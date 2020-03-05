武漢肺炎絕對不像流感！許書華醫師曝防疫關鍵

【文．張淯】

最近席捲各大媒體頭條的就是武漢肺炎，人們驚恐的狀態已經到了人人自危的地步，不僅武漢成了空城，就連台灣的鬧區、景區，人潮也少了許多，台灣最美麗的風景不再是人，而是口罩工廠大排長龍的搶購人潮。

面對口罩搶不停，也引發許多的口水戰，究竟誰需要帶口罩，怎樣防疫才是最正確的呢?相信是目前所有民眾最關切的課題。

然而最令民眾困擾的是感冒和武漢肺炎症狀實在太雷同，讓大家傻傻分不清楚，究竟如何確認自己得的是感冒還是武漢肺炎呢？本期《獨家報導》特別邀請到天主教輔仁大學附設醫院家醫科許書華醫生讓讀者了解什麼是武漢肺炎以及如何治療和預防。

張淯 社長：許醫師，武漢肺炎究竟是什麼？跟SARS一樣嗎？

許書華 醫師：武漢肺炎就是「新型冠狀病毒肺炎」，是由一種新型的冠狀病毒所造成的上呼吸道感染進而導致的肺炎併發症，首例在2020年12月8日發生在中國大陸湖北省武漢市，2020年1月7日由中國大陸的專家檢驗出病毒為一種新型的冠狀病毒，2020年2月11日世界衛生組織將此新型病毒正式命名為（COVID-19．2019新型冠狀病毒），由此病毒所造成的肺炎俗稱「武漢肺炎」。

目前已被發現具有傳染人類能力的有７種冠狀病毒，其中４種被視作嚴重性較低的感冒病毒，患者會出現輕微感冒症狀；另外3種嚴重程度高的包括爆發疫情嚴重的SARS、MERS，以及最新發現的武漢肺炎，這3種都是冠狀病毒，容易從呼吸道向下感染至肺部威脅生命安全，嚴重可能致死，尤其是老人、小孩、有慢性疾病等免疫功能較差者。

張淯社長：請問許醫師武漢肺炎是怎麼傳染的？

許書華醫師；武漢肺炎的主要傳染途徑主要是近距離接觸帶有病毒的飛沫或分泌物，也就是說像咳嗽、打噴嚏等所會波及到的像電梯按鈕、手扶梯把手、握手等都有可能附著病毒，若再接觸到口鼻眼睛結膜就有可能感染。另外，也會透過糞便感染，雖然透過此方式感染機會不多，但還是要多加留意，特別是公廁如廁的衛生習慣。

張淯社長：許醫師，請問究竟武漢肺炎和感冒如何區分呢？

許書華醫師：武漢肺炎的症狀很難與感冒及流感區分，現在要辨別就得靠「旅遊史」及「接觸史」來判斷。以1月30日台灣出現的第9起確診病例來說，確診個案遭從武漢返台的丈夫感染，但由於丈夫先前症狀不明顯，第一時間僅被診為一般感冒，直到第9起個案確診後，才確認丈夫當時也染上武漢肺炎。所以現在要辨別要靠「旅遊史」及「接觸史」來判斷。

張淯社長：許醫師，請問究竟武漢肺炎、感冒和流感分別會有什麼症狀呢?

許書華醫師：目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。有些症狀和流感很像，但流感比較會有肌肉痠痛症狀；而一般的感冒則是會出現數日的打噴嚏或鼻、喉癢，且成人感冒通常不會發燒，所以如有發燒情況，有高機率是染上流感。所以患者去就醫時，務必告知自己是否有中國旅遊史及接觸史，否則將造成更大的防疫漏洞。

張淯社長：請問許醫師究竟武漢肺炎的潛伏期有多久？

許書華醫師：武漢肺炎的潛伏期目前以疾管署所公布的資訊有14天的潛伏期，若有相關接觸並在14天之內出現相關症狀，需要更加提高警覺，其他症狀如同流感包括了咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發高燒、身體疲倦等不適，最近也正處於流感高峰期，所以如果有出現上述這些症狀千萬不能輕忽。

張淯社長：許醫師，請問什麼樣的人要特別小心武漢肺炎？

許書華醫師：老人、小孩、慢性疾病等免疫功能較差者都需要特別小心，因為它對身體的威脅會比一般人還要強。除此之外，近日有進出中國者，甚至是進出武漢等地、特殊職業者如台商、醫護人員、有相關接觸史（即接觸前述相關者）、相關群聚等都應特別小心。

張淯社長：許醫師，請問武漢肺炎怎麼樣預防最有效呢? 使用酒精、口罩、勤洗手有用嗎？

許書華醫師：口罩是最簡單且有一定程度防護力的防疫方式，不過不一定非要N95口罩，一般口罩也有一定的防護能力足以阻擋飛沫感染的風險。有的人以為要戴到兩個或以上，其實需要留意的是避免重複使用，一般口罩在一天過後建議確實清洗，並且應確實緊密口鼻、確認密合度，不能只遮嘴巴不遮鼻子或鬆緊帶太鬆，以免降低防護作用。

另外有「外套膜」的病毒，才容易被酒精殺死。又哪些病毒有「外套膜」呢？大部份的病毒都有外套膜，包括新型冠狀病毒，因此酒精消毒是有用的。勤洗手也有利於降低感染病毒的機會，也盡量不要用手摸口眼鼻。

除了戴口罩和洗手，不論是哪一種族群，都應盡量避免出入公共場所，這不只是為了降低自身感染病毒的因應做法，也更是為了降低傳染給年長者、嬰幼童等族群的友善舉動，避免自身可能戴著病毒四處移動、傳播。還有許多老年人喜歡從事的「廣場舞」活動，就算是帶口罩跳舞還是有感染風險，且容易缺氧，建議先不要參加。

張淯社長：許醫師，請問打流感疫苗有辦法防武漢肺炎嗎？

許書華醫師：流感疫苗對於武漢肺炎病毒是起不了作用的，流感是流感病毒所引起的，武漢肺炎是因新型冠狀病毒所起，新型冠狀病毒與流感病毒基因差異大，所以也無法發揮作用。但還是建議民眾可以盡早施打流感疫苗，不只是因為現正處於流感高峰期，施打疫苗可防範流感，另一方面若是真的身體出現了相關症狀，醫護人員也可以更迅速的釐清是否為武漢肺炎病毒或是流感等其他疾病的可能。

張淯社長：許醫師，請問如果察覺或懷疑自己中鏢了該怎麼辦？

許書華醫師：如果當自己察覺有可能得了武漢肺炎，並且也出現了相關症狀，第一時間請撥打1922的免付費電話，之後將會有相關人員提供建議及安排，非不得已的情況下千萬不要自行前往醫院，以避免途中感染、波及到原本健康的路人、醫院診所的其他患者、醫護人員等。而就醫檢查時也應主動告知相關的旅遊史、有無特殊職業、接觸史、有無相關群聚等資訊，以便醫護人員做進一步的安排及可能的相關通報。

張淯社長：請問武漢肺炎痊癒後會再染病嗎？

許書華醫師：從一般的病毒感染的規律來看，已經治癒的新型冠狀病毒感染的肺炎病例，還有可能再次感染的風險，因此治癒患者，更應該加強防護。

張淯社長：請問武漢肺炎重症患者對身體有何危害呢？

許書華醫師：輕症患者應該沒有後遺症，但重症患者可能造成一定程度對肺損害修復的變化，例如肺纖維化，雖然絕大部分都是可以修復，但是少數的極重症患者，可能會在比較長的時間內，留下一點肺纖維化，需要加強後期觀察。

張淯社長:台灣已確診過世的白牌運將1月27日，才出現咳嗽症狀，他的2名確診家人中，有人1月28日就出現發燒、咳嗽症狀，發病日僅相隔一天，是否有其他感染源?潛伏期不是有14天嗎?為何一天就發病呢?

許書華醫師:潛伏期只適用多數個案，但不是100%，偶爾還是會有少數例外。例如接觸到的病毒量很多，就可能比較快發病，畢竟生物有其多樣性，沒有人能保證感染後幾天後就一定會發病，過去也曾出現一例接觸時間僅一天左右就發病的情形。

張淯社長:台灣是否已經出現社區感染？

許書華醫師:凡是在國土以外的地方生病後回國或疾病潛伏期期間回國後發病，感染地點在國外，都屬於境外移入個案；在國境內感染發病屬於本土個案，像是白牌運將沒有旅遊史無疑就是本土個案。

本土個案又可進一步分為醫院內外感染、人口密集機構的群聚感染、家人間的家庭內感染，而其他社區內的則稱之為「社區感染」；社區感染只代表個案在特定地點感染，並不是該社區有很多感染源或已造成大規模傳播。

張淯社長:為何大家這麼恐懼社區感染呢?

許書華醫師:若一個地區裡不論同社區、不同社區都已出現感染個案，就要擔心已經出現大規模流行，這時才會對多人造成威脅，這是目前關注重點，而不是執著運將是否為社區感染個案，大家應該把觀念釐清。

張淯社長:為如果真的發社區感染，我們應該如何防範呢?

許書華醫師:這時候大家就必須全面將口罩戴好，不僅防範他人也保護自己，另外需要注意的是口罩穿脫時，都要十分注意不要觸摸到口罩外層。因為口罩外層佈滿了細菌，就算短時間拿下來用餐，也應該用衛生紙小心包覆著，用畢時，記得口罩外層要朝內包覆丟棄，總之要避免接觸到口罩外層。