱做「九宮飛星圖」。

「九宮飛星圖」中代表「桃花」的方位稱做「一白」，這個方位在2020年是落在東北方，這個方位的運用分成兩種。

如果是以求「姻緣桃花」為主的人，希望能有好對象，或是能跟現在的對象有更好的發展，則可以在家中的這個方位上放置粉水晶，或擺放裝水的容器，同時裡面放入粉晶，因為粉晶在民俗上具有能幫助強化姻緣的功效，因此有助於提升「姻緣桃花」運勢。

而如果是以求「人緣桃花」為主的人，希望能讓自己有好人緣，可以擺設紫水晶，因為紫水晶在民俗上有強化思考判斷的作用，因此這樣的配置能幫助促進人際關係，也會增強判斷力。例如什麼話該說不該說，什麼事該做不該做等。

于千祐老師：從另外一方面來說，每年不同的「流年桃花位」除了可以擺放相對應的物品來進行相對應的運勢催動以外，另一個很重要的運用原則就是要保持「乾淨、整齊、明亮」。

具體的實行方式，除了要隨時保持「流年桃花位」乾淨，並避免拿來擺放垃圾桶、回收箱或是堆放雜物以外，如果能進一步保持這個位置的明亮更好，方法是在這個位置上擺放一盞小燈，保持24小時明亮，或至少每天晚上點亮8小時，都是能催動「桃花」的好方法。

從生活觀點來看，保持住家的整齊清潔，也是維持好人緣與好姻緣的絕佳方式。試想如果好不容易邀到心儀的人或是新朋友前來家中拜訪，卻讓對方看見雜亂無比的環境，甚至聞到髒臭的味道，那麼這樣的窘況便可能在對方心中扣很多的分數，這對於想要繼續長期的交往來說，等於是設下了很大的阻礙。

張淯社長：非常感謝兩位老師詳細為我們介紹「桃花」這個主題，也告訴我們許多民俗上的正確知識與觀念，在此也祝各位讀者都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！

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