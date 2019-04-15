向韓國瑜精神看齊 陳良沛 無懼火藥味拼立委

【文．陳曉玫、石雨鑫、羅傳謙】

去年九合一選舉，藍軍大獲全勝，國民黨士氣大振，尤其韓國瑜更被視為藍軍的救世主，如今距立委大選不到一年，煙硝味四起，各個參選人都摩拳擦掌，想要爭取黨內提名，為明年的大選取得入門票。在眾多選區中，高雄鳳山的選情最為緊繃，因為這裡至少有6個人表態參選，而前陸軍官校校長陳良沛也於日前成立競選總部，正式宣布參選。究竟是什麼原因讓陳良沛批上戰袍，親上戰場為民喉舌呢？

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搭韓流熱潮和九合一選舉勝選順風車，2020年高雄市立委選情激烈，國民黨內群雄並起競爭劇烈，紛紛表態有意參選，除了之前國民黨不分區立委陳宜民率先表態參選鳳山區立委，前陸軍官校校長陳良沛於日前在鳳山成立競選聯絡處，同時宣佈角逐鳳山區立委初選。

陳良沛（揮旗者）在經過慎重考慮，2月底正式決定參選鳳山區立委。 分享 facebook

為民服務 念茲在茲

第10屆立法委員選舉大日將在2020年1月11日舉行，而國民黨在3月下旬啟動立委提名。無論已經表態或有意參選的，都蓄勢待發的準備投入這場選舉，以爭取黨內初選的提名。前陸軍官校校長、南台灣文化暨經濟產業聯盟協會理事長陳良沛在經過慎重考慮，2月底正式決定參選鳳山區立委，為高雄鳳山區的民眾服務。

陳良沛（著陸軍軍服者）對婦孺的關心無微不至。 分享 facebook

陳良沛生於高雄長於高雄，對高雄民眾的福祉念茲在茲。他投身軍旅38年時間盡忠職守，把時間與精力奉獻給國家，2010年卸任陸軍官校校長一職，從軍中正式退休。然而，他退而不休，一直念念不忘為大眾做些有意義的事情。一些商界的朋友們紛紛勸他出來做點事情，希望他能站出來建立平台，解決高雄企業與大陸經貿往來的糾紛與摩擦。於是，在大家的熱情邀請下，2012年成立南台灣文化暨經濟產業聯盟協會，以創會理事長身份協助中南部近三百多家小企業解決貿易困難。他說，之所以答應成為協會的領頭羊，是想藉此檢驗自己的軍事統御和嚴謹的制度能否順暢的融合到商業領域。

陳良沛（左2）2008年參訪西點軍校。 分享 facebook

挺身而出 兼善天下

陳良沛兼具軍人和商人的背景，對國防軍事具專業性的判斷和獨到的見解，同時經過這幾年在商場的歷練，對業界的需求與困難也相當瞭解。陳良沛在擔任理事長期間也推動了許多兩岸的互訪與交流，包含與大陸國台辦經濟局、商務部下的海貿會、科技部下的中國生產力中心等單位保持協調與交流、協助對岸的相關單位的人員，每年到台灣南部舉辦經貿推介及交流會，協助兩岸水產業簽署合作協議等，但陳良沛仍覺得民間的力量實在太薄弱了，能夠溝通協調的東西有限，再加上一直有人勸進他投入立委選戰，同時去年年底九合一大選之後，蔡英文所率領的民進黨大敗，這表示民眾已用選票做出了抉擇，他更認為自己該是挺身而出的時候了!他透露，其實上次立委選舉已經有人向國民黨中央推薦他出來參選，但他認為應該把機會讓給年輕一輩，因此婉拒高層愛才之心。

陳良沛（左）與年長支持者握手致意。 分享 facebook

2008年之後兩岸在經濟合作與依賴方面，甚至是未來的發展，都維持良好的關係，但自從2016年政黨輪替以後，兩岸互動緩慢前進，甚至僵化，這都不利經濟發展。許多企業衝擊明顯、深受其害，很多中南部中小企業沒辦法在經濟惡劣環境下生存，只能結束營業。

陳良沛對嬰幼兒很有愛。 分享 facebook

再者，現任政府幾項重大舉措或政策導致民意反彈。一例一休、同婚議題、國防自主等政策都無法貼近民意，自然民心向背，尤其是一例一休草率上路，導致加劇勞資雙方的矛盾性。去年底的九合一選舉就是最佳的檢驗制度，藍綠變天充分反映出政府和民意產生隔閡。陳良沛基於這兩大重要因素，因此決定出來參選明年的立委選舉。

圖為陳良沛（右5）2008年參訪西點軍校。 分享 facebook

參選理由：3個能不能

國民黨在3月下旬啟動立委提名，為何陳良沛在快要截止前才宣佈參選，會不會因此失去先機呢？他說，參選是經過深思熟慮，而且，政府砍軍公教退休金，更加促使他要出來為同仁爭取合理的待遇。他在下決定之前，多次撫心自問，自己可以為民眾做些什麼呢？他綜合出3個能不能：

一、能不能感同身受？

二、能不能切中時弊？

三、能不能捍衛公義？

他認為自己可以，因為自己也是公務員一員。其次，自己是一名軍人，具有軍事專業背景，而且倘若能成功當選，意味著是經過民意檢驗，自然代表了背後一群強大的民意，監督政府與捍衛公義。

亞洲盃青年橄欖球比賽，陳良沛積極支持體育活動發展。 分享 facebook

五大訴求 為民發聲

這次高雄鳳山區立委選舉競爭激烈，憑藉什麼才能獲得黨內和選民的信心，投下神聖一票，脫穎而出呢？陳良沛具前陸軍官校校長、南台灣文化暨經濟產業聯盟協會理事長雙重背景，占有一定的優勢。他發現現在的立委，在國防安全欠缺這方面的專業知識，截至目前為止始終沒有一個是專業軍系出身的立法委員，導致國家安全、國家自主等議題，缺乏專業性，難以判斷何為正確、適合的政策。

陳良沛（左）與年長支持者問好。 分享 facebook

高雄市有陸、海、空三軍官學校，又有陸海空三軍地區醫院，而鳳山是軍事重鎮，也是三軍幹部培養的搖籃。因此，陳良沛希望推動軍事文化觀光，打造高雄新都心，並提出『國防、文化、經濟、觀光、扶弱、』五大方針。積極爭取退休軍公教警消合理待遇、監督政府推動國防自主、拓展鳳山中崙地區，設立醫療生技專區、建設青年創業基地與科技園區，擴大就業等政見。『錢進鳳山』是陳良沛的主要口號，從這點可以看出，他將全力全力配合韓國瑜市長拼經濟的政見。

兄弟齊心，其利斷金。 分享 facebook

地方權力有限 進國會敲醒政府

陳良沛一旦決定參選後，便馬不停蹄地展開拜票行程，傾聽了解基層民眾的需求，日前已經拜訪7位里長、地方社團的負責人等等。他透露之前深入走訪高雄鳳山共同市場，了解攤商的想法與困難。鳳山共同市場自治協會理事長陳墩厚反映，原是臨時搭建的鳳山共同市場，由於遲遲未獲得國防部撥地，搬遷重建計畫因此一直耽擱，陳良沛把相關問題向位高要職的軍中學弟諮詢了解，希望可以解決這個長久的問題。

陳良沛（左）關懷行動不便的年長者。 分享 facebook

由此，他深刻體會到，有些事情涉及中央，地方議員的權力有限，有心無力，所以必須走進國會，利用立委一職為基層民眾尋求方法，謀得福祉。在兩個禮拜的訪查期間，陳良沛更加堅定他的初衷，為民眾服務，扮演這個敲鐘人的角色，敲醒政府。

陳良沛（左）關懷幼童。 分享 facebook

陳良沛他不斷加強自身的資歷，從軍從商，現在又打算大展身手從政。看來，這位擁有政大國際關係與區域戰略碩士學位的前陸軍官校校長，已經準備好披上盔甲為民喉舌，爭取福祉。