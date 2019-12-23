妙天溫馨聖誕禮 關愛育幼超暖心

【文．獨家報導】

微涼的12月天，聖誕新年節日的氛圍，已悄悄增添幾分濃度，悟覺妙天禪師親自將耶誕禮物送往桃園樂活育幼院，希望能秉持散播愛心關懷弱勢和普羅大眾的慈悲胸懷，福澤百姓天下稚子的心，期盼能拋磚引玉吸引社會各界，一同加入有意義的社福行列，期盼要給人民有錢過好日子，更是國會政黨聯盟黨主席心心念念要推動體現的信念。

涼冷的12月某日，悟覺妙天禪師將聖誕新年的禮物送到失依的幼童手上，展現宗教與政治家的溫情暖意。院童們圍繞在禪師身旁，感受到在艱難的生活裡，增添聖誕新年的快樂與驚喜經驗，更得到滿滿的愛與祝福。 分享 facebook

從小地方開始關懷，在寒冬中送暖，在困境中扶持，讓這互助的氛圍可以感染社會群眾，一起關懷弱勢族群，民主政治能超越黨派顏色與框架，讓失去依靠的弱勢孩童們，得到社會的關心支持，在生活成長過程裡，給予實質的幫助，能與正常的孩童一樣，有自由成長與生活的幸福空間。伸出最溫暖的雙手，助孩童迎向正常的成長道路，幫助他人，就是助己。

聖誕新年的微寒天氣裡，悟覺妙天禪師（右1）的到訪，樂活育幼院吳院長（左1）與院童們感受到溫情暖意，企盼社會各界都能發揮善行義舉，幫助需要扶助的弱勢孩童與族群。 分享 facebook

悟覺妙天禪師將最有溫度的聖誕禮物，數個金色聖誕的圓球裡面，裝入可口甜美的糖果，還有麋鹿、雪人布偶贈送給桃園市樂活育幼院區的幼童及代表們。這些失去依靠的小朋友們更露出，許久未曾再開心驚喜的笑顏，在稚嫩的小臉龐上充滿喜悅，雀躍的將玩偶緊緊地擁在懷裡，更圍繞緊拉著師父的手不放，非常難得可以有宛如親人長輩，可以感受慰藉依靠，可以得到意外的聖誕新年禮物。多位殷殷企盼的稚嫩的孩童眼神裡，有不捨的熱情和純真笑靨，如在冬季開出燦爛的花兒般，充滿幸福與美好，在寒風裡迎向溫潤的陽光，歡快的擺動著。

樂活育幼院吳院長表示，政府對失去依靠的孩童給予極大的保護政策，深怕在學習成長過程中，會受到周遭同儕的議論與歧視，院方依據政府現行法令收留照顧，要讓所有院童有家的溫馨暖度，生活如同正常的家庭裡，彼此照顧扶持。樂活院區就是有家的溫暖與歡笑，每位院童都可以在此得到歸屬感，平平安安、快快樂樂的過好每一天。院長很感謝悟覺妙天禪師的無私大愛，親自前來育幼院贈送禮物，讓孩童有一個充滿聖誕新年的快樂時光。