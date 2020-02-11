驚嚇到第一次被求婚 知名喉糖促成好姻緣

【文．獨家報導】

近日網友在PTT發文表示，交往6年的遠距離男友，喬裝成快遞員以10罐「京都念慈菴潤喉糖」向原PO求婚，讓她又驚又喜，促成一樁喜事，閃瞎眾人眼睛，PO文下網友紛紛湧入祝福的留言。

PPT的網友分享第一次被求婚的記實文，充滿驚奇與喜悅！某次一群人閒著沒事跑去夜衝，原PO超級無敵人來瘋，大吼大叫從未停過，一路吵吵鬧鬧到看夜景的地方，原PO上廁所從洗手間出來的時候，學長突然拿了一盒喉糖給她，讓原PO小鹿亂撞、產生心動的感覺。相處過後決定交往，至今已有6年的時間，過程中學長被調去國外工作，成為遠距離戀愛。

原PO生日當天，學長依然在國外，原PO覺得被全世界拋棄！突然快遞打來，要原PO簽收包裹，不疑有它的開了門，看到一箱不起眼的包裹與快遞員，打開查收就看到一堆京都念慈菴？快遞回：妳選一個打開看看吧！原PO默默拿起長得不一樣的那盒，打開裡面竟有一顆閃亮亮的鑽戒。快遞脫下口罩，竟然是朝思暮想的學長。直接緊緊抱著學長大哭特哭，整票親朋好友紛紛出現拿著一堆氣球，學長單膝下跪握著原PO的手說：「雖然妳現在哭得亂七八糟，但我還是覺得妳是全世界最漂亮的女人。嫁給我好嗎？」原PO點了點頭，再也說不出話來，學長便將戒指套上原PO的手指。

PTT網友回應，截圖畫面。

此篇文章引起許多網友熱烈討論，更有網友留言建議，婚禮喜糖全用京都庵（京都念慈菴）求贊助，網友紛紛表示羨慕，同時獻上祝福，希望這對新夫妻能夠幸福美滿。