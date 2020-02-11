聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚嚇到第一次被求婚 知名喉糖促成好姻緣
【文．獨家報導】
近日網友在PTT發文表示，交往6年的遠距離男友，喬裝成快遞員以10罐「京都念慈菴潤喉糖」向原PO求婚，讓她又驚又喜，促成一樁喜事，閃瞎眾人眼睛，PO文下網友紛紛湧入祝福的留言。
PPT的網友分享第一次被求婚的記實文，充滿驚奇與喜悅！某次一群人閒著沒事跑去夜衝，原PO超級無敵人來瘋，大吼大叫從未停過，一路吵吵鬧鬧到看夜景的地方，原PO上廁所從洗手間出來的時候，學長突然拿了一盒喉糖給她，讓原PO小鹿亂撞、產生心動的感覺。相處過後決定交往，至今已有6年的時間，過程中學長被調去國外工作，成為遠距離戀愛。
原PO生日當天，學長依然在國外，原PO覺得被全世界拋棄！突然快遞打來，要原PO簽收包裹，不疑有它的開了門，看到一箱不起眼的包裹與快遞員，打開查收就看到一堆京都念慈菴？快遞回：妳選一個打開看看吧！原PO默默拿起長得不一樣的那盒，打開裡面竟有一顆閃亮亮的鑽戒。快遞脫下口罩，竟然是朝思暮想的學長。直接緊緊抱著學長大哭特哭，整票親朋好友紛紛出現拿著一堆氣球，學長單膝下跪握著原PO的手說：「雖然妳現在哭得亂七八糟，但我還是覺得妳是全世界最漂亮的女人。嫁給我好嗎？」原PO點了點頭，再也說不出話來，學長便將戒指套上原PO的手指。
此篇文章引起許多網友熱烈討論，更有網友留言建議，婚禮喜糖全用京都庵（京都念慈菴）求贊助，網友紛紛表示羨慕，同時獻上祝福，希望這對新夫妻能夠幸福美滿。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言