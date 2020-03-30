快訊

日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

英雄義舉或錯誤犧牲？ 英國「烈士村」的瘟疫啟示錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明掃墓禁忌看這裡！命理大師教你化解關鍵

聯合新聞網 / 獨家報導
祖先若是放在墓地，應優先請后土，也就是土地公。
祖先若是放在墓地，應優先請后土，也就是土地公。

【文．社長 張淯】

元宵之後到清明之間是民間傳統上祭祖與掃墓的主要時間，許多家族會在這段期間相約一起前往祖墳掃墓，並在掃完墓以後聚會或聚餐，互相交換彼此的訊息，增進家族之間的情感。然而你知道在民俗上，掃墓有許多必須注意的禁忌嗎？

本次《獨家報導》「社長聊天室」就要專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師從傳統民俗與科學的觀點，來跟我們談談「掃墓注意事項」與「禁忌」！

謝沅瑾老師經常親自進行龍脈堪輿，功力十分深厚。
謝沅瑾老師經常親自進行龍脈堪輿，功力十分深厚。

張淯社長：

我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。台灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位老師：「掃墓」的由來是什麼？「掃墓注意事項與禁忌」又有哪些？

謝沅瑾老師：

祖墳對中國人來說是非常重要的，原因主要有二，其一是中國人是個飲水思源、慎終追遠的民族，除了家中會設置神桌供奉祖先，對於安放祖先的祖墳自然也是非常重視。民間相信唯有維持良好的祖墳狀況，家族的祖先才能真正的「入土為安」。

謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受國內外各大電視與平面媒體採訪（照片為壹電視新聞採訪）。
謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受國內外各大電視與平面媒體採訪（照片為壹電視新聞採訪）。

另一個原因是傳統中國人深信祖墳的風水好壞，會一定程度的影響當代家族與後代子孫的興衰。在風水經典《葬書》裡就曾提到：「蓋生者氣之聚，凝結者成骨，死而獨留，故葬者反氣入骨，以蔭所生之法也。」用白話的說法來講的話，就是「將先人的骨骸埋葬在氣場所在的地方，便能透過生氣的感應，進而提 升後代子孫的運勢」。

因此民間大多會盡可能尋找好的風水龍脈安放祖墳，並且盡可能符合各種規範以外，日常定期的維護、清潔自然也不會疏忽，為的就是避免不佳的祖墳風水影響家運。

于千祐老師：

這邊講一下「掃墓」的由來。相傳秦末劉邦和項羽爭天下，在張良、蕭何以及眾多文武將的輔佐下，劉邦終於取得最後勝利，項羽兵敗後自認愧對江東父老，自刎於烏江邊。

劉邦光榮返鄉，想要到祖墳祭拜，沒想到家鄉因為長年戰爭的關係，青壯年男性都去當兵了，墳地無人維護，不僅長滿雜草，甚至有墓碑傾倒、破裂，景象甚為淒涼。

劉邦親自尋找父母的墳墓，眾官兵當然也滿山的找，卻還是毫無收穫。劉邦非常難過，恰巧此時吹起一陣風，劉邦靈機一動，便拿出一張紙，將之撕成碎片，一邊乘風將紙屑灑出，一邊向天禱告，希望爹娘在天之靈，能用這些紙屑指點孩兒爹娘所在。

果然紙屑就像被一條線牽著似的，落到了一座墳上，果然就是劉邦的祖墳。劉邦馬上重新整修父母親的墓，並於每年清明節都前往祭拜，相傳這就是清明掃墓的由來。

張淯社長：

那請問兩位老師，民俗上來說，掃墓的時候有什麼應該注意的順序或事項？

謝沅瑾老師：

這邊整理「掃墓八大順序」，讓讀者朋友可以有個參考，但一般來說，各地的習俗與作法不盡相同，讀者朋友們若有不明瞭的部分，或是跟家族其他成員的作法、見解不盡相同時，盡可能還是先請教家族中有經驗的親友以取得共識。

1、請神：祖先若是放在墓地，應優先請后土，也就是土地公。而若是放在靈骨塔，則應先請該塔最大的主神，例如地藏王菩薩。

2、請祖：墓地應推派一人，恭請歷代祖先。靈骨塔推派一人，報上祭祀祖先姓名、樓層、編號。

3、清香爐、鬆香土：一年祭祀一次的香爐，香土經過風吹日曬雨淋，很容易硬化。若硬的像石頭導致插不上去時，一定要注意，千萬不可以因為插不下去，而拔起來再插一次。這是民俗上的大忌諱，千萬不要犯！所以為了避免這狀況發生，應記得要先處理，讓香土鬆軟後再插香。

4、上香：不論墓地或靈骨塔，均建議推派一人將所有香收後，底部放平一齊插放。千萬不要自私，因為家族掃墓時最忌諱因為爭輩份大小「搶頭香」，導致可能產生家族不合。

5、檢查墓地：墓地、墓龜、后土、金爐、明堂……等等有沒有裂開或崩塌。如果有，則可能會出現與損壞方式相對應的影響，需盡快處理。靈骨塔同樣需要看牌位、骨頭或骨灰罐有沒有破裂、移位，如果有同樣會影響家運，需盡快處理。

6、祭祀時間：無論墓地或靈骨塔，祭祀祖先應優先在中午12點前，最晚不要過下午5點。

7、供品擺設：無論墓地或靈骨塔，祭拜、上香完至少等15分鐘以後才可以退座並收起。就像請人家吃飯，如果沒吃幾分鐘就開始趕客人，客人會覺得很沒禮貌，更別說是自家的祖先。

8、燒金紙：如果是家族墓地，家族成員應請土地公作主，並圍繞金爐燒。而若是靈骨塔，則應請其供奉最大的神例如，如地藏王菩薩做主，並在「金袋」上註明「祖先姓名」與供奉子孫。

有些倉促埋放的棺材，一遇到土石沖刷就整個顯露出來，對家運十分不好。
有些倉促埋放的棺材，一遇到土石沖刷就整個顯露出來，對家運十分不好。

張淯社長：

那請問兩位老師，民俗上來說，掃墓的時候有什麼應該注意的禁忌？

墓碑上方破裂，家族中就容易有頭部方面的問題。
墓碑上方破裂，家族中就容易有頭部方面的問題。

于千祐老師：

這邊為大家整理出「掃墓八大禁忌」，希望對讀者能有所幫助。

1、孕婦盡量避免參加

靈學上來說是怕胎兒受到外靈影響、入侵。科學上來說孕婦辛勞、碰撞易動到胎氣。如無人可替代，建議用紅線圍住肚子一圈，保護胎兒。

2、嬰兒盡量避免參加

怕嬰兒回家後容易出現哭鬧、高燒、夜哭。靈學上嬰兒元神尚弱怕受影響驚嚇。科學上來說掃墓環境的高低溫、吵雜聲、氣味、細菌容易對嬰兒健康產生影響。民俗上可在嬰幼兒包巾、衣領上縫上紅色卍字，保護嬰兒。

3、六歲以下小孩避免參加

靈學上來說六歲以下小孩較容易看見異象，導致驚恐、夜夢。科學上來說幼兒對墓地環境易生驚恐、畏懼。民俗上幼兒的行為、言語、動作不懂收斂，怕無意間得罪好兄弟。

4、勿隨地大小便

民俗上如急需請說：抱歉，請借過，並且要絕對注意避開墳墓本體，並做適當掩埋處理。

5、勿言行不禮貌或挑釁

避免對墳墓上的資訊或照片評論，更不能說出類似好帥、好漂亮、好年輕、好可惜，這些都是禁忌，民俗上容易被跟、被纏、中邪。另外忌穿色彩鮮豔的衣褲，尤其是褲子。

6、風水上忌尅應，少說口頭禪

避免說：危險、緊走、快逃、夭壽，民俗上有許多尅應故事，通常容易靈驗、成真。

7、掃墓忌諱叫「全名」

民俗上指名道姓叫全名，被叫者容易被跟。改叫小名、偏名、乳名、藝名都可以。

8、勿踩墓龜、金爐、墓碑或土堆、石塊、磚塊

不管自家或別人家的祖墳，都是非常不禮貌的行為，甚至還有故意破壞，是非常要不得的。有些土堆雖然沒有碑，但可能是無名墓或是年代已久的老墳，另外古代有些人因為貧窮，所以會使用磚塊，石塊代替墓碑，因此要盡量避開。

墓碑敲掉通常代表已經遷葬，但還是要多加小心避免刻意踩踏。
墓碑敲掉通常代表已經遷葬，但還是要多加小心避免刻意踩踏。

張淯社長：

非常感謝兩位老師詳細為我們介紹「掃墓」這個主題，也告訴我們許多民俗上的正確知識與觀念，在此也祝各位讀者都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！

《獨家報導》第1213期 那些年我們一起追的35個秘密
《獨家報導》第1213期 那些年我們一起追的35個秘密

相關新聞

清明掃墓禁忌看這裡！命理大師教你化解關鍵

元宵之後到清明之間是民間傳統上祭祖與掃墓的主要時間，許多家族會在這段期間相約一起前往祖墳掃墓，並在掃完墓以後聚會或聚餐，互相交換彼此的訊息，增進家族之間的情感。然而你知道在民俗上，掃墓有許多必須注意的禁忌嗎？

2019亞洲風雲人物獎 謝沅瑾國際爭光獲殊榮

在馬來西皇家評審團的見證下，2019年第9屆「亞洲風雲人物大獎」在馬來西亞吉隆坡的全球頂級奢華五星級萬豪酒店舉辦頒獎典禮，馬來西亞史上唯一的一位華裔皇子殿下登姑穆哈默惍鐿颯親自頒獎給享譽全球國際的風水命理界教父謝沅瑾老師「2019亞洲風雲人物『傑出環境理論風雲人物獎』」。

新冠肺炎絕對不像流感！許書華醫師曝防疫關鍵

最近席捲各大媒體頭條的就是新冠肺炎，人們驚恐的狀態已經到了人人自危的地步，不僅武漢成了空城，就連台灣的鬧區、景區，人潮也少了許多，台灣最美麗的風景不再是人，而是口罩工廠大排長龍的搶購人潮。

驚嚇到第一次被求婚 知名喉糖促成好姻緣

PPT的網友分享第一次被求婚的記實文，充滿驚奇與喜悅！某次一群人閒著沒事跑去夜衝，原PO超級無敵人來瘋，大吼大叫從未停過，一路吵吵鬧鬧到看夜景的地方，原PO上廁所從洗手間出來的時候，學長突然拿了一盒喉糖給她，讓原PO小鹿亂撞、產生心動的感覺。相處過後決定交往，至今已有6年的時間，過程中學長被調去國外工作，成為遠距離戀愛。

妙天溫馨聖誕禮 關愛育幼超暖心

微 涼的12月天，聖誕新年節日的氛圍，已悄悄增添幾分濃度，悟覺妙天禪師親自將耶誕禮物送往桃園樂活育幼院，希望能秉持散播愛心關懷弱勢和普羅大眾的慈悲胸懷，福澤百姓天下稚子的心，期盼能拋磚引玉吸引社會各界，一同加入有意義的社福行列，期盼要給人民有錢過好日子，更是國會政黨聯盟黨主席心心念念要推動體現的信念。

熱門新聞

清明掃墓禁忌看這裡！命理大師教你化解關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。