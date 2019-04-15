這些禁忌千萬別觸犯！命理專家公開不可思議的人鬼冥婚

【文．社長 張淯】

媒體報導有網友PO文提到，自己因為年輕時到高雄旗津的「二十五淑女墓」探險，因為說了不該說的話，導致自己十幾年來厄運連連，特別是在感情方面非常不順利，大部分跟他交往的對象，一旦到了論及婚嫁的階段，都會遇到意外導致受傷，或是不告而別。經過高人指點，才以「冥婚」的方式化解。

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本次《獨家報導》「社長聊天室」就要專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華易經道派第十九代掌門宗師謝沅蓁老師。請兩位謝老師從傳統民俗的觀點，來跟我們談談「冥婚」在民俗上的原理與影響，以及有關冥婚的各種故事與謝老師的親身經歷！

張淯社長：

我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。台灣火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《不可思議的世界》、《風水！有關係》、……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而謝沅蓁老師身為謝沅瑾老師的親妹妹，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華易經道派第十九代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位謝老師：為什麼民俗上會有「冥婚」這項習俗？

謝沅瑾老師：

「冥婚」在民俗上最簡單的定義，就是其中一方是亡者的婚姻，也就是說無論是「生者與亡者」，或是「亡者與亡者」的婚姻，都叫做「冥婚」。然而回歸到本次主題，也就是「生者與亡者」的冥婚。

以這次提到的案例來看，那名網友因為在年輕的時候，有一次經過二十五淑女墓時，看到其中一張往生者的照片，脫口說出了「妳好漂亮」的話，那麼以民俗的角度來看，因為民間認為「死人直」的關係，照片的主人就會覺得那個人喜歡她，再加上本身未嫁的身份，便會希望也覺得那個人會來娶她。

然而在這樣的期盼之下，一旦那個人非但一直沒有來娶她，反而去跟別的女性交往時，此時該往生者就會覺得很生氣，認為她的感情遭受背叛，氣憤之餘便可能產生一些影響力，讓那個讓她覺得他喜歡她的人，以及跟他交往的對象，遇到一些不好的事情。

謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受各大電視與平面媒體採訪。 分享 facebook

謝沅蓁老師：

「冥婚」還發生在女性若在未嫁的狀況下往生，那一般來說她還是會想要結婚，因此就會透過各種方式讓家人知道這件事。另外一個狀況是這名女性可能在年幼的時候就往生，而一旦隨著時間過去，到了她的適婚年齡，她也可能會透過一些方式告知家人想要結婚的想法。此時通常家裡人就會安排「冥婚」。

民俗上常見的作法，就是往生女性的家人會將一包錢丟在地上，裡面同時會有往生女性的姓名、八字、頭髮、指甲、衣服等。家人將這包物品丟在路上後，便會在一旁不遠處等候，一旦有適合的男子經過撿拾，就會出面告知狀況，希望他能娶這名女子為妻。

而如果撿拾的人是老年人或小孩，甚至是女性的話，有的家屬會出面說明，希望撿拾者放回原處，或是另外給比較小包的紅包，不過也有些家屬的作法則是再準備一包，繼續等待有緣人的出現。

謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受各大電視與平面媒體採訪。

張淯社長：

那麼請問兩位謝老師，「冥婚」對於陽世間的一方，會產生怎麼樣的影響？

謝沅瑾老師：

就像剛剛所說的，民俗上認為「死人直」，「冥婚」滿足了往生者想要結婚的願望，因此往生者也會竭盡所能的滿足結婚對象的願望，這邊倒不是一定單指發大財、賺大錢這類事情，像是有時候會是希望身體健康好轉。

所以民俗上會認為「冥婚」可以讓在陽世間的那一位在特定或各方面運勢上都能有所加強，因此一般民間若遇到「冥婚」對象出現，有些會認為這是本身運勢將會改善的一個機緣。

只是「冥婚」就跟所有的婚姻一樣，不是結婚了嫁掉了娶進門了就沒事了，冥婚同樣需要婚後的努力維持，例如不能將對方長期冷落在一旁，要經常定期祭拜，讓對方高興，這樣雙方才能有良好的互動。

「冥婚」就跟所有的婚姻一樣，需要婚後的努力維持，這樣雙方才能有良好的互動。

冥婚的流程與習俗跟陽世間的婚禮大致相同。 分享 facebook

謝沅蓁老師：

由於這樣的關係，反過來說也有許多在陽世間的人主動尋求「冥婚」的案例，就像謝老師剛剛提到的，有些人可能是因為長期臥病在床，經過神明或高人指點，透過「冥婚」可以改善身體狀況，以及整體運勢，因此尋求冥婚對象。

另外有一種狀況是男性命帶「雙妻命」，必須透過「冥婚」來化解這個狀況，否則可能造成男主人或女主人生病或運勢不佳。或者是反過來的狀況，即男主人或女主人長期身體健康不佳，透過神明指示才知道男主人有雙妻命，必須冥婚才能獲得化解。

以雙妻命的狀況來說，先活婚後冥婚，或是先冥婚後活婚，一般來說並沒有什麼差異，一切都是靠緣分。不過不管順序如何，由於一般民間認為「死者為大」，因此在世的這位妻子都要尊稱冥婚的對象為「大姊」，如果是先活婚後冥婚，冥婚當天也要讓丈夫跟冥婚對象單獨睡一晚或數晚。而在冥婚對象「歸寧」當天，活妻還要穿著冥婚對象的衣服，代替她回娘家，而娘家也會準備相應的物品給活妻。

活妻跟冥妻之間，只要相敬如賓，一般來說並不會有什麼爭風吃醋的狀況發生，相對來說，冥妻也會在各方面盡可能幫助在世的夫妻，甚至有媒體報導過，活妻跟冥妻原本就是親姊妹的狀況。

活妻跟冥妻之間，只要相敬如賓，一般來說並不會有什麼爭風吃醋的狀況發生，冥妻也會盡可能幫助在世的夫妻。

張淯社長：

一般來說陽世間的大小房有時可能會出現不會善待對方小孩的狀況，那這樣的狀況會在冥婚中出現嗎？

謝沅瑾老師：

民間有許多案例都指出，冥婚之後，活妻所生之小孩不但不會出現不好的影響，反而會比較好帶、聽話，身體健康跟各項運勢也都會有明顯的改善，一般來說都認為是冥妻會幫忙帶小孩的關係。

而從另外一方面來說，甚至有案例是因為家中小孩非常不好帶，經常哭鬧、生病，男女主人便主動尋求以透過「冥婚」的方式來處理，而絕大部分也都因此獲得解決，孩子變的乖巧好帶，也比較不容易動不動就生病。

冥婚的流程與習俗跟陽世間的婚禮大致相同。

張淯社長：

這邊想到一個問題，在陽世間結婚又離婚算是不足為奇的事情，但是「冥婚」有「離婚」案例嗎？

謝沅蓁老師：

一般來說，基於民間對往生者的尊重，通常幾乎不太會有「離婚」的狀況發生，然而在歷史傳說中，確實有跟冥婚對象「離婚」的案例。這案例就發生在唐朝的唐中宗在位的時候。當時唐中宗的皇后韋氏的弟弟汝南王韋詢，因為英年早逝，死前尚未娶妻，因此韋皇后便想要幫弟弟找個妻子。然而找哪名女子當妻子，就是一件大有學問的事，當時韋皇后仔細思考過後，便選擇了當時任中書令的簫至忠的亡女，來做弟弟的冥妻。簫至忠看到竟然是皇后前來為自己的弟弟提親時，便非常開心的答應了。於是在風光的冥婚儀式後，皇后的亡弟跟和中書令的亡女合葬在一起做了夫妻。

不料過沒多久，李隆基也就是後來的唐玄宗發動「唐隆之變」，不僅毒死唐中宗，並進一步清剿韋皇后與其相關人馬，並擁立李旦為睿宗，實質上掌握了朝政與京師兵權。這下可好，簫至忠一聽到這件事，嚇得趕緊打開寶貝女兒跟女婿的墓穴，把女兒的靈柩趕快抬走，並表明自己女兒和前皇后的弟弟已經「離婚」，所以自己與韋皇后已經毫無利益瓜葛。這可說是歷史上有記載的頭一樁「冥婚離婚」的案例。

張淯社長：

非常感謝兩位謝老師詳細為我們介紹「冥婚」這個主題，也告訴我們許多民俗上的正確知識，在此也祝各位讀者都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！