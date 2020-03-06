2019亞洲風雲人物獎 謝沅瑾國際爭光獲殊榮

【文．石雨鑫】

在馬來西亞皇家評審團的見證下，2019年第9屆「亞洲風雲人物大獎」在馬來西亞吉隆坡的全球頂級奢華五星級萬豪酒店舉辦頒獎典禮，馬來西亞史上唯一的一位華裔皇子殿下登姑穆哈默惍鐿颯親自頒獎給享譽全球國際的風水命理界教父謝沅瑾老師「2019亞洲風雲人物『傑出環境理論風雲人物獎』」。

馬國皇子殿下登姑穆哈默惍鐿颯（中）親頒「2019亞洲風雲人物『傑出環境理論風雲人物獎』」給享譽全球的風水命理界教父謝沅瑾老師（左）和【獨家報導集團】創辦人張淯（右）兩項大獎。

馬國皇子殿下登姑穆哈默惍鐿颯表示，「亞洲風雲人物獎」的得獎者，各個都大有來頭，更是業界的翹楚，包括董事長、企業家、醫師、律師、企業家、藝術家等，全部分別來自世界各地的產、官、學、藝文各界賢達人士，同時擁有有良好的品牌、道德、行為、公平、產品價值和透明度，並由大會評審團，及皇室成員審查獲獎者的資料背景，才能獲得「亞洲風雲人物獎」。

馬來西亞企業影響力總會拿督徐楗輝博士也是總會長及拿汀童微凌強調：「『亞洲風雲人物大獎』，主要表彰在亞洲大中華區備受尊崇和努力貢獻的傑出人物」。

日前在馬來西亞吉隆坡的全球頂級奢華五星級萬豪酒店舉辦第九屆的頒獎典禮，競爭之激烈，更是前所未見，最後終於在萬中選一之下，亞洲地區有25位代表拔得頭籌，獲此最高榮譽的殊榮，值得讚嘆。

最受歡迎！最受信任！

成立於2011年的「Asia Legendary Leader Award」「亞洲風雲人物大獎」，日前舉辦第9屆的頒獎典禮，提名者遍及全亞洲，包括來自馬來西亞、新加坡、中國、香港、越南、印尼、台灣的產、官、學、藝文等各界賢達人士。亞洲風雲人物大獎，表彰大中華地區備受尊崇和努力貢獻的傑出人士，獲獎的風雲人物除了具備傲人成就、正確價值觀和正向影響力之外，也擁有宏觀遠見、勇於打破框架、敢於挑戰與創新以及關心社會的不凡特質，由皇家評審團的「Yang Di Mulia Muhammad Kin Eezaz Bin」惍鐿颯皇子殿下親頒，謝沅瑾老師榮獲本屆「亞洲傑出環境理論風雲人物獎」，實至名歸，更是台灣之光。

特別值得一提的是，從楊桃樹下撞見女鬼、在醫院靈魂出竅開始，「風水命理界教父」謝沅瑾，是第一位把專業風水透過電視節目傳遞到世界各地的專業風水老師，精通堪輿風水、姓名學與八字。從小跟著父母親傳承中華文化，謝沅瑾老師最大的心願就是做好保存中華文化的傳承者的工作，把正確知識跟正能量傳遞到全世界各地。一襲白色唐裝樹立特有的形象，以傳統民俗的觀點、平易近人的態度、深入淺出的言語，觸角遍及命理、綜藝、談話等多種類型節目。

然而，目前網路平台充斥各種算命軟體，命理師也紛紛各出奇招，命理行業相當競爭，人人都可以是「大師」。謝沅瑾從1978年開始學習命理五術風水，無論古籍、通書或現今風水刊物，始終覺得博大精深，浩瀚無底，進而接觸日本、韓國……等命理五術刊物，更覺得深淺不一，各有所述。謝沅瑾每本風水、運勢書籍都不假他人之手，為了其中的風水景觀照，跑遍深山幽巷，四處探勘、查訪，他認為風水對了，自然可以事半功倍，希望將信念傳達給需要的人。

舉凡宋朝的名臣、文學家范仲淹在蘇州做官時，曾買下南園一塊宅地，準備造屋居住，風水先生一看，說道：「此乃寶地，在此興建住宅家中定會公卿輩出。」范仲淹笑說：「與其獨占寶地，不如讓出辦學豈不出更多的公卿將相之才？」於是他創設學府，尋訪名師講學，一時盛況空前，各地紛紛仿效，故有「蘇學天下為第一」之譽。民間有流傳一說富不過三代。但是范氏家族福到八代，到民國時期還赫赫有名，皆因風水得利。

當年馬英九總統(左)親自頒發中華民國一百年全國模範勞工給謝沅瑾（右）老師。

命運能不能改變？謝老師笑說：「不一定，就像我要給你一杯水，但你連杯子都沒有，要如何改變？」但他也說，做善事的確能改變未來因果，更說人要說好話、做好事，才能得到相同福報。

兩岸歷史人物、已故前海基會董事長江丙坤（左），當年也向謝沅瑾（右）老師請益。

要如何改變命運？俗云：「一命、二運、三風水、四讀書、五積德」。香港十大風水師之一陳朗，能把眼前人的命運，過去和未來一一細訴，預測命中率精確得令人震驚。香港很多富豪、明星都接受過陳朗的指導，陳朗在李嘉誠30歲時預言將成為香港首富，陳朗也告誡這些富豪、名人，「我為什麼要幫助你們？是因為你們可以幫助更多的人。」「其實你們這些有錢人，不是一生修來的福，都是多生累世行善積德，孝親尊師，普濟眾生，才能有現在這些福（財富地位）」。

風水命理教父謝沅瑾（右）與素有「公道伯」之稱的前立法院長王金平（左）交情匪淺。

特殊榮譽

2018年

雙料鍍金！謝沅瑾老師榮獲「中華道家易經堪輿卓越貢獻成就獎」和「中華易經十大名師」雙料獎項，主要表彰他在傳承道家文化的付出與努力。謝沅瑾家學淵源師承中華堪輿道派、中華堪星道派第16代掌門宗師謝鼎盛，中華易經道派第16代掌門宗師劉月梅，自六歲起隨父母研習易經、風水、堪輿、命理、五術……14歲時更承多位老師指導，1994年開始長期接受台灣及國際各大電視台、新聞、媒體，採訪、錄影直至今日。

2003年起，謝沅瑾開立全世界第一個收視率超過的純「風水」節目（台灣妙妙妙），影響遍及台、新、馬、美、印等國，2010年更在澳門「澳亞衛視」開創第一個兩岸四地看的見的專業風水節目。謝沅瑾老師以科學的角度，分析、分享，弘揚傳統文化，多年來也出版數10幾本道家文化相關的著作，傳遞道家文化可說是不遺餘力。

謝沅瑾的父母常對他說：「道法可以經由感染洗滌心靈，透過學習而提升道的境界。」謝沅瑾認為，稻穗越成熟，頭就垂的越低，因此他在舉手投足之間，總是以純淨的心靈，感染每一個人，可見「道」修得越高，就越超凡入聖。

謝沅瑾不以「風水世家」為傲，而是秉持「活到老、學到老」的精神，從學習到教學、授課，從台灣到世界各地，不論年紀大小，把中華文化的種子，散播到每一個人的心中。

風水命理教父謝沅瑾（左）與藝人方季惟（右）當年是同班同學，交情深厚同台敘舊。

五術，古老的生命科學儀軌

自1994年開始，謝沅瑾長期參與各大電視台採訪錄影，在各大命理、靈異節目，包含《風水！有關係》、《逃跑吧好兄弟》談風水命理，到2003年受邀中天《台灣妙妙妙》風水錄影長達兩年，其間「風水命理界教父」之名不脛而走，用科學角度分析解釋，開創專業風水命理解析先例，深得好評，其收視率之高，首播加上重播長達六年之久。

謝沅瑾（左）受邀前往JET綜合台「新聞挖挖哇」節目受訪，與名主持人鄭弘儀（右）合影。

在農民曆上，謝沅瑾老師將古人的生活智慧結合科學的理論，整理出最貼近現代生活，並以深入淺出的方式、最容易閱讀的文字，親自批算每日宜忌沖煞、財喜貴方與時程吉凶；從金錢、事業、桃花、健康等方面解析各年齡各生肖的流年流月以及運勢。謝沅瑾老師認為風水民俗最重要的就是要研究、實驗、分析找出每一個方法的源由、出處，並加以運用測試其功效。

藝人庹宗康（右）和風水命理教父謝沅瑾（左）交情頗深。

風水是中國古代的環境科學和生態科學，思想來源於我國現存的古代最早的思想哲學著作《周易》。周易認為構成宇宙萬物的兩大要素為陰和陽，並以陰陽來闡明宇宙萬物一切變化現象的屬性，推崇陰陽和諧，強調天地生生不息的變化。風水的最高追求就是天人和一的境界。中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾，謝沅瑾從小跟著父母學習研究風水，一直期望有朝一日能和心目中的神—「諸葛孔明」一般有著神奇的五術素養，幫助改變需要被幫助的人。

風水大師謝沅瑾（左）與知名製作人梁赫群（右）合作許多節目。

謝沅瑾以一身經典唐裝，出現在各大媒體。事實上，謝沅瑾從小跟著父母學習風水、易經命理，在13歲那年，跟在同一座山上運動的叔叔伯伯們，接觸學習各種不同的命理五術，連續接受17名師父的指導；踏進這行業的起源，是那年在楊桃樹下看見女鬼開始，也印證了謝老師所說的，「命運的大方向在出生就決定好，自己能改變的有限，全看你有沒有足夠的福份。」

風水命理教父謝沅瑾（左）與「保庇天后」王彩樺（右）有深厚情誼。

問及謝沅瑾有無算出自己「大限」？他笑而不答，認為有些事情真的是「天機不可洩露」。談起此事，謝沅瑾透露，他的親舅舅也來找他算過此事，沒想到在大限到的前幾年，舅舅安排好家中所需後，便開始成天喝酒，讓舅媽相當不諒解，最終舅舅的確在某年夏天過世，舅媽也跟謝沅瑾母親表達對此事的不滿，認為是謝沅瑾算出自己老公的年限，才讓老公變這樣。

風水大師謝沅瑾（右）上知名主持人張小燕（左）的節目，暢談命理的奧義。

那時謝沅瑾才懂得，原來算命對某些人來說，並非防範未然，而是會對當事人造成截然不同的影響。謝沅瑾也從那時開始，拒絕算每個人的大限到何時，除了特殊案例，需要對方把握時間與家人相處，不然寧可不賺這個錢。

風水命理界教父謝沅瑾（右）與本土天王吳宗憲（左）長期在節目上合作，而成為莫逆之交。

人生轉淚點，尋鬼奇緣

謝沅瑾提到，小學時住在圓山山頂，每天與妹妹都需要經過墳場才能到達學校，或許是當時年紀還太小，不懂得害怕「鬼」，即便經過墓碑，兄妹倆也不怎麼畏懼。大約在民國50幾年發生了「福山撞機」，飛機撞毀在離家不遠處，引發兩兄妹尋鬼的契機。

謝沅瑾（右二）與許多藝人都交情很好，如郭子乾（左一）、陳為民（左二）及許效舜（右）。

聽聞有一名女生懷胎自縊，骨灰罈被放置在某棵楊桃樹下，在某天正中午，謝沅瑾與妹妹下課後跑到家中附近「尋鬼」。兄妹倆決心一探究竟，明明5分鐘的路程，兩人卻走了1個小時都走不到，所以乾脆放棄。看著滿山的楊桃樹，便想摘楊桃吃，謝沅瑾爬到樹上，恰巧被一顆楊桃打到頭，他往下找那顆掉下來的楊桃，卻看到了傳說中的骨灰罈，打開骨灰罈後，忽然覺得背後有人在監視著，猛然回頭，卻發現一個人影都沒有，但隱約炙熱的眼光依舊存在。

風水命理界教父謝沅瑾（右）與麻辣主持人利菁（左）以科學觀點命理知識。

察覺不對勁後，謝沅瑾抓著妹妹急忙跑回家，卻感覺後面有人在追著他們，兩人嚇得不知所措。沒想到當晚妹妹就發了高燒，最後是喝符水才化解危機。在半年後，謝沅瑾發現有一名女子在他睡覺時，常坐到他身上，導致連日來都睡不好，要求媽媽帶他去醫院檢查，才發現是腎臟破裂，緊急住院。那天晚上，是謝沅瑾第一次靈魂出竅，他的靈魂穿梭於各個門診，還下樓去逛街。謝沅瑾透露：「靈魂的腳，不會著地，就是飄在半空中。」講起來十分玄奇。

當年S.H.E三人利用工作空檔去龍山寺拜月老，在命理老師謝沅瑾（右二）指導下拜過一遍又一遍。

謝沅瑾表示，當時出院後，傷口一直無法癒合，最後求助宮廟，乩童馬上說出他與妹妹去尋鬼的事，還說：「那個女人在門外等你。」嚇得謝媽媽一身冷汗。乩童透露，謝沅瑾以後會是很有名的命理老師，那名女子是想借助他的力量，幫自己超渡，並不是真的想害他。謝沅瑾聽完點點頭，表示願意幫女子超渡，腎臟的傷口也就不藥而癒，連醫師都嘖嘖稱奇。

謝風水大師謝沅瑾（中）與主持人歐漢聲（左）、坤達（右）因節目而結緣，對命理有更深一層的認識。

擺攤生涯

雖然被算出會成為知名算命師，但謝沅瑾脫離求學階段後的第一份工作是書店業務、晚上兼差擺攤。擺攤獲利超過書店業務數倍，謝沅瑾仍飲水思源，謹記老闆的栽培，一直做到公司關門。之後謝沅瑾的擺攤事業越做越大，還租下店面，以看手相算命。因算得太準，吸引許多人慕名而來，名片也在因緣際會下，流到父母手中，引發他與父母的第一個抗爭。謝沅瑾身為長子，有其必要照顧一家老小，所以非常努力掙錢，一分一秒絲毫不懈怠。縱然擺攤、算命都不被父母所理解，謝沅瑾仍堅持自己的路，直至1993年成立命理工作室，父母親終於才了解謝沅瑾的決心。

風水結合了自然與文化兩個層面，以追求人與自然間的一種和諧與平衡。「風生水起好運來」，風水不僅促進人類與自然間相互瞭解與依賴，已深深融入華人生活的許多層面，特別是在穩定農業文化以及永續發展上，有著深遠的貢獻。風水所涵蓋的民俗智慧或許至今尚不能以科學方式完全解析，但亦不能將之歸為全然的神怪迷信。

大智慧，厚德載福

認識謝沅瑾老師的人都知道，謝老師一向是為了自己的理想而努力，而不為自己的利益而打拼。從14歲學習風水開始，鑽研大半生，解開五術神祕的奧理，並公開所學的風水秘技。有人問他：「難道你不怕別人都學會嗎？」謝沅瑾老師說：「風水命理之奧義，相信是你我永遠都學不完的。」「就算我所說的都被學會了，能夠幫助更多需要幫助的人，不也是一種成就感嗎？」

謝沅瑾的父母常對他說：「道法可以經由感染洗滌心靈，透過學習而提升道的境界。」謝沅瑾認為，稻穗越成熟，頭就垂的越低，因此他在舉手投足之間，總是以純淨的心靈，感染每一個人，可見「道」修得越高，就越超凡入聖。

謝沅瑾不以「風水世家」為傲，而是秉持「活到老、學到老」的精神，從學習到教學、授課，從台灣到世界各地，不論年紀大小，把中華文化的種子，散播到每一個人的心中。自小便接觸道家文化的謝沅瑾，最大的目標就是讓每個有中國人的地方都能有敦厚的道家文化作為生活後盾，幾10年來一步一腳印辛苦付出。

道家文化是華人最普及也最深入人心的力量之一，長久以來都是台灣人民生活中重要的精神支柱。然而，歷經千年傳承，人們大多認為焚香祭祀、卜卦算命，就是所謂的道家文化，反而忘了道家文化真正的核心價值。其實道家文化包含易經、道學、堪輿、五術等面向，其中不僅有非常專業的先人智慧，還有更多與時俱進、在生活和職場上充分活用的觀念。

藝人蕭敬騰（左）十分重視風水，時常會跟風水命理教父謝沅瑾（右）請益。

這股潛藏在華人血脈之中的文化力量，若因科技與網路的發展而受到冷落，就太可惜了，因此擔任中華星相易理堪輿師協進會理事長張淯特別強調：「道之運用，除了修道、修身之外，更重要的是能讓人看清環境、審度時勢。」

道家文化扣緊「人」的生命實踐意涵，重視多元和諧精神，可以提供當代良性的價值典範，作為淨化洗滌人心和體認良善循環的依據。在各界期盼喚醒這優良文化的同時，需傳承至下一代，落實在每個人生命之中。

近年來，天災人禍頻仍，許多人時運不濟，都期待有方法可以改變命運。有人走錯路，想用些手段、權勢或現代知識技術來賺錢，那是因為他們不知道這些都只是緣，真正的還是自己要有因，多多行善積德、孝親尊師、普濟眾生才行，如果沒有因，是不會有好運好福氣的。要成功，自己有種因（福德），成功是早晚的事，福種的厚，緣自然就來的快。影響一個人的命運有諸多因素，只要願意改變，生命就能有新契機。

《獨家報導》第1211期 讚嘆他的非凡成就！馬來西亞史上第一位華裔皇子殿下 登姑穆哈默惍鐿颯

【謝沅瑾 簡介】

中華堪輿道派第十七代掌門宗師

中華周易道派第十七代掌門宗師

中華道家「易經堪輿」卓越貢獻成就獎

中華易經十大名師

專業環境理論/民俗教科書作者

中台港澳各大電視/新聞/報紙/網路/媒體專訪老師

美國/日本/新加坡⋯⋯等各大國際媒體專訪老師