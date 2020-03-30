清明掃墓禁忌看這裡！命理大師教你化解關鍵

【文．社長 張淯】

元宵之後到清明之間是民間傳統上祭祖與掃墓的主要時間，許多家族會在這段期間相約一起前往祖墳掃墓，並在掃完墓以後聚會或聚餐，互相交換彼此的訊息，增進家族之間的情感。然而你知道在民俗上，掃墓有許多必須注意的禁忌嗎？

本次《獨家報導》「社長聊天室」就要專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師從傳統民俗與科學的觀點，來跟我們談談「掃墓注意事項」與「禁忌」！

謝沅瑾老師經常親自進行龍脈堪輿，功力十分深厚。

張淯社長：

我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。台灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位老師：「掃墓」的由來是什麼？「掃墓注意事項與禁忌」又有哪些？

謝沅瑾老師：

祖墳對中國人來說是非常重要的，原因主要有二，其一是中國人是個飲水思源、慎終追遠的民族，除了家中會設置神桌供奉祖先，對於安放祖先的祖墳自然也是非常重視。民間相信唯有維持良好的祖墳狀況，家族的祖先才能真正的「入土為安」。

謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受國內外各大電視與平面媒體採訪（照片為壹電視新聞採訪）。

另一個原因是傳統中國人深信祖墳的風水好壞，會一定程度的影響當代家族與後代子孫的興衰。在風水經典《葬書》裡就曾提到：「蓋生者氣之聚，凝結者成骨，死而獨留，故葬者反氣入骨，以蔭所生之法也。」用白話的說法來講的話，就是「將先人的骨骸埋葬在氣場所在的地方，便能透過生氣的感應，進而提 升後代子孫的運勢」。

因此民間大多會盡可能尋找好的風水龍脈安放祖墳，並且盡可能符合各種規範以外，日常定期的維護、清潔自然也不會疏忽，為的就是避免不佳的祖墳風水影響家運。

于千祐老師：

這邊講一下「掃墓」的由來。相傳秦末劉邦和項羽爭天下，在張良、蕭何以及眾多文武將的輔佐下，劉邦終於取得最後勝利，項羽兵敗後自認愧對江東父老，自刎於烏江邊。

劉邦光榮返鄉，想要到祖墳祭拜，沒想到家鄉因為長年戰爭的關係，青壯年男性都去當兵了，墳地無人維護，不僅長滿雜草，甚至有墓碑傾倒、破裂，景象甚為淒涼。

劉邦親自尋找父母的墳墓，眾官兵當然也滿山的找，卻還是毫無收穫。劉邦非常難過，恰巧此時吹起一陣風，劉邦靈機一動，便拿出一張紙，將之撕成碎片，一邊乘風將紙屑灑出，一邊向天禱告，希望爹娘在天之靈，能用這些紙屑指點孩兒爹娘所在。

果然紙屑就像被一條線牽著似的，落到了一座墳上，果然就是劉邦的祖墳。劉邦馬上重新整修父母親的墓，並於每年清明節都前往祭拜，相傳這就是清明掃墓的由來。

張淯社長：

那請問兩位老師，民俗上來說，掃墓的時候有什麼應該注意的順序或事項？

謝沅瑾老師：

這邊整理「掃墓八大順序」，讓讀者朋友可以有個參考，但一般來說，各地的習俗與作法不盡相同，讀者朋友們若有不明瞭的部分，或是跟家族其他成員的作法、見解不盡相同時，盡可能還是先請教家族中有經驗的親友以取得共識。

1、請神：祖先若是放在墓地，應優先請后土，也就是土地公。而若是放在靈骨塔，則應先請該塔最大的主神，例如地藏王菩薩。

2、請祖：墓地應推派一人，恭請歷代祖先。靈骨塔推派一人，報上祭祀祖先姓名、樓層、編號。

3、清香爐、鬆香土：一年祭祀一次的香爐，香土經過風吹日曬雨淋，很容易硬化。若硬的像石頭導致插不上去時，一定要注意，千萬不可以因為插不下去，而拔起來再插一次。這是民俗上的大忌諱，千萬不要犯！所以為了避免這狀況發生，應記得要先處理，讓香土鬆軟後再插香。

4、上香：不論墓地或靈骨塔，均建議推派一人將所有香收後，底部放平一齊插放。千萬不要自私，因為家族掃墓時最忌諱因為爭輩份大小「搶頭香」，導致可能產生家族不合。

5、檢查墓地：墓地、墓龜、后土、金爐、明堂……等等有沒有裂開或崩塌。如果有，則可能會出現與損壞方式相對應的影響，需盡快處理。靈骨塔同樣需要看牌位、骨頭或骨灰罐有沒有破裂、移位，如果有同樣會影響家運，需盡快處理。

6、祭祀時間：無論墓地或靈骨塔，祭祀祖先應優先在中午12點前，最晚不要過下午5點。

7、供品擺設：無論墓地或靈骨塔，祭拜、上香完至少等15分鐘以後才可以退座並收起。就像請人家吃飯，如果沒吃幾分鐘就開始趕客人，客人會覺得很沒禮貌，更別說是自家的祖先。

8、燒金紙：如果是家族墓地，家族成員應請土地公作主，並圍繞金爐燒。而若是靈骨塔，則應請其供奉最大的神例如，如地藏王菩薩做主，並在「金袋」上註明「祖先姓名」與供奉子孫。

有些倉促埋放的棺材，一遇到土石沖刷就整個顯露出來，對家運十分不好。

張淯社長：

那請問兩位老師，民俗上來說，掃墓的時候有什麼應該注意的禁忌？

墓碑上方破裂，家族中就容易有頭部方面的問題。

于千祐老師：

這邊為大家整理出「掃墓八大禁忌」，希望對讀者能有所幫助。

1、孕婦盡量避免參加

靈學上來說是怕胎兒受到外靈影響、入侵。科學上來說孕婦辛勞、碰撞易動到胎氣。如無人可替代，建議用紅線圍住肚子一圈，保護胎兒。

2、嬰兒盡量避免參加

怕嬰兒回家後容易出現哭鬧、高燒、夜哭。靈學上嬰兒元神尚弱怕受影響驚嚇。科學上來說掃墓環境的高低溫、吵雜聲、氣味、細菌容易對嬰兒健康產生影響。民俗上可在嬰幼兒包巾、衣領上縫上紅色卍字，保護嬰兒。

3、六歲以下小孩避免參加

靈學上來說六歲以下小孩較容易看見異象，導致驚恐、夜夢。科學上來說幼兒對墓地環境易生驚恐、畏懼。民俗上幼兒的行為、言語、動作不懂收斂，怕無意間得罪好兄弟。

4、勿隨地大小便

民俗上如急需請說：抱歉，請借過，並且要絕對注意避開墳墓本體，並做適當掩埋處理。

5、勿言行不禮貌或挑釁

避免對墳墓上的資訊或照片評論，更不能說出類似好帥、好漂亮、好年輕、好可惜，這些都是禁忌，民俗上容易被跟、被纏、中邪。另外忌穿色彩鮮豔的衣褲，尤其是褲子。

6、風水上忌尅應，少說口頭禪

避免說：危險、緊走、快逃、夭壽，民俗上有許多尅應故事，通常容易靈驗、成真。

7、掃墓忌諱叫「全名」

民俗上指名道姓叫全名，被叫者容易被跟。改叫小名、偏名、乳名、藝名都可以。

8、勿踩墓龜、金爐、墓碑或土堆、石塊、磚塊

不管自家或別人家的祖墳，都是非常不禮貌的行為，甚至還有故意破壞，是非常要不得的。有些土堆雖然沒有碑，但可能是無名墓或是年代已久的老墳，另外古代有些人因為貧窮，所以會使用磚塊，石塊代替墓碑，因此要盡量避開。

墓碑敲掉通常代表已經遷葬，但還是要多加小心避免刻意踩踏。

張淯社長：

非常感謝兩位老師詳細為我們介紹「掃墓」這個主題，也告訴我們許多民俗上的正確知識與觀念，在此也祝各位讀者都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！