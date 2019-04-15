全台獨一無二板雕蠟彩 王建民顛覆蠟筆的想像

【文．羅傳謙】

中年轉業對很多人來說，是一種恐懼更是一個挑戰，但這卻是王建民不得不的選擇!原本在攝影界頗富盛名的王建民，一場風災所有的家當全都泡湯了!心灰意冷之際，拾起地上的蠟筆，隨手畫在木板上，就這樣在中年成了蠟筆藝術家，誰說上帝關了一扇門，不會打開另一扇窗?

王建民立志發揚蠟筆畫。 分享 facebook

剛落幕不久的【藝魚盡緻】蠟筆+紙雕雙藝魚特展，其中的蠟筆藝術家正是有「蠟筆王」美譽的王建民。王建民原是攝影師，但因一場風災經濟困頓，因緣際會下轉換跑道，創造出板雕蠟彩。

行到水窮處，坐看雲起時

2001年一場納莉颱風，許多人因此顛沛流離，而原本以攝影維生的王建民，所有的攝影器材也都毀損，一夕之間頓失人生方向，恰巧隔壁的建材行遷走，留給他一堆木板。失業之餘，他拾起地上孩子的蠟筆和木板，就這麼塗塗畫畫，意外發現蠟筆和木材這兩種媒材十分契合，就這樣無心插柳之下，打開了另一道大門，他說，「上帝關了一扇門， 必會再開另一扇窗。」

龍膽石斑青斑。 分享 facebook

自此之後，王建民就堅持優遊於蠟筆的繪畫世界中，他表示自己本身非美術科班出身，因此邊學邊摸索，揣摩繪畫技巧，因此他嘗試各種的媒材，像是木板、石膏板等等。他強調無論是細膩的木材或是粗糙的石膏板，並沒有所謂優劣或合適與否，只有適不適合主題的呈現。

教學相長 自我突破

一直以來，王建民心心念念想的是發揚蠟筆畫並傳承下去，藉著開班教學，跟學員一起學習、教學相長，藉此提高自己的繪畫技巧。蠟筆繪畫是一門冷門的藝術，他對學員說蠟筆不是筆，要把它當成顏料，因為只有這樣，才有無限的變化與可能，所以平常繪畫，他運用手指頭或手掌直接代替筆，揉、捏、抹、塗的感受蠟筆與畫板之間的感覺。

曾是資深攝影師的王建民，過去的歷練也成了他繪畫的養分，攝影講究光與影，用光影說故事，因此王建民的蠟筆畫光影的呈現更是躍然於紙上。他說，他的蠟筆畫有四大元素：皮、紋、光、影，也能詮釋為色彩、肌理和光影，他認為在這四大元素當中，以紋路肌理最為重要。

湖光晨曦。 分享 facebook

藝術無止境，需要謙虛學習方可一直保持在同一高度，甚至突破自我。王建民認為藝術家必須勇於嘗試，用不同的方式去達到想要的效果，他曾經就用火用油去嘗試不同的效果。他說，藝術家要有自己的風格、不斷嘗試、不畫地自限、突破自我，唯有這樣才可在藝術界占一席之地。

用蠟筆彩繪出臺灣之美

王建民的板雕蠟彩畫作，大部分取材自台灣這片土地，藉畫作推廣台灣之美。以有國寶魚美譽的櫻花鉤吻鮭為靈感的畫作《台灣瑰寶》，可說是這方面的代表作，《台灣瑰寶》把台灣的著名景點融入畫作，101、玉山、鵝鑾鼻燈塔，以及16個縣市具有代表性的建築或地標繪畫在整條魚上面，甚至還在大魚下面畫了一條小魚代表澎湖，把澎湖的天后宮、跨海大橋和玄武岩也放在魚身上面。他說，櫻花鉤吻鮭魚就像是台灣，它游向全世界，讓世界看到福爾摩沙美麗之島。

信義之魚。 分享 facebook

另外最近火紅的高雄市長韓國瑜，他也畫了一幅《狀元及第韓國魚》。王建民笑說虱目魚是高雄特產，因此藉畫作惕勵與期許韓國瑜可以一本初衷，兌現選舉承諾，為漁民拼經濟找出活路。【藝魚盡緻】蠟筆+紙雕雙藝魚特展，主要展覽出王建民累積和魚相關的作品，希望藉此喚起大家對海洋的保護意識。

王建民仔細地為記者講解《台灣瑰寶》的構思由來。 分享 facebook

王建民一直積極開課教學、在海峽兩岸開展覽推廣蠟筆繪畫。他表示，雖然個人力量微薄，但會盡一己之力宣傳創作理念，希望能走得更遠更寬，甚至盼望未來可以實現成立蠟筆科技藝術文創館，館藏包含將以蠟筆延伸出來的各式各樣的相關商品、蠟筆作品、蠟筆畫等等。

即便在困境之下，只要不放棄信念，總有一天絕對會開花結果。王建民利用被丟棄、無用的木板為自己的生命翻轉，成為畫家，也盼台灣如《台灣瑰寶》一樣，游向全世界。