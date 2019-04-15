這些人憋尿要小心！ 盧星華醫師教你避免難以啟齒的痛

【文．社長 張淯】

每逢年節返鄉塞車或打牌、打電動，經常無法立刻如廁，而且一憋就是3~4個小時，憋尿的結果引發許多疾病，其中泌尿道感染就是最常見的一種。

事實上，女性因尿道較短，如果憋尿太久，比男性更容易罹患泌尿道感染！據統計，每兩位女性就有一位罹患泌尿道感染，這都和習慣憋尿或擦屁股方式錯誤等有關。

攝影／王金文 分享 facebook

究竟憋尿太久會產生什麼疾病？有何症狀？為什麼女性憋尿，產生的症狀比男性更嚴重？憋尿引發的泌尿道感染如何治療？如何保護尿道？本刊【看新聞抓住健康】訪問台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華醫師，讓讀者了解憋尿可能造成的問題，以及如何治療和預防。

張淯 社長：

我們知道憋尿太久，身體會出問題。那一般來說，憋尿太久會引發什麼疾病？

盧星華醫師：

憋尿最常見引發的疾病是泌尿道感染，包含急性尿道炎、急性膀胱炎，更嚴重的時候甚至會導致急性腎盂腎炎，引發的症狀有頻尿、尿急，以及小便有熱熱刺刺的感覺，甚至小便疼痛。

如果泌尿道感染的情況嚴重時，會出現血尿，小便顏色會變紅，再更嚴重的時候會引起發燒甚至敗血症等，有些人則會出現腰部、後腰部、肚子或小腹疼痛等其他症狀。

張淯 社長：

為什麼憋尿時間太久，會發生上述泌尿道感染的這些症狀？

盧星華醫師：

因為人體在每次排尿的時候，可以把膀胱內約90%的細菌排掉，細菌就不會在膀胱內孳生。一旦憋尿，細菌就會在膀胱內慢慢孳生，當孳生達到一定的量，就會引發發炎及其他疾病。

張淯 社長：

以學理上來說，憋尿時間多久會被定義為「憋尿」？

盧星華醫師：

一個人一天排尿次數大於八次，稱之為頻尿。事實上，科學上並沒有說憋尿多久時間稱之為「憋尿」。為什麼呢？因為這跟我們喝水多寡有關，水喝的多，排尿間隔自然會縮短，因為尿量會增加；若水喝的少，尿量自然就會減少，所以排尿間隔自然會拉長。

張淯 社長：

憋尿會引發一些症狀，那請問男性和女性憋尿引發的症狀有何差異？

盧星華醫師：

男性和女性憋尿症狀的不同，在於身體解剖結構上，男性有「攝護腺」，其位置在膀胱出口，有時候容易造成排尿不乾淨，如果再加上憋尿，有可能更容易導致細菌在膀胱內孳生，進而產生泌尿道感染。

在身體解剖結構上來說，女性的尿道比男性短很多，女性的尿道長度大約4到6公分，而男性的尿道長度大約15公分左右。所以說，泌尿道感染最常見的就是所謂的「上行性感染」，意指尿道口外部的細菌，經由尿道，跑進尿道內部甚至膀胱，造成一些感染症狀。女性的尿道比較短，細菌就容易從尿道跑進去，因此女性會比男性更容易產生泌尿道感染。

另外，女性的尿道開口跟肛門開口很接近，所以很容易受到糞便汙染，所以會比男性更容易罹患泌尿道感染。

張淯 社長：

為什麼女生一憋尿，產生的症狀會比男生來的嚴重？

盧星華醫師：

由於女生發生泌尿道感染的比例比男生要高得多，假如大便沒有處理好，很容易把糞便裡的細菌帶到尿道開口，跑進尿道，再加上女性尿道比較短，更容易造成泌尿道感染。

我們呼籲女性朋友，上完大號以後，擦屁股要由前往後擦，千萬不要由後往前擦，否則會把糞便帶到尿道開口，且不要重複擦。正確的擦屁股習慣，再加上多喝水以及充足的睡眠，這樣一來就可以免除泌尿道感染的情形。

過去我有些病人經常罹患泌尿道感染，後來經細問之下，才知道是擦屁股的習慣是由後往前擦，結果治好後回去，又罹患泌尿道感染。在做了擦屁股「由前往後擦，不要重複擦，然後要多喝水」這樣的衛教以後，結果對方就不再發生泌尿道感染。

張淯 社長：

為什麼女性比較容易有憋尿的習慣？

盧星華醫師：

女性上廁所需要坐馬桶，但出門在外上公廁，讓許多女性無法放心如廁。所以有很多女性索性不上廁所、不尿尿，先憋尿等回家或回到公司才上廁所。男性比較沒有這方面的顧慮，所以這也就是為什麼女性容易產生泌尿道感染的原因之一。

張淯 社長：

若不考慮性別差異，哪些人屬於憋尿症狀的高危險群？

盧星華醫師：

若不考慮性別差異的話，糖尿病病人比較容易引發感染，受到感染之後比較不容易痊癒。除了糖尿病病人之外，其他高危險群還有水喝的少的人，還有就是汗流的多、水又喝得少，那這時候尿液就會比較少。尿液比較少的時候，就會比較容易造成泌尿道感染。

張淯 社長：

目前有何方法可以治療泌尿道感染？可以簡單介紹一下嗎？

盧星華醫師：

一旦發生泌尿道感染，我們最好先幫患者做尿液培養跟尿液的常規檢查。尿液培養的目的，是希望能夠把病菌找出來，然後針對病菌種類對症下藥，因為哪些藥物對不同種類的細菌有效，都會出現不一樣的狀況。所以如果能找出是哪一種病菌，並且對症下藥，這樣治癒的機率會更高。

所以一般我們會使用一些抗生素。如果是細菌感染，我們就會使用抗生素來治療。在使用抗生素治療的時候，我也要呼籲我們的讀者，要能夠把一整個療程的抗生素都服用完，這樣才會讓泌尿道感染復發，甚至產生細菌的抗藥性。否則日後泌尿道再感染時，細菌將產生抗藥性，原先有效的藥，之後就會變成無效。

但是，假如一旦發燒或是造成急性腎盂腎炎，這時候就需要住院進行點滴注射，以點滴給藥治療，才可以達到比較好的療效。

張淯 社長：

先前我們提到泌尿道感染的症狀之一是發燒。除了發燒，如何判斷自己罹患泌尿道感染？

盧星華醫師：

一般如何判斷泌尿道感染，要看病患的症狀而定。以發燒來講，如果同時有頻尿、尿急、小便時尿道口刺刺的、小便疼痛甚至血尿之類情形的時候，這時候就要懷疑自己有高度可能性罹患泌尿道感染。

張淯 社長：

因為憋尿引發泌尿道感染的比例多嗎？

盧星華醫師：

因憋尿引發泌尿道感染的比例算是高的，尤其是像最近年節返鄉塞車、打麻將久坐，或女性朋友在外逛街，不便如廁就會造成憋尿行為。

關於憋尿行為，年節後罹患泌尿道感染的病人是有增加的。除了年節、出國或是到戶外旅行，這些都有可能，還有人因為工作上的關係不便上廁所，那也有可能造成泌尿道感染。

張淯 社長：

請問平時如何保養泌尿系統？

盧星華醫師：

我建議大家多喝水，盡量不要憋尿，然後睡眠充足。充足的睡眠可以讓你維持比較好的免疫力，來抵抗外來細菌的侵入。另外，除了多喝水和充足的睡眠，我建議大家也可以吃蔓越莓，可以預防泌尿道感染。

盧星華醫師小檔案

學歷：

國防醫學院醫學系畢業

國立陽明大學臨床醫學博士

美國德州大學商業管理學院高階企管碩士

進修單位：

美國賓州匹茲堡大學醫學院泌尿部研究員

現職：

臺北榮民總醫院桃園分院院長

國立陽明大學醫學院醫學系泌尿學科教授

亞洲婦女泌尿醫學會理事長

經歷：

台北榮民總醫院泌尿部婦幼泌尿科主任

台北榮民總醫院泌尿外科主治醫師

台北市立聯合醫院泌尿科主任

台北市立聯合醫院教學研究部主任

台北市立聯合醫院忠孝院區副院長

亞洲遠距微創手術中心訓練講師

教育部部定教授

專長：

泌尿外科

攝護腺疾病

婦女泌尿

泌尿腫瘤

微創手術

達文西機器手臂手術

泌尿系統結石